El BTC se acerca a su máximo histórico gracias a la expansión de la masa monetaria M2

Ideas clave

El precio del BTC ha superado últimamente los 122.000 dólares y se acerca a su máximo histórico.

El aumento de la oferta monetaria M2 puede ser una de las mayores fuentes de demanda de activos escasos como Bitcoin.

La compra institucional y la ruptura de las principales zonas de resistencia del Bitcoin podrían ser las principales fuentes de fuerza para el repunte del BTC.

Últimamente, el BTC ha superado los 122.000 dólares, lo que ha colocado al activo al borde de su máximo histórico.

Lo interesante de este repunte es que se produce justo cuando nuevos datos muestran que la masa monetaria M2 está creciendo en las principales economías, como Estados Unidos.

Esta combinación de macroeconomía y demanda del mercado ha sido una importante fuente de fortaleza para la mayor criptomoneda del mundo.

¿Cuáles son algunas cosas interesantes que hay que saber a medida que la correlación entre el M2 y el BTC se fortalece y los operadores se fijan en los 140.000 dólares?

BTC y la expansión de la masa monetaria M2

Piense en la oferta monetaria M2 como una medida de la cantidad total de dinero en circulación. Incluye el efectivo, los depósitos en cuenta corriente y los activos fácilmente convertibles.

En el último año, este indicador ha seguido subiendo, apoyado por la mejora de la política monetaria y las medidas fiscales en varios países.

Bitcoin muestra una fuerte correlación con la masa monetaria M2 | Fuente: X

Cuando hay más dinero disponible, los problemas de devaluación de la moneda tienden a aumentar. Por ello, BTC (con su suministro fijo de 21 millones de monedas) se considera una cobertura.

En esencia, cuando aumenta la oferta monetaria, Bitcoin tiende a seguirla, ya que más inversores digitalizan su riqueza para proteger su valor.

En particular, aunque los datos sobre la oferta monetaria por sí solos no pueden determinar lo que hace el precio del Bitcoin, podrían ser uno de los factores más importantes en el actual repunte.

La actividad institucional ha sido otro motor

Mientras el Bitcoin se ha disparado, las instituciones están aumentando sus posiciones en BTC. El reequilibrio de la tesorería ha aumentado tras la reciente claridad regulatoria en EE. UU.

Los analistas también apuntan a una reciente orden ejecutiva que fomentó la entrada de ETF en EE.UU. para cuentas 401(k).

Los datos de la cadena apoyan la continua subida del precio de Bitcoin, ya que muestran una reducción de las reservas de BTC en los intercambios.

Esto es señal de que los tenedores a largo plazo están acumulando más que vendiendo. Esta reducción de la oferta en el mercado abierto también puede contribuir a aumentar la presión alcista sobre los precios.

Perspectivas técnicas del BTC

En el momento de escribir este artículo, BTC está desafiando el nivel de extensión de Fibonacci 1,618 cerca de $122,000. Esta es una zona de resistencia matemáticamente importante que ha frenado subidas en el pasado. Se trata de una zona de resistencia matemáticamente importante que ha frenado repuntes en el pasado.

En otras palabras, un cierre diario por encima de 120.000 dólares sería un hito para BTC, ya que abriría la puerta a una mayor resistencia por delante.

Niveles de soporte y resistencia a vigilar para BTC | Fuente: TradingView

En general, los analistas apuntan a niveles de resistencia como $127.000 en la extensión de Fibonacci del 61,8% de la tendencia reciente y $137.000 en la extensión del 100%.

Por último, los 153.000 $ en la extensión del 161,8% sirven como resistencia principal para BTC, donde es más probable que se produzca la recogida de beneficios.

Varios bancos y analistas importantes prevén que el BTC alcance los 150.000 dólares o más en el cuarto trimestre o a principios del año que viene si continúa la subida de precios en curso.

Los datos del mercado muestran unos fundamentos sólidos

La capitalización bursátil de BTC se sitúa en 2,33 billones de dólares, con un volumen de negociación en 24 horas de unos 14.380 millones de dólares.

Esto demuestra que el interés institucional por la criptomoneda es fuerte, y que el repunte en curso está alimentado por el interés institucional más que por la especulación a corto plazo.

¿Qué deben tener en cuenta los inversores esta semana?

La relación entre el BTC y la masa monetaria M2 sigue siendo objeto de debate, pero la evidencia muestra una correlación entre ambos.

Los analistas están atentos a una mayor liquidez o a una nueva relajación monetaria que podría reforzar los argumentos alcistas.

Al mismo tiempo, los operadores también están atentos a una ruptura confirmada por encima de $122,00, así como cualquier cierre de vela diaria por encima de $120,000.