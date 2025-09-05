El interés abierto de los futuros de altcoin alcanza los 61.700 millones de dólares, mientras cambia la liquidez

Ideas clave

El interés abierto de los futuros de altcoin alcanzó recientemente los 61.700 millones de dólares, con un repunte diario de 9.200 millones en agosto.

La liquidez se está desplazando de Bitcoin a Ethereum y a tokens de beta alta como Solana.

El apalancamiento extremo y la escasa regulación son algunos de los mayores amplificadores del riesgo en el mercado de los criptoderivados.

El interés abierto de los futuros de altcoin se ha disparado últimamente hasta alcanzar la cifra récord de 61.700 millones de dólares. Esto muestra un cambio en la liquidez, que ha pasado de Bitcoin a Ethereum y otras altcoins importantes. Los datos muestran que en agosto se produjo un pico de 9.200 millones de dólares en un solo día, el mayor registrado hasta la fecha.

La liquidez pasa del bitcoin a las altcoins

La caída del Bitcoin por debajo de su media móvil de 50 días abrió la puerta a que el capital fluyera hacia otros lugares. Según los informes, los inversores han invertido en Ethereum, Solana y otros activos de alta volatilidad.

Este movimiento ha sido impulsado principalmente por movimientos institucionales, según LookOnChain. En concreto, la plataforma de análisis en cadena ha seguido la pista de una importante ballena de Bitcoin que ha trasladado parte de sus participaciones a Ethereum.

Whales are moving capital out of Bitcoin and into the altcoin market | Fuente: X

Al mismo tiempo, Metaplanet, con sede en Tokio, amplió sus reservas de Bitcoin a 18.991 BTC. Por otra parte, el ministro de Finanzas de Japón apoyó públicamente los criptoactivos como herramientas válidas de diversificación.

En cuanto a la negociación, plataformas como Hyperliquid gestionan flujos masivos. La bolsa informó recientemente de un volumen diario de 3.400 millones de dólares al contado. Este volumen estuvo impulsado principalmente por nuevos depósitos en Bitcoin y Ethereum. La mayor parte de este volumen giró después hacia derivados de altcoin.

El apalancamiento impulsa el mercado

El aumento del interés abierto por los futuros de altcoin no sólo tiene que ver con la liquidez, sino también con el apalancamiento. Los operadores acceden ahora a ratios de apalancamiento de hasta 125x, muy superiores a los de los mercados tradicionales.

Este apalancamiento ha sido una fuente importante de volatilidad en ambas direcciones. Históricamente, cuando crece el interés abierto, entra más dinero especulativo. Esto empuja los precios al alza. Por lo tanto, cuando llegan las correcciones, las liquidaciones tienden a ser brutales.

Los datos de Coinglass muestran que el interés abierto de las opciones sobre Ether alcanzó recientemente los 1.000 millones de dólares en CME. Al mismo tiempo, los futuros de altcoin en las bolsas aumentaron hasta los 61.700 millones de dólares.

El interés abierto de Ethereum ha aumentado últimamente | Fuente: Coinglass

Según los analistas, estas cifras muestran que las posiciones largas apalancadas son más dominantes en el mercado. Cualquier caída brusca podría desencadenar una reacción en cadena masiva, desestabilizando los precios en múltiples tokens.

El comportamiento de los particulares añade aún más dimensiones a esta cuestión. En las finanzas tradicionales, las caídas tienden a desencadenar ventas de pánico. En las criptomonedas, sin embargo, los inversores tienden a tratar las caídas como oportunidades de compra. Esto crea un bucle de retroalimentación en el que la volatilidad se refuerza en lugar de reducirse.

Fragilidad en los mercados de altcoin

Los 61.700 millones de dólares de interés abierto se concentran principalmente en Ethereum, Solana y otros tokens de gran capitalización. Este nivel de concentración significa que una caída en un activo podría afectar al mercado en general.

El interés abierto por las altcoin ha alcanzado recientemente los 9.200 millones de dólares en un solo día | Fuente: X

Las prácticas DeFi, como la rehipotecación, también son más fuentes de riesgo. En muchos casos, las garantías se reutilizan en múltiples plataformas.

Esto crea capas de exposición interconectadas. En otras palabras, si una de las principales plataformas o fichas se desploma, podría producirse un efecto dominó bajista.

Las estrategias institucionales se adaptan a los riesgos cambiantes

Sin embargo, los grandes inversores no ignoran los riesgos. Muchas instituciones están diversificando sus estrategias de criptomonedas equilibrando la exposición a las altcoins con coberturas de Bitcoin.

El repunte diario de 9.200 millones de dólares en el interés abierto indica que algunos jugadores están apostando fuerte por las altcoins. Por otro lado, utiliza BTC para protegerse de las caídas de precios.

Al mismo tiempo, los operadores minoristas están cocinando lo que muchos analistas denominan el inicio de una nueva temporada de altcoin. Ahora que el dominio de Bitcoin ha caído hasta el 58%, la liquidez sigue rotando hacia activos de beta alta.

Las entradas de ETF de Ethereum también han superado recientemente a las de Bitcoin en una proporción de cuatro a uno. Esto ha reforzado aún más la tendencia.