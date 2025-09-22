El precio de la toncoin se acerca a los 3,00 dólares mientras los osos aprietan el acelerador

Ideas clave

La toncoin sigue enfrentándose a la presión vendedora dentro de un canal descendente.

$3.25 es uno de los niveles de resistencia más importantes que podría voltear su fuerza en cualquier dirección.

El soporte en 3,00 $ es importante; una ruptura a la baja podría exponer a 2,95 $ y por debajo.

El precio de Toncoin lleva semanas estancado en una tendencia bajista. El token cotiza cerca de 3,10 dólares y se enfrenta a un rechazo constante en los principales niveles de resistencia. Desde principios de agosto, los vendedores controlan el mercado y los alcistas apenas encuentran tracción.

Mientras tanto, los repetidos rechazos de casi 3,20 y 3,25 dólares muestran la presión a la que está sometida Toncoin.

Cada rebote se desvanece rápidamente y deja al precio vulnerable a otro tramo a la baja. Por ello, el nivel de soporte de 3,00 dólares se ha convertido en la línea más importante a defender.

Por qué el precio de Toncoin sigue débil

El principal problema de Toncoin es el patrón de canal descendente. Cada intento de impulsar la criptomoneda al alza se ha topado con la resistencia de las medias móviles y el límite superior del canal.

Toncoin cotiza dentro de un canal ascendente en los gráficos | Fuente: TradingView

La actividad reciente muestra que la ficha cotiza entre 3,08 y 3,15 dólares. Ese estrecho rango muestra indecisión, pero también indica que el impulso se está debilitando.

Sin un fuerte empuje de los compradores, el precio de Toncoin podría correr el riesgo de deslizarse hacia la parte baja de su canal.

Los debates entre operadores también muestran el mismo tema de entradas débiles y sentimiento vacilante.

El 2 de septiembre, los datos en cadena sólo registraron entradas por valor de unos 575.000 dólares. Esta cifra no es suficiente para contrarrestar las constantes salidas de fondos de los últimos meses.

En general, la fuerza alcista seguirá limitada hasta que los grandes actores vuelvan a entrar en Toncoin.

Technical Picture for Precio del Toncoin

El gráfico de cuatro horas muestra una configuración bajista. Toncoin cotiza por debajo de su EMA de 20 días en 3,13 dólares y su EMA de 50 días en 3,16 dólares.

La EMA de 100 días en 3,21 $ y la EMA de 200 días en 3,25 $ también forman un denso muro de resistencia. Ese cúmulo ha frenado repetidamente los intentos de recuperación.

Ali ofrece una perspectiva sobre Toncoin | Fuente: X

El analista Ali dice que TON cotiza dentro de un triángulo simétrico y podría estar buscando un movimiento del precio del 50% en cualquier dirección.

Según los gráficos, el soporte se sitúa entre 3,05 y 3,08 dólares, una zona en la que han intervenido los compradores. En otras palabras, una ruptura por debajo de ese rango deja al descubierto los 2,95 dólares, y a partir de ahí podrían entrar en juego los 2,85 dólares.

Los indicadores de impulso también confirman la debilidad. El índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa actualmente cerca de 49, lo que indica indecisión. Cualquier movimiento por debajo de 45 confirmaría una mayor venta, mientras que un salto por encima de 55 sería una primera señal de alivio.

El contexto del mercado aumenta la presión

El sentimiento general hacia las criptomonedas es mixto. Bitcoin y Ethereum se han estabilizado tras las oscilaciones de la semana pasada. Sin embargo, muchas altcoins siguen flojas.

Los inversores conservadores prefieren esperar a que se produzca un cambio de tendencia. Una ruptura decisiva por encima de 3,25 dólares sería un argumento más sólido para los compradores.

Los operadores agresivos podrían considerar los soportes cercanos a 3,02 $ y 2,96 $ como posibles zonas de entrada. Sin embargo, sería conveniente considerar un stop-loss por debajo de los 2,90 $ para gestionar el riesgo. Cualquier rebote desde niveles de sobreventa podría ser efímero si el volumen no confirma el movimiento.

Los operadores swing deberían vigilar el RSI. Si cae por debajo de 35, podría producirse un rebote por sobreventa. Sin embargo, los repuntes en la zona de 3,25-3,30 dólares deben abordarse con cautela, ya que los vendedores han defendido repetidamente esa zona.

Por ahora, el camino de menor resistencia es hacia abajo. A menos que los flujos de entrada mejoren y el sentimiento cambie a partir de aquí, el precio de Toncoin probablemente volverá a probar el soporte de 3,00 $ pronto.