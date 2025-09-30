El precio de Hyperliquid alcanza un nuevo máximo con el apoyo del CEO de VanEck

Ideas clave

El consejero delegado de VanEck, Jan van Eck, confirmó que su empresa posee tokens HYPE y apoya la gobernanza de Hyperliquid.

Hyperliquid está preparando el lanzamiento de su stablecoin USDH. Está atrayendo propuestas de Paxos, Frax Finance y Agora.

La cotización de HYPE ha superado los 55 dólares y ha ganado más de un 1.200% desde sus mínimos de finales del año pasado.

El precio del hiperlíquido ha alcanzado nuevos máximos históricos y ha superado la barrera de los 55 dólares tras semanas de crecimiento constante.

Este hito se produce en medio del firme apoyo del consejero delegado de VanEck, Jan van Eck. Confirmó que su empresa lleva varios meses participando en el ecosistema Hyperliquid.

El CEO de VanEck respalda el crecimiento de los precios de los hiperlíquidos

Hyperliquid se ha convertido rápidamente en uno de los nombres más discutidos en los mercados de criptomonedas. La plataforma tiene volúmenes diarios de miles de millones y unos ingresos de más de 106 millones de dólares. Hasta ahora, el proyecto se ha erigido en un serio competidor de las grandes bolsas.

Jan van Eck se dirigió a X para elogiar a Hyperliquid por su tecnología y su transparente proceso de lanzamiento. Confirmó que VanEck posee tokens HYPE y contribuye activamente a través de la investigación y la participación en la gobernanza.

Jan van Eck elogia a HYPE | Fuente: X

Lo interesante de sus comentarios es que mostraban algo más que un interés casual. VanEck está estudiando una integración más profunda con Hyperliquid y planea colaborar directamente con los creadores de HyperEVM.

Este respaldo institucional ha dado a Hyperliquid una visibilidad mucho mayor y ha reforzado la confianza entre los operadores. El reconocimiento de la empresa también muestra cómo las finanzas tradicionales están empezando a adoptar las plataformas descentralizadas.

El USDH Stablecoin y las propuestas institucionales

Uno de los principales impulsores de la reciente evolución del precio de $HYPE es el próximo lanzamiento de su stablecoin nativa, USDH.

El token reduce la dependencia de activos de terceros como USDT y USDC. Se espera que refuerce la liquidez dentro de la plataforma.

Ya se han presentado seis propuestas para gestionar o emitir USDH. Ha despertado el interés de empresas establecidas. Paxos sugirió un modelo en el que la mayor parte de los intereses de las reservas financiarían las recompras de HYPE.

Ya se han presentado seis propuestas para gestionar o emitir USDH | Fuente: X

Frax Finance propuso utilizar sus reservas de stablecoin para acuñar USDH. También ha ofrecido destinar sus ganancias a recompensas de apuestas y recompra de tokens.

Agora, un emisor de stablecoin cofundado por Nick van Eck, también presentó un plan para hacer del USDH un activo hipernativo. Esta propuesta muestra el nuevo solapamiento entre las finanzas tradicionales y la innovación descentralizada.

Perspectiva técnica del precio de $HYPE

Los indicadores técnicos indican que el precio de Hyperliquid puede tener más espacio para crecer. Actualmente, el token está probando la resistencia entre 50 y 52 dólares.

Además, en el gráfico diario se observa la formación de un triángulo ascendente. Cada vez que se ha vuelto a probar este nivel, la actividad compradora ha sido mayor.

Las perspectivas de Hype muestran una tendencia alcista estable durante varios meses | Fuente: TradingView

Los datos en cadena apoyan esta tendencia alcista porque el ratio de absorción ha disminuido mientras el precio sube. Esto indica que hay menos vendedores activos, lo que facilita el movimiento al alza.

El gráfico semanal muestra un firme soporte por encima de los 42 $. Al mismo tiempo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha restablecido y vuelve a subir.

Estas señales muestran que el mercado está listo para otro tramo al alza. Además, los analistas ven ahora entre 60 y 70 dólares como posibles objetivos si la resistencia se rompe limpiamente.

Actividad ballenera y demanda del mercado

Los movimientos institucionales también han afectado a la cotización de Hyperliquid. Por ejemplo, Lion Group Holding Ltd. ha revelado sus planes de trasladar sus participaciones de Solana y Sui a HYPE. Esto ocurre en medio del apoyo de BitGo a la custodia de los activos de HyperEVM.

La reasignación de la empresa podría ascender a casi 100.000 tokens HYPE. Las ballenas también están siguiendo la tendencia. El 8 de septiembre grandes inversores compraron HYPE por valor de más de 24 millones de dólares en un solo día.

James Wynn también han abierto posiciones largas apalancadas y muestran confianza en la continuación de las subidas. En conjunto, la hiperliquidez ya ha superado las expectativas de los analistas este año.

Se ha convertido rápidamente en una de las bolsas descentralizadas más activas. Su capacidad para atraer a operadores minoristas e institucionales es uno de los factores.

Esto la distingue de muchas plataformas DeFi que siguen estando impulsadas por el comercio minorista. La stablecoin USDH prevista podría impulsar la liquidez y captar ingresos para recompras.