Chainlink rompe los 21 dólares y los toros apuntan a una subida hacia los 95 dólares

Ideas clave

El precio del LINK se ha disparado más de un 13% en 24 horas ante el reciente lanzamiento de la Reserva Estratégica.

Las compras masivas e institucionales han impulsado el volumen de negociación por encima de los 2.700 millones de dólares.

Entre 24 y 26,20 dólares se sitúa un importante nivel de resistencia, y los analistas pronostican precios de hasta 95 dólares.

Chainlink acapara titulares tras subir recientemente por encima de los 21 dólares por primera vez en meses. Este movimiento se ha visto impulsado por sólidos fundamentales y señales técnicas hasta el momento. Por ello, los operadores son cada día más optimistas.

Hasta ahora, el precio del LINK ha subido más de un 13% en sólo 24 horas y un 32% en la última semana. Podría estar cerca una mayor subida?

La Reserva Estratégica echa más leña al fuego

La gran noticia de este repunte es el lanzamiento de la Reserva Estratégica Chainlink el 7 de agosto. La reserva ya ha bloqueado más de 1 millón de dólares en LINK y ha reducido la oferta circulante del activo. En esencia, el precio del LINK se está beneficiando de un efecto deflacionista a largo plazo.

ChainLink lanza un plan estratégico de reservas | Fuente: X

La reserva se basa en el sistema de abstracción de pagos de Chainlink. Permite conversiones multi-token al tiempo que refuerza el atractivo institucional de la red.

La medida es similar a las estrategias utilizadas en los sistemas de comercio electrónico para estabilizar los precios. LINK podría estar a punto de hacer algo grande.

La ruptura técnica pone a 26 dólares a la vista.

En el momento de escribir estas líneas, el precio de LINK se sitúa en 21,41 dólares, con una capitalización bursátil de 14.520 millones de dólares. El repunte marca una ruptura confirmada por encima de la resistencia psicológica de 21 $ y la EMA de 200 días en 17,02 $.

Chainlink’s support and resistance levels, as RSI shows bullish conditions | Fuente: X

El gráfico diario muestra a Chainlink superando una resistencia descendente de largo plazo en $20.05. El mismo fue destacado por la extensión de Fibonacci arriba. En el momento de escribir estas líneas, el RSI se sitúa en 65,56, fuertemente alcista, pero aún no sobrecomprado.

En combinación con el MACD positivo, los toros del LINK parecen tener el control del mercado. Los gráficos también muestran que los objetivos alcistas inmediatos para el activo incluyen $21.89 y $23.99.

Con esto, la zona de resistencia de 26,20 dólares actuó como el siguiente bloqueo importante. Por otro lado, el soporte bajista se encuentra en 19,51 $ y 17,64 $.

Un escenario en el que los osos tomen el control total del mercado podría tener un retroceso más profundo. El precio del LINK podría bajar hasta los 15,83 $.

Los analistas prevén objetivos mucho más elevados

Algunos analistas creen que el último repunte podría ser el comienzo de algo mucho mayor. Por ejemplo, Javon Marks cree que el activo podría estar en camino hacia un valor a largo plazo de 88,26 dólares.

El analista también predice un movimiento provisional hasta los 47,15 dólares. El analista Ali Martínez es aún más optimista respecto a Chainlink. Afirma que una ruptura por encima del nivel de 24 dólares podría despejar el camino para un repunte hacia los 95 dólares.

Alí Martínez cree que el LINK puede alcanzar los 95 dólares | Fuente: X

El optimismo de estos dos analistas se debe a la ruptura por parte de LINK de las líneas de tendencia plurianuales en los gráficos semanales.

En otras palabras, el precio del LINK puede mantenerse estable y romper por encima de los 24, 28 y 52 dólares con un fuerte volumen. Si esto sucede, podría producirse una inversión de la tendencia macroeconómica. Esto podría incluso sentar las bases para precios de tres dígitos.

Perspectivas del mercado del precio de los eslabones en cadena

Para un escenario alcista, una ruptura sostenida por encima de 24-26 $ podría desencadenar un movimiento hacia 28 $, seguido de 47,15 $ a medio plazo. Si el crecimiento de la red, la demanda y el plan estratégico de reservas se mantienen, el LINK podría desafiar los máximos históricos con bastante rapidez.

Por otra parte, si Chainlink no logra mantenerse por encima de los 20 dólares, es posible un retroceso hacia los 18 o incluso los 16 dólares. Sin embargo, un fuerte soporte en estos niveles podría proporcionar nuevos puntos de entrada para los inversores a largo plazo.

En conjunto, el último repunte de los precios de Chainlink es algo más que una bomba a corto plazo. Demuestra que el activo goza de la confianza de los inversores minoristas e institucionales.

La Reserva Estratégica podría ser el pistoletazo de salida. En combinación con patrones técnicos alcistas, el precio del LINK podría estar bien preparado para más subidas.