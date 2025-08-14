El precio de Dogecoin se sitúa en 0,50 $ mientras se perfila un doble fondo

Ideas clave

El precio de Dogecoin ha formado un patrón de doble fondo en el gráfico diario, apuntando a $0.50.

La actividad en la red sigue aumentando y la acumulación de ballenas podría aumentar la tracción alcista.

Los niveles de resistencia primaria en $0.30 y $0.40 podrían determinar los próximos precios.

El precio de Dogecoin muestra una señal de reversión alcista tras semanas de movimiento lateral. Según el análisis técnico del analista Trader Tardigrade, DOGE está formando un patrón de doble fondo. Esto se registró en el gráfico diario con un posible objetivo alcista de $0.50.

El doble fondo indica una posible subida del precio de Dogecoin hacia los 0,50 $.

Según las perspectivas de Trader Tardigrade, esta configuración es una señal clásica de que la presión vendedora puede debilitarse. Puede que el analista tenga razón. Si esto sucede, el precio de Dogecoin podría estar al borde de un nuevo interés de compra por parte de operadores y tenedores a largo plazo.

DOGE cotiza por encima de 0,22 $ y tiene un volumen de negociación diario de miles de millones. Debido a esto, el mercado está atento para ver si el patrón rompe al alza con un fuerte soporte de volumen.

Perspectivas para Dogecoin de Trader Tardigrade | Fuente: X

La formación de doble fondo señalada por el analista se parece a la letra «W». Suele aparecer al final de una tendencia bajista. Históricamente, se forma cuando el precio prueba dos veces un nivel de soporte significativo antes de rebotar.

En el caso de DOGE, los mínimos se han probado en torno a la misma zona de precios dos veces, lo que explica esta estructura. Una ruptura por encima de la línea del cuello, especialmente con mayor volumen, confirmaría el patrón.

Si se confirma, las predicciones técnicas sitúan el precio de Dogecoin cerca de los 0,50 dólares. Esto representaría una ganancia de más del 100% con respecto a los niveles de precios actuales.

El precio de Dogecoin se enfrenta a una resistencia clave antes de romper los 0,50 dólares

Antes de alcanzar el objetivo de 0,50 dólares, DOGE debe superar dos importantes niveles de resistencia. El primero se sitúa cerca de los 0,30 dólares, mientras que el segundo está más cerca de los 0,40 dólares.

Históricamente, DOGE ha experimentado fuertes repuntes una vez superados estos niveles. En ciclos alcistas anteriores, configuraciones comerciales similares condujeron a subidas de más del 100% en días.

Sin embargo, se recomienda a los operadores que vigilen los volúmenes de negociación. Cuando las rupturas se producen con volúmenes bajos, normalmente resultan ser movimientos falsos y pueden provocar fuertes retrocesos.

Perspectiva del precio de Dogecoin y niveles de RSI | Fuente: TradingView

Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se acerca a la marca de 50 en el gráfico diario. En otras palabras, un movimiento por encima de este nivel podría confirmar una nueva fortaleza para DOGE.

Las medias móviles también apoyan esta hipótesis. En el gráfico horario, por ejemplo, la EMA 200 se mantiene como zona de fuerte soporte.

Los datos de la cadena mostraron que ha habido un aumento en los volúmenes de transacciones. Con esto, el par DOGE/USDT ve más de 500 millones de dólares en actividad comercial. El precio de Dogecoin es conocido por tener una fuerte correlación con Bitcoin.

Dicho esto, el sentimiento del mercado ha sido mayoritariamente positivo. Si Bitcoin cruza el nivel de precios de 122.000 dólares, DOGE podría ser el siguiente.

Oportunidades de negociación a corto plazo

El patrón de doble fondo podría ser una importante fuente de oportunidades para los operadores al contado y de futuros. Las operaciones de apalancamiento en los pares DOGE/BTC y DOGE/USDT podrían ofrecer mayores rendimientos si se mantiene la ruptura en el precio de Dogecoin.

Los operadores más agresivos podrían tomar beneficios parciales en 0,35 dólares y mantener posiciones para una posible subida a 0,50 dólares. Los operadores más cautelosos, por el contrario, podrían colocar órdenes stop-loss justo por debajo de la línea del cuello para limitar su riesgo a la baja.

Aunque la configuración técnica es sólida, el objetivo de 0,50 dólares sigue estando muy lejos. Esto significa que DOGE necesitará mayores volúmenes y una mayor fortaleza del mercado para mantener su posición.

El soporte inmediato se sitúa en 0,20 $, con un soporte más profundo cerca de 0,10 $ si el sentimiento se vuelve bajista. Los operadores deberían buscar un cierre diario fuerte por encima de la línea del cuello del patrón gráfico.

Un pico de volumen de más de 1.000 millones de DOGE diarios añade credibilidad a la ruptura. Juntas, estas dos señales ayudan a confirmar que el movimiento del precio es real y no una falsa ruptura.