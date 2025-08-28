El precio de Cardano se fortalece al acumular 330 millones de ADA

Ideas clave

Las ballenas han acumulado más de 330 millones de ADA en sólo dos semanas.

El precio de Cardano se mantiene entre 0,84 y 0,85 dólares.

El interés institucional, incluido un posible ETF de Grayscale Cardano, ha sido una importante fuente de optimismo.

El precio de Cardano ha sido una importante fuente de atracción para el mercado, especialmente porque las ballenas siguen haciendo movimientos agresivos. Recientes actualizaciones de criptoanalistas en X muestran que los inversores parecen estar comprando millones de tokens en apenas unas semanas.

Esto indica que esta cohorte de inversores se está preparando para algo enorme. He aquí algunas cosas que hay que tener en cuenta.

La compra de ballenas indica confianza en el precio de Cardano

Según el criptoanalista Ali Martínez, los grandes inversores han acumulado alrededor de 150 millones de ADA en sólo dos semanas. Además, hace más de dos días se compraron otros 180 millones de ADA.

Esto significa que las ballenas se han hecho con más de 330 millones de tokens de ADA en tan poco tiempo.

Las ballenas compran 180 millones de ADA en 48 horas | Fuente: X

En el momento de escribir estas líneas, el precio de Cardano cotizaba cerca de los 0,91 dólares. Se encuentra justo por encima de algunos de sus soportes más esenciales. En resumen, la fuerte presión compradora indica que las ballenas se están preparando para un rebote. Es probable que estén buscando un impulso hacia 1 $ e incluso más.

Las ballenas son algunos de los agentes más críticos del mercado y también pueden influir en el sentimiento del mercado. Cuando realizan grandes compras, suelen demostrar que confían en las perspectivas a largo plazo del activo.

En el caso de Cardano, las ballenas compraron agresivamente cuando el token todavía estaba bajo la presión del mercado general. Durante la semana pasada, ADA cayó más de un 11%. Su rendimiento ha sido inferior al de Bitcoin y Ethereum. A pesar de esa debilidad, las ballenas doblaron la apuesta.

Sus acciones, por tanto, indican que están aprovechando las caídas en lugar de reaccionar a los descensos a corto plazo. Los analistas apuntan ahora a una zona de soporte entre 0,84 y 0,85 dólares.

Si el precio de Cardano se mantiene en este rango, los alcistas podrían presionar para romper los 0,90 $ y los 1 $. Por otro lado, si no se defiende el soporte, el token podría bajar a 0,74 $ o incluso a 0,70 $.

Crece el interés institucional por Cardano

Más que la actividad de las ballenas, los inversores institucionales también están prestando atención a Cardano. A principios de este mes, Grayscale registró un ETF de Cardano Trust en Delaware.

Aunque este producto aún no está activo, este paso demuestra que el interés de los gestores de activos por ADA va en aumento. Las tenencias institucionales de Cardano superan ya los 900 millones de dólares.

Las grandes empresas están especialmente interesadas en la liquidez de Cardano y su maduro ecosistema. El proyecto tiene volúmenes de transacciones constantes. Además, ADA cumple los requisitos que buscan las instituciones a la hora de diversificar carteras.

Acción reciente del precio de Cardano y perspectivas técnicas

El precio de Cardano ha sido volátil en los últimos días. Alrededor del 22 de agosto, el activo tocó un mínimo de 0,82 dólares. Poco después, subió más de un 9% en cuestión de horas hasta alcanzar los 0,93 dólares. Este rápido repunte impulsó el optimismo entre los operadores, que ahora esperan que la criptomoneda registre un repunte más fuerte.

Sin embargo, los analistas técnicos están advirtiendo a los inversores que tengan cuidado. Alpha Crypto Signal, por ejemplo, señaló que ADA completó recientemente un patrón AB=CD bajista en torno a 0,95 dólares.

Analyst shares outlook for Cardano | Fuente: X

Esto podría desencadenar una caída a corto plazo. El rechazo en ese nivel muestra que los compradores pueden estar luchando para superar la resistencia. Aun así, si el precio de Cardano puede recuperarse en 0,90 $ y mantenerse como soporte, los argumentos bajistas se debilitarían.

Un repunte por encima de este nivel podría allanar el camino hacia los 1,06 dólares. Esto coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci identificado por algunos operadores.

Lo que hay que ver a continuación

El mercado está viendo ahora si ADA puede mantenerse por encima de 0,84 dólares. Si lo consigue, podría acelerar hacia el nivel de 1 $. Dicho esto, una ruptura por encima de dicho nivel podría poner en juego los 1,06 $.

Por el contrario, si no se mantiene el soporte, el token podría retroceder hasta los 0,74 dólares. Esto pondrá a prueba la paciencia de los tenedores a largo plazo.

En cualquier caso, las perspectivas del precio de Cardano son actualmente más alcistas que bajistas. Los inversores están a la expectativa.