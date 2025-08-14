El precio de Cardano apunta a una cruz dorada mientras ADA apunta a una ruptura de 1 dólar

Ideas clave

El precio de Cardano se está acercando a un cruce dorado, una señal que suele producirse antes de las explosiones alcistas.

ADA ha formado patrones alcistas en los gráficos y se está consolidando cerca de una resistencia importante.

Grayscale ha registrado un ETF de Cardano Trust, lo que significa que la demanda institucional podría estar a punto de aumentar.

El precio de Cardano se encuentra cerca de una configuración técnica que podría marcar el inicio de una fuerte tendencia alcista. Los analistas observan cómo la SMA de 50 días cruza por encima de la SMA de 200 días en el gráfico diario. Esta formación se conoce como cruce dorado, y tiende a producirse antes de una toma alcista.

Evolución actual del precio de Cardano

En el momento de escribir estas líneas, ADA cotizaba en torno a 0,7919 dólares. El activo está ganando fuerza junto con la recuperación general del mercado de criptomonedas.

Además, los recientes datos de inflación en Estados Unidos sirvieron de consuelo temporal a los inversores el martes. Los inversores parecen ahora optimistas ante un posible recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal el mes que viene.

Los datos de inflación en EE.UU. parecen favorecer una próxima bajada de tipos | Fuente: X

Si se confirma, este cruce dorado podría impulsar una subida masiva del precio de Cardano. Esto se debe a que el activo experimentó este patrón por última vez en noviembre. En aquel momento, los precios saltaron de 0,325 dólares a 1,32 dólares en menos de un mes.

Esto supone una ganancia de más del 300%. Si la historia se repite, un aumento porcentual similar desde los niveles actuales podría abrir un objetivo de 3,25 dólares para ADA.

El doble suelo de Cardano y la subida de los futuros apuntan a una ruptura hacia los 1,50 $.

El precio de Cardano ha impreso recientemente un patrón de doble fondo después de tocar los 0,51 $ dos veces en abril y junio. Esta formación ha precedido históricamente a los retrocesos y ya ha ayudado al precio a alcanzar los 0,935 dólares en julio.

En el momento de escribir estas líneas, ADA se consolida por debajo de la zona de resistencia de 0,80 a 0,85 dólares. Los indicadores técnicos añaden peso a este caso alcista porque el MACD ha cambiado a positivo.

Por otro lado, los futuros de ADA han subido hasta casi 1.800 millones de dólares, lo que supone un máximo histórico. Según los datos de TapTools, las tasas de financiación de las posiciones largas en ADA también han alcanzado nuevos máximos. Esto demuestra que los operadores pagan una prima por mantener sus apuestas alcistas.

Las tasas de financiación de Cardano se han disparado a un nuevo máximo histórico | Fuente: X

En otras palabras, el precio de Cardano podría superar los 0,92 $. Los analistas creen que el precio de Cardano podría superar rápidamente 1$ y probar 1,12$ o más. Algunas predicciones apuntan incluso a 1,20 $ como próxima resistencia para la criptomoneda. Podría alcanzar los 1,50 dólares si se mantiene el impulso.

Crece el interés institucional por el ETF de Cardano

Grayscale Investments ha dado pasos que podrían llevar a Cardano al mercado ETF. Grayscale registró el ETF Cardano Trust el 12 de agosto en Delaware. Este movimiento marca su expansión hacia los ETF de altcoin tras el éxito de sus fondos de Bitcoin y Ether.

El registro procede del proceso anterior de Grayscale para otros fideicomisos de criptomonedas. Puede venir antes de una presentación formal ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).

GrayScale solicita un nuevo ETF de Cardano | Fuente: X

A principios de este año, la SEC aceptó la propuesta de NYSE Arca de crear un ETF de Cardano al contado. Esto marcó el primer paso en el proceso de revisión regulatoria.

Se espera que productos institucionales como un ETF de Cardano abran la puerta a nuevas entradas de capital. Estas entradas, sobre todo, pueden proceder de inversores que prefieren una exposición regulada a ADA sin poseer directamente el token.

Qué podría significar una cruz dorada para el precio de Cardano

Un cruce dorado se produce cuando una media móvil a corto plazo se eleva por encima de una media móvil a largo plazo. El análisis técnico muestra que la tendencia está cambiando de bajista a alcista para el precio de Cardano.

Golden cross forms on Cardano’s charts | Fuente: TradingView

El cruce dorado de Cardano llega tras meses de acumulación y recuperación desde mínimos de principios de año. Esto significa que si el patrón se confirma, podría desencadenar algunas compras fuertes y añadir combustible al rally de la ADA.

Los cruces de oro anteriores en el mercado de las criptomonedas a veces han dado lugar a ganancias prolongadas. Esto ocurre principalmente cuando los fundamentos sólidos y el sentimiento del mercado los apoyan.

Las entradas institucionales en ADA han alcanzado los 73 millones de dólares este año, lo que indica una creciente confianza en el potencial a largo plazo de Cardano. En combinación con las configuraciones alcistas en el mercado de derivados, el precio de Cardano puede entrar en una fase crítica de la acción del precio.