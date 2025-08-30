Dogecoin se acerca a los 0,24 dólares en medio del creciente interés por el ETF y el optimismo del mercado

Ideas clave

El precio de Dogecoin ha superado los 0,22 $ y está cobrando impulso hacia los 0,24 $.

Grayscale presentó recientemente la solicitud para crear el primer ETF de Dogecoin, lo que ha disparado el optimismo.

El sentimiento del mercado ha mejorado hasta ahora, tras las insinuaciones de recorte de tipos de Powell.

El precio de Doegcoin está mostrando signos constantes de crecimiento, principalmente porque los toros apuntan ahora a la zona de 0,24 $. DOGE parece ganar velocidad tras superar la zona de 0,2192 $.

Si los niveles de precios actuales se mantienen estables, los operadores son optimistas. Para el final de la semana, esperan que el memecoin suba hasta el rango de 0,2350 a 0,24 dólares.

Vista técnica de DOGE

En el gráfico horario, Dogecoin se ha movido por encima de la resistencia de 0,2192 dólares. Esto significa que un cierre diario alrededor de este nivel apoya la posibilidad de otra prueba más alta.

Los operadores apuntan ahora a 0,2350 $ como próximo tope, con 0,24 $ como próximo techo a corto plazo. El gráfico a más largo plazo muestra que DOGE se mantiene por encima del soporte de 0,2086 $.

Un rebote limpio desde esa zona ha animado a los compradores hasta ahora. Si las velas cierran sin mechas superiores largas, podría abrirse un camino hacia 0,25 dólares antes de que finalice el mes.

Los analistas piden máximos más altos en DOGE | fuente: TradingView

El analista Trader Tardigrade señaló recientemente que la memecoin muestra fuertes señales alcistas en el gráfico de tres días. Podría estar buscando un impulso hacia nuevos máximos pronto.

El entusiasmo del ETF de Dogecoin

Uno de los mayores desarrollos que han impulsado el interés en Dogecoin ha sido la nueva solicitud de ETF de Grayscale. La empresa acaba de presentar la solicitud para el primer ETF de Dogecoin de la historia, y ha marcado un movimiento histórico al alza para las memecoins.

Si se aprueba, el producto ofrecerá a los inversores una exposición directa a DOGE. La SEC estadounidense ya ha fijado un plazo hasta octubre para tomar decisiones sobre múltiples ETF de criptomonedas, incluido este.

Según los analistas de Bloomberg, las probabilidades de aprobación se sitúan actualmente en el 90%. Por otro lado, los mercados de predicción como Polymarket muestran una probabilidad del 68%.

Estas grandes expectativas han dado a la comunidad $DOGE una energía muy necesaria. La aprobación de un ETF no solo validaría DOGE, sino que también podría impulsar el mercado general de memecoin.

Reacción de los mercados a los indicios de recorte de tipos de Powell

Los mercados recibieron otro impulso después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuara un posible recorte de tipos en septiembre. Su discurso en Jackson Hole dio un vuelco al sentimiento y revirtió la caída de las criptomonedas y las acciones a principios de mes.

Dpgecoin reaccionó a esto con un salto del 7% hacia el alza. El movimiento también creó un patrón de doble fondo. Esto a menudo se ve como una señal de reversión alcista.

$DOGE shows signs of a possible trend reversal | Fuente: TradingView

Los indicadores de impulso muestran que Dogecoin todavía tiene espacio para subir. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa actualmente en 51 puntos. Está dejando mucho espacio antes de que el activo alcance el territorio de sobrecompra. Esto apoya el caso de más ganancias si la compra continúa.

El MACD también se ha vuelto alcista, con la línea MACD cruzando por encima de la señal. Las barras del histograma también se amplían, mostrando una mayor fuerza para los alcistas. Podría producirse un repunte más sustancial si DOGE supera la resistencia de la línea de tendencia roja.

Lo que los operadores deben vigilar

El precio de Dogecoin tiene varios niveles que vigilar. Por ejemplo, el soporte de 0,20 $ es uno de los aspectos más críticos de la acción del precio. Al alza, los 0,24 $ son un objetivo viable a corto plazo. Más que esto, un cierre diario cerca de 0,25 $ confirmaría un repunte más sustancial en septiembre.

Teniendo en cuenta el entusiasmo que despiertan los ETF y el apoyo macroeconómico actual, DOGE tiene motivos para seguir atrayendo la atención. El volumen de negociación ha disminuido a medio plazo. Sin catalizadores fuertes, es poco probable que se produzcan movimientos alcistas significativos.

Perspectivas del precio de Dogecoin

El precio de Dogecoin parece preparado para más ganancias a corto plazo. Actualmente cuenta con sólidos datos técnicos, la especulación del ETF y las condiciones macroeconómicas que lo respaldan y favorecen a los compradores.

Aun así, Dogecoin debe mantenerse por encima del nivel de 0,20 $ y superar los 0,24 $ para confirmar su siguiente subida. Si su fortaleza se mantiene en septiembre y las probabilidades de aprobación de la ETF siguen siendo altas, la marca de 0,25 dólares podría estar a la vista.

Eso representaría un paso importante para la meemcoin. Esto se debe a que se establece como algo más que una moneda meme a los ojos de los inversores institucionales.