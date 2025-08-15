El precio de los eslabones se dispara y los toros buscan nuevos máximos por encima de los 24 dólares

Ideas clave

El precio de los eslabones en cadena ha superado una importante resistencia y está ganando fuerza para alcanzar nuevos máximos.

La reciente asociación del protocolo con Intercontinental Exchange (ICE) ha impulsado la adopción institucional.

Los operadores apuntan a los 25 $ como la próxima resistencia importante antes de un impulso hacia los 35 $ y más allá.

Esta semana, el precio de los eslabones de la cadena está subiendo, especialmente tras superar una línea de tendencia descendente a largo plazo. Este movimiento ha sido una importante fuente de optimismo para los operadores. Estos operadores esperan nuevas subidas a corto y largo plazo.

LINK se beneficia del repunte general del mercado de criptomonedas, con la fortaleza de Bitcoin y Ethereum elevando el sentimiento en todas las altcoins.

El precio de Chainlink sube gracias a la asociación con ICE y a un TVS récord de 93.000 millones de dólares

El martes 12 de agosto, Chainlink subió un 10,5% y alcanzó los 24,20 dólares. Desde febrero, este ha sido su nivel de cotización más alto, por delante de todas las demás criptomonedas del top-20.

El repunte se produjo tras dos anuncios importantes. Entre ellos, una asociación estratégica de datos con Intercontinental Exchange (ICE) y un nuevo máximo histórico en Total Value Secured (TVS).

La colaboración de Chainlink ha dado mucho que hablar porque ICE opera más de 300 bolsas en todo el mundo. También proporciona datos financieros sobre múltiples clases de activos.

Chainlink se asocia con ICE | Fuente: X

LINK se ha asociado con ICE para incorporar a la cadena datos sobre divisas y metales preciosos. Esta integración utiliza la fuente consolidada de ICE para mejorar los flujos de datos de Chainlink para más de 2000 aplicaciones de blockchain.

Esta actualización significa que más de 2.000 aplicaciones, bancos y gestores de activos pueden acceder a datos de precios seguros directamente en la cadena de bloques. Esto permitirá a los desarrolladores crear activos tokenizados, sistemas de liquidación automatizados y otros productos avanzados a través de fuentes de mercado precisas.

El anuncio también se produjo al mismo tiempo que Chainlink alcanzaba los 93.000 millones de dólares en valor total asegurado a través de cientos de protocolos DeFi.

Los indicadores técnicos apoyan las perspectivas alcistas del precio de los eslabones de cadena

El precio de Chainlink cotiza dentro de un canal ascendente a largo plazo y se está acercando a la línea media superior. El reciente cierre semanal por encima de 21,68 dólares confirmó la ruptura de una zona de consolidación. También convirtió la resistencia anterior en soporte.

Chainlink ha subido últimamente y está a punto de superar los 25,19 dólares | Fuente: TradingView

También se ha formado un patrón de doble fondo en los gráficos, lo que muestra que la presión bajista está disminuyendo. La acción del precio se ha movido por encima de la línea media del canal de Gauss. Esto indica que la tendencia ha cambiado a alcista.

La siguiente resistencia significativa se encuentra cerca de 25,19 $ según la herramienta de retroceso de Fibonacci, y se puso a prueba por última vez en marzo. En otras palabras, una ruptura por encima de este nivel podría desencadenar un rally hacia los 27 $ a corto plazo.

Más allá de esto, los modelos técnicos muestran un objetivo a medio plazo entre 35 y 36 dólares, con un objetivo de precio LINK a largo plazo. La ficha podría alcanzar los 50 dólares si continúa la fortaleza actual.

Las salidas de divisas demuestran la tenencia a largo plazo

Según el analista Ali, los datos de la cadena muestran que 2 millones de tokens LINK se retiraron de las bolsas en 48 horas. Históricamente, las salidas de las bolsas indican que los operadores trasladan los activos a carteras privadas para mantenerlos a largo plazo.

Esta tendencia mejora la oferta disponible en las plataformas de negociación y puede mejorar la tendencia alcista cuando aumente la presión compradora.

Los inversores sacan sus activos de las bolsas | Fuente: X

La actividad del mercado de derivados también se ha disparado últimamente, tras el anuncio de ICE. Los datos de Coinglass también muestran que los volúmenes de negociación se dispararon hasta un 33% en un solo día, alcanzando los 3.800 millones de dólares. Por otra parte, el interés abierto alcanzó los 1.400 millones de dólares.

¿Puede LINK alcanzar los 50 dólares?

Las predicciones a corto plazo muestran un posible movimiento hacia un máximo de 26,46 $ si continúa la fuerza alcista. A medio plazo, los analistas esperan que entre 31 y 32 dólares sean objetivos alcanzables para la cotización de Chainlink.

Sobre todo si se acelera la adopción institucional y se sigue profundizando en la integración de DeFi. A largo plazo, el límite superior del actual canal ascendente funciona bien con el rango de 35 a 36 dólares.

Es posible que las condiciones del mercado sigan siendo favorables y que LINK mantenga su actual ritmo de crecimiento. Si esto sucede, es posible que avance hacia los 48 o 50 dólares en los próximos 12 meses.