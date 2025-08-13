El precio de Ethereum se acerca a los 4.400 dólares y los alcistas apuntan a un nuevo récord

Ideas clave

El precio de Ethereum se mantiene por encima de los 4.300 dólares, con fuertes entradas institucionales que respaldan los datos técnicos.

Desde el punto de vista técnico, Ethereum podría acercarse a los 5.000 dólares.

La recogida de beneficios por parte de los titulares a corto plazo está aumentando cerca de los niveles de resistencia, pero los objetivos alcistas siguen siendo válidos.

El precio de Ethereum se ha mantenido firme por encima de la marca de 4.300 dólares del 12 de agosto. Se está acercando a la resistencia de los 4.400 dólares. ETH cotiza en torno a los 4.360 dólares, con un gran interés por parte de los compradores, tanto institucionales como minoristas.

Esta subida constante se produce tras un repunte del 18% del precio de Ethereum durante la semana pasada. El movimiento ya ha liquidado 184 millones de dólares en posiciones cortas en un solo día, según datos de Coinglass. Además, el interés abierto de los futuros asciende ahora a 51.600 millones de dólares.

La demanda institucional refuerza la subida del precio de Ethereum

Los datos de SosoValue muestran que los productos cotizados respaldados por Ethereum recibieron 326,8 millones de dólares en entradas netas entre el 4 y el 8 de agosto. Se trata de una de las mayores entradas semanales de productos de ETH de todo el año.

Soso Value data shows strong bullish inflows for ETH | Fuente: X

Los principales tenedores también están dando un paso adelante. Por ejemplo, Bitmine, el mayor tenedor de tesorería de Ethereum, controla ahora más de 1,15 millones de ETH por un valor aproximado de 4.960 millones de dólares. El presidente de la empresa, Thomas Lee, afirma que su objetivo es alcanzar el 5% de la oferta total de ETH.

Los mercados asiáticos impulsan el precio de Ethereum a máximos locales

El precio de Ethereum ha alcanzado máximos históricos en Japón y Corea del Sur. En Japón, el activo alcanzó los 639.455 yenes y superó su máximo de diciembre. Por otro lado, en Corea del Sur, superó la barrera de los 5,97 millones de wones.

Estas ganancias son interesantes porque el yen y el won se han fortalecido recientemente frente al dólar estadounidense. Los analistas creen que esto muestra una demanda genuina en los mercados locales, más que cambios de precios impulsados por las divisas.

Los cambios políticos favorables también están alimentando la narrativa alcista. Una reciente orden ejecutiva estadounidense permite el uso de criptomonedas en los planes de jubilación 401(k). Esto podría suponer una entrada de billones de dólares en el mercado.

Configuración técnica del precio de Ethereum

La principal resistencia de ETH se sitúa actualmente en torno a los 4.430 dólares. Una ruptura limpia por encima de este nivel podría abrir el camino hacia los 4.827 dólares, el máximo histórico de la última racha alcista.

Algunos analistas incluso predicen la posibilidad de que el precio de Ethereum alcance los 5.000 dólares o incluso los 7.000 dólares en este ciclo. Por ejemplo, el operador de criptomonedas Ali Martinez señaló recientemente el análisis de bandas de precios.

Ali dice que ETH puede alcanzar los 5.000 dólares | Fuente: X

Señaló que 5.241 dólares podría ser el próximo objetivo si ETH supera los 4.300 dólares con decisión. El soporte se sitúa actualmente en torno a los 3.909 $. Si el precio de Ethereum cae por debajo de esta cifra, el siguiente nivel estaría cerca de los 3.700 dólares. Allí, la actividad compradora previa ha sido fuerte.

Capa 2 y ampliación DeFi

Las soluciones de capa 2 de Ethereum muestran un crecimiento constante en cuanto a valor total bloqueado y recuento de transacciones. Se espera que esta expansión mejore la escalabilidad y reduzca los costes de gas. Como tal, se espera que la red se vuelva más atractiva para desarrolladores y usuarios.

Las actualizaciones también han mejorado las recompensas de los validadores y la eficiencia de la tasa de gas, fomentando una mayor actividad de staking. El ratio de apuestas sigue aumentando y ofrece ingresos constantes a los inversores en Ethereum a largo plazo.

Aumenta la recogida de beneficios

Sin embargo, los datos en cadena de Glassnode muestran que los titulares de ETH a corto plazo están obteniendo beneficios de forma más agresiva que los titulares a largo plazo. La realización de beneficios alcanza ahora una media diaria de 553 millones de dólares, medida sobre una media móvil de siete días.

Fuente: x

Los tenedores a largo plazo, o aquellos con ETH por más de 155 días, están tomando ganancias a niveles similares a los de diciembre. Esto indica que la actual oleada de ventas procede en su mayor parte de compradores recientes que bloquean ganancias tras la reciente subida.

El precio de Ethereum sigue estando un 12,7% por debajo de su máximo histórico. Los datos de liquidación de Coinglass mostraron que 2.230 millones de dólares en posiciones podrían estar en riesgo si los precios se acercan a los 4.700 dólares.

Perspectivas a corto plazo del precio de Ethereum

ETH ha puesto a prueba $ 4,300 varias veces recientemente. Los analistas están actualmente divididos sobre si el próximo movimiento será un akouaveragesllback.

Según el analista de Santiment Brian Quinlivan, las noticias de grandes compras institucionales a veces pueden desencadenar ventas a corto plazo debido a entradas impulsadas por el FOMO. Sin embargo, el total de ETH en manos de empresas con criptotesorería ha ascendido ya a 3,04 millones de ETH, por valor de unos 13.000 millones de dólares.