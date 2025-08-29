El precio de Chainlink apunta a la ruptura y LINK gana la confianza institucional

Ideas clave

El precio de los eslabones en cadena está poniendo a prueba la resistencia a largo plazo que ha mantenido desde 2021.

La demanda institucional de LINK ha sido fuerte últimamente, lo que podría impulsar el activo.

Analistas como Ali esperan un repunte hacia los 73 dólares o más si se rompe la resistencia.

El precio de Chainlink está poniendo a prueba una resistencia de varios años que ha bloqueado todos los intentos de subida desde 2021. La fortaleza de LINK ha sido constante a pesar del sentimiento mixto del mercado últimamente.

Con esto, el activo se está moviendo más alto con cada ciclo. Ahora, los operadores están atentos para ver si el token puede finalmente superar algunas de sus barreras más fuertes.

El precio de los eslabones de la cadena se apoya en mínimos crecientes

En el momento de escribir estas líneas, LINK cotiza cerca de los 27,8 dólares tras ganar un 6% en las últimas 24 horas. El repunte se produjo justo después de que los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, animaran a todo el mercado de criptomonedas.

Bitcoin subió un 3,5%, y Ethereum y el resto del mercado siguieron su ejemplo. Los analistas han observado que el precio de Chainlink lleva meses formando mínimos más altos. Tiene un soporte importante en el rango de 8 a 10 dólares.

Esa zona se convirtió en un trampolín para la última subida y mostró una fuerte demanda del mercado. Algunos observadores del mercado creen que el siguiente tramo podría apuntar a los 73 dólares o incluso más si el LINK consigue superar la resistencia.

Un analista predice un último impulso para LINK | Fuente: X

Según el analista de mercado Ali Martinez, al precio de Chainlink le queda «un retest antes del Valhalla». Naturalmente, un salto alcista de esta magnitud impulsaría al activo con fuerza por encima de su anterior máximo histórico.

Sin embargo, es esencial tener en cuenta que la configuración tiene riesgos. La resistencia es firme y los analistas técnicos advierten de que es posible que se produzcan rechazos.

La demanda institucional impulsa los precios de los eslabones

Chainlink también ha reforzado su posición ante las instituciones al obtener las certificaciones ISO 27001 y SOC 2 Tipo 1. Estas normas reconocidas internacionalmente confirman que Chainlink cumple los requisitos de conformidad más estrictos.

Las empresas y los gobiernos que estudian casos de uso de blockchain pueden estar seguros de que LINK es seguro. También abre el camino para su adopción en sectores que exigen datos verificados.

Chainlink consigue nuevas certificaciones | Fuente: X

El proceso de certificación, que fue auditado por Deloitte, abarcó la alimentación de precios, los servicios de prueba de reserva y el Protocolo de Interoperabilidad entre Cadenas (CCIP). Chainlink se ha convertido en la primera plataforma de oráculo de blockchain que cumple estos requisitos.

Los inversores institucionales han respondido hasta ahora. Los volúmenes de negociación se quintuplicaron durante el reciente repunte de la cotización de Chainlink. Las grandes compras están impulsando la ruptura de múltiples niveles de resistencia.

Reserva y análisis técnico de Chainlink

Otro factor que apoya esto es la Reserva Chainlink, que compra tokens LINK a partir de los ingresos del protocolo. La reserva compró recientemente 41.000 LINK, por valor de alrededor de un millón de dólares.

Esto elevó sus participaciones a más de 150.770 tokens. Se trata de una cantidad modesta en comparación con la oferta total. Sin embargo, la reserva es uno de los mayores prestamistas de fuerza a la estabilidad del mercado de LINK. Demuestra que Chainlink se centra no sólo en la adopción, sino también en la creación de valor.

ChainLink muestra soporte en torno a 24,15 $ | Fuente: TradingView

Los datos de TradingView muestran que el soporte se ha establecido en 24,15 $, confirmado por los altos volúmenes. El LINK ha avanzado a través de los niveles de resistencia de 25,00 $, 25,50 $ y 26,00 $ antes de subir hasta su rango actual.

Mientras esto sucedía, el volumen de negociación se elevó a 12,84 millones de unidades durante la ruptura. Esta cifra quintuplica la media de 24 horas. Este salto confirmó que las instituciones estaban involucradas, otra fuente de fortaleza para el rally….

Los indicadores de impulso también señalan que es probable que el precio de Chainlink siga subiendo. Los analistas prevén máximos más altos para LINK si se mantiene la presión compradora.

Por el momento, los operadores y los inversores consideran que entre 27 y 28 dólares son precios importantes para el LINK. Una ruptura confirmada desde aquí podría traer nuevos objetivos a la vista.

Al mismo tiempo, un rechazo probablemente pondría a prueba el soporte en torno a los 24 $. Lo que ocurra a continuación determinará la acción del precio de ChainLink.