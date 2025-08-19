Criptomonedas en Tailandia: El lanzamiento de TouristDigiPay pretende impulsar el turismo

Ideas clave

Tailandia es el último país en adoptar la criptomoneda para estimular el turismo. Sin embargo, no es precisamente un signo de propiedad. La decisión de permitir los pagos con criptomoneda a los turistas se produce en medio de un descenso de la afluencia turística.

La Comisión del Mercado de Valores de Tailandia (SEC) anunció recientemente el lanzamiento de TouristDigiPay.

TouristDigiPay es una nueva plataforma de pago que permite a los visitantes extranjeros convertir criptomonedas en bahts tailandeses.

La iniciativa tendrá una duración de 18 meses a partir del cuarto trimestre del año, y los turistas podrán hacer transferencias de criptomonedas directamente a los comerciantes.

Cómo funciona TouristDigiPay

Según la propuesta, aunque los comerciantes recibirán directamente bahts, los pagos directos con criptomonedas están prohibidos. Sin embargo, el proyecto permite a los visitantes utilizar sus activos digitales cuando viajen por Tailandia.

El programa se está desarrollando con el apoyo del Ministerio de Finanzas, el Banco de Tailandia (BOT), la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Dinero (AMLO) y el Ministerio de Turismo y Deporte.

Tailandia estudia un sistema de criptopago para turistas | Fuente: X

Combina el comercio regulado de criptomonedas de Tailandia con el actual sistema de dinero electrónico gestionado por el banco central.

Antes de operar con criptomonedas, los visitantes tendrán que completar las comprobaciones de Conozca a su Cliente (KYC) y Diligencia Debida sobre el Cliente (CDD).

Estos requisitos, aplicados por AMLO, están diseñados para prevenir el blanqueo de dinero y garantizar la seguridad de las transacciones.

Los turistas utilizarán cuentas de dinero electrónico autorizadas para pagar bienes y servicios. Las transacciones también se realizarán en baht tailandés a través de los sistemas de códigos QR que se utilizan en todo el país.

También habrá límites mensuales de gasto y restricciones a las retiradas directas de efectivo para reducir los riesgos.

Por qué Tailandia apuesta por las criptomonedas

El turismo es una parte importante de la economía tailandesa. Sin embargo, el número de visitantes ha disminuido en el último año.

El país recibió 16,8 millones de turistas en el primer semestre, frente a los 17,7 millones del mismo periodo del año anterior.

El mayor descenso se produjo en China, que es históricamente una de las mayores fuentes de visitantes de Tailandia.

Las llegadas de turistas chinos también cayeron en torno a un 34%, mientras que el mercado de Asia Oriental experimentó un descenso del 24%.

Al mismo tiempo, países como Japón y Vietnam se han vuelto más atractivos, gracias a monedas más baratas y mejores costes de viaje.

Las autoridades esperan que la nueva iniciativa TouristDigiPay haga a Tailandia más competitiva al atraer a los viajeros expertos en criptomonedas.

El país flexibiliza el gasto e intenta mejorar la experiencia del visitante al tiempo que le anima a gastar.

¿Cuáles son algunos de los problemas?

Aunque el sistema puede ser enorme para la economía tailandesa si se aprueba, viene con su parte de problemas.

Por ejemplo, los turistas deben ocuparse primero de los procedimientos CSC y AML, lo que puede resultar difícil para quienes buscan comodidad.

Además, la iniciativa TouristDigiPay también impone topes de gasto, que oscilan entre 50.000 y 500.000 baht mensuales (según el tipo de comercio).

Esto podría resultar difícil de manejar para los visitantes que gastan mucho.

Además, la prohibición de los pagos directos en cripto podría disuadir a algunos usuarios que prefieren gastar cripto sin conversión.

Por último, los turistas que no estén familiarizados con los monederos digitales o los sistemas basados en QR también pueden tener dificultades con la incorporación.

Lecciones de otros países

Tailandia no es el único país de Asia o del resto del mundo que ha intentado integrar las criptomonedas con el turismo.

Bután, por ejemplo, se asoció anteriormente con Binance Pay para permitir a los visitantes pagar con criptomonedas. El Salvador, que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, experimentó un repunte del criptoturismo inmediatamente después de su adopción de la criptomoneda.

Por último, los Emiratos Árabes Unidos también se asociaron con Crypto(dot)com para permitir a los pasajeros pagar los vuelos y las compras a bordo con criptomonedas. Estos ejemplos demuestran que existen oportunidades en los viajes basados en criptomonedas, y también escollos.

Bután se asocia con Binance Pay para pagos a turistas | Fuente: X

El Viceprimer Ministro y Ministro de Hacienda, Pichai Chunhavajira, dará pronto más detalles sobre el programa TouristDigiPay. No obstante, se espera que el despliegue comience en los principales centros turísticos antes de expandirse.

En general, si Tailandia consigue equilibrar adecuadamente la regulación y la comodidad, TouristDigiPay podría marcar la diferencia en la forma en que los turistas experimentan el gasto dentro del país.