El precio de Cardano alcanza su nivel más alto en cinco meses a medida que aumenta el impulso alcista

Ideas clave

El precio de Cardano acaba de desaparecer de una tendencia bajista a largo plazo después de más de 250 días.

Los indicadores técnicos y los patrones muestran que el activo podría buscar ganancias de hasta $2.06.

La confianza de los titulares a largo plazo ha sido fuerte, con 15.000 millones de ADA sin moverse durante un año.

El precio de Cardano ha alcanzado su nivel más alto en cinco meses. Esto se produjo después de que el activo estuviera atascado dentro de un canal paralelo desde finales del año pasado.

La ruptura también se produce después de que ADA pusiera a prueba la línea de soporte del canal tres veces este año. Además, formó un patrón de triple fondo en torno al nivel de 0,60 dólares.

Los analistas creen que podría producirse un fuerte movimiento al alza cuando esta estructura se combine con el actual aumento del impulso del mercado.

Sólidas señales técnicas respaldan la subida del precio de Cardano

Según los gráficos, los indicadores técnicos se han vuelto alcistas para el precio de Cardano. Por ejemplo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha cruzado por encima de 50, que a menudo se asocia con el dominio alcista.

Además, la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD) ha completado un cruce alcista según los gráficos.

Cardano parece estar en múltiples posiciones alcistas | Fuente: TradingView

Los analistas creen que los casos anteriores de esta configuración dieron lugar a subidas del 176% y el 316%. Esto significa que incluso si Cardano coincide con el extremo inferior de ese rango, ADA podría subir a alrededor de 2,06 dólares. Esto podría verse antes de que acabe el año.

Objetivos de precio para Cardano entre 1,84 y 2,06 dólares

Según los gráficos, el precio de Cardano podría encontrarse en la tercera onda de un ciclo alcista de cinco ondas. Esta etapa suele ser la parte más agresiva de una tendencia alcista.

Además, si este recuento se mantiene, ADA podría alcanzar los 1,84 dólares en las próximas semanas, posiblemente extendiéndose hacia.

El analista Javon Marks predice nuevos máximos para Cardano en breve | Fuente: X

Algunos analistas ven objetivos aún más altos en juego, como Javon Marks. Marks señaló recientemente en X que el precio de Cardano podría moverse hacia los 1,20 dólares a corto plazo.

Es probable que a este movimiento le siga un repunte más prolongado hacia los 2,90 dólares. Esto representaría una ganancia de casi el 200% desde los niveles actuales.

La ruptura de la bandera alcista aumenta el optimismo

La ruptura de un patrón de bandera alcista en el gráfico de tres días también respalda los movimientos de ADA. Según el analista Clifton Fx, esta formación conduce a repuntes extendidos.

La ruptura de la bandera alcista sugiere más alzas para ADA | Fuente: X

El analista señaló que las predicciones desde el punto de ruptura indican que el precio de Cardano podría subir entre un 100% y un 150%. Podría incluso alcanzar el rango de 1,60 a 1,75 dólares.

La ruptura ha colocado recientemente a ADA entre las criptodivisas de gran capitalización con mejor rendimiento. Solo en las últimas 24 horas, el activo ha ganado cerca de un 20%.

Los tenedores a largo plazo muestran una fuerte convicción

Los datos en cadena de TapTools muestran que más de 15.000 millones de tokens de ADA llevan más de un año sin moverse. Este tipo de tenencia paciente indica que la presión vendedora se ha reducido últimamente y que los inversores se están volviendo más confiados.

El interés de los minoristas también está aumentando. Los datos de Google Trends indican que las búsquedas de «Cardano» están en su punto más alto desde marzo. Por otro lado, las búsquedas de «altcoin» están en su punto más alto de los últimos cuatro años.

Las búsquedas de Cardano han alcanzado su nivel más alto en todo el año | Fuente: Google Trends

Este aumento de la atención podría impulsar una mayor actividad comercial hacia ADA en las próximas semanas.

Lo que podría descarrilar el rally

Aunque las perspectivas para el precio de Cardano son actualmente positivas, los analistas advierten de posibles riesgos para los inversores. Si ADA no logra mantener su posición por encima de sus importantes niveles de resistencia, es posible que se produzca un retroceso.

Por ejemplo, el rango de precios de 0,99 dólares a 1 dólar sirve ahora como un importante suelo de precios. Esto significa que una ruptura por debajo invalidaría cualquier perspectiva alcista y provocaría un descenso.

En general, si los patrones técnicos y la fortaleza del mercado continúan a este ritmo, la ADA sigue en camino de nuevos máximos.

El activo tiene objetivos entre 1,84 y 2,06 dólares, que se consideran realistas a corto plazo. Sin embargo, otros objetivos de precio podrían llegar hasta los 2,50 dólares si las condiciones del mercado siguen siendo favorables.