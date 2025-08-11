Cómo podría el plan de Trump de la «presidencia fantasma de la Fed» debilitar el control de Powell?

Ideas clave

Trump ha ampliado recientemente su búsqueda de presidente de la Fed de tres finalistas a una decena de candidatos.

Este cambio de estrategia podría llevar a Trump a nombrar un «presidente fantasma de la Fed». Este Presidente socavará a Jerome Powell antes de que termine su mandato el próximo año.

Los mercados se centran más en las orientaciones del presidente entrante con meses de antelación.

La búsqueda de Donald Trump del próximo presidente de la Reserva Federal ha dado un giro sorprendente últimamente. Según funcionarios de la Administración, en lugar de quedarse con los tres finalistas iniciales, la lista de Trump ha crecido hasta una decena de nombres.

Sin embargo, lo más emocionante no es la larga lista de candidatos. Es la idea de un «Presidente de la Fed fantasma». El concepto fue discutido recientemente por la Carta Kobeissi en un reciente post X.

Esto indica que el presidente estadounidense podría anunciar su elección para la próxima presidencia de la Fed mucho antes de lo previsto. Y el objetivo sería reducir la influencia de la actual presidenta sobre los mercados antes de que finalice su mandato.

Cómo ejerce su poder la Reserva Federal

Recuerde que la autoridad de la Reserva Federal no procede únicamente de la fijación de los tipos de interés o de la gestión de su balance. Su herramienta más potente es la orientación futura.

Piense en el forward guidance como la capacidad de moldear las expectativas del mercado a través de declaraciones públicas. En términos más sencillos, los mercados reaccionan inmediatamente cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, insinúa un cambio de tipos con meses de antelación.

Los inversores «fijan el precio» de estas expectativas, incluso antes de que se produzcan los cambios de política. Este tipo de poder para influir en el mercado a partir de meros comentarios da a la Fed tanta influencia, incluso sin actuar.

La mecánica de una «presidencia fantasma de la Fed»

Según la carta de Kobeissi, Trump podría estar planeando una estrategia de «presidencia fantasma». En este contexto, el presidente estadounidense podría nombrar públicamente a su candidato a la presidencia de la Fed, incluso antes de que finalice el mandato del actual presidente.

Si esto ocurriera, los mercados probablemente se centrarían más en las opiniones del presidente entrante. Este cambio podría producirse aunque se espera que el mandato de Powell dure hasta el próximo mes de mayo.

Trump podría nombrar un presidente fantasma de la FED | Fuente: X

Mientras Powell siga siendo presidente de la Fed, sus discursos y orientaciones podrían perder más del 90% de su efecto. En su lugar, los inversores criticarían cada comentario, entrevista y aparición pública.

Compararían las opiniones de Powell con las del candidato designado y probablemente seguirían las orientaciones de este último. Powell seguiría ocupando oficialmente el cargo.

Sin embargo, el presidente entrante se convertiría en la voz de facto de la política monetaria a los ojos del mercado.

Ampliación de la búsqueda del próximo presidente de la Reserva Federal

La lista inicial de Trump incluía al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, al gobernador de la Fed, Christopher Waller, y al ex gobernador de la Fed Kevin Warsh. Sin embargo, la lista ampliada incluye ahora al expresidente de la Fed de San Luis James Bullard y al veterano consultor económico Marc Sumerlin.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, está actualmente a cargo de la búsqueda. Esto significa que se reunirá con cada uno de los candidatos, reducirá la lista y presentará a Trump a los más destacados. A continuación, Trump entrevistará personalmente a los finalistas antes de tomar su decisión.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, está a cargo de la búsqueda | Fuente: X

El papel de Bessent es interesante porque Trump lo consideró en su día para el cargo. Sin embargo, Bessent optó por permanecer en el Tesoro. «Quiero a Scott, pero él quiere quedarse donde está», dijo Trump a CNBC a principios de esta semana.

Quiénes están en la lista y sus antecedentes

James Bullard es el primero de la lista. Bullard fue presidente de la Reserva Federal de San Luis y ahora es decano de la escuela de negocios de la Universidad de Purdue. Anteriormente recomendó a Waller para un puesto en el consejo de la Fed y ha dicho que aceptaría el puesto de presidente si se lo ofrecieran.

El siguiente es Marc Sumerlin, ex subdirector del Consejo Económico Nacional con George W. Bush. Christopher Waller, actual gobernador de la Fed que impresionó a Bessent en una entrevista, es otro candidato. Sin embargo, algunos expertos dudan de que sea elegido.

Kevin Warsh, ex gobernador de la Reserva Federal y viejo aspirante a la presidencia, es otro de los elegidos, junto con Kevin Hassett, asesor económico y ex director del NEC.

Si Trump nombra a su candidato mucho antes de que finalice el mandato de Powell, los mercados podrían volverse rápidamente muy volátiles. Los operadores tendrían que reconciliar la postura oficial de la Fed actual con la dirección probable bajo el nuevo liderazgo.

Este cambio también podría plantear cuestiones sobre la independencia de la Reserva Federal. Los críticos sostienen que marginar públicamente a Powell meses antes de su marcha politiza la política monetaria y socava la credibilidad de la Fed.