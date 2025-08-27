Cardano Whales Make Moves: ¿Podrá ADA superar pronto el dólar?

Ideas clave

Cardano mantiene un soporte cercano a los 0,84 $, mientras busca una ruptura por encima de los 1 $.

La acumulación de ballenas y las entradas institucionales muestran un aumento de la confianza en la ADA.

El crecimiento en cadena, con más de 112 millones de transacciones, respalda el potencial a largo plazo.

El precio de Cardano se ha mantenido estable a pesar de las señales de mercado mixtas de los gráficos y los datos de la cadena. ADA cotizaba en torno al nivel de 0,86 $ en el momento de escribir este artículo, tras haber ganado ligeramente terreno en las últimas 24 horas.

La ficha ha bajado más de un 12% en el gráfico semanal. Sin embargo, los analistas creen que su estructura sigue siendo constructiva.

La acumulación de ballenas sostiene el precio de Cardano

La actividad de los grandes inversores y las fuertes entradas institucionales no han dejado de aumentar el debate. Según Ali Charts, los grandes inversores han acumulado más de 150 millones de ADA en las dos últimas semanas.

Estos movimientos son a menudo una señal de que los grandes jugadores se están preparando para un rally. Esto significa que la actual zona de precios de Cardano está incitando a las ballenas a actuar.

Las ballenas han comprado millones de Cardano en las últimas dos semanas | Fuente: X

Históricamente, la acumulación de ballenas tiende a reforzar la confianza en un activo y puede ser una importante fuente de apoyo en momentos de incertidumbre.

Esto significa que el ADA podría mantenerse estable en su nivel de precios actual. Si esto sucede, las ballenas podrían ayudar a absorber la presión vendedora y marcar la pauta para un movimiento al alza.

Entradas institucionales y estructura del mercado

Más allá de la acción minorista y de las ballenas, el interés institucional por ADA también ha ido en aumento. Por ejemplo, los datos de Mintern muestran entradas de unos 73 millones de dólares en ADA sólo este año. Además, las instituciones tienen ahora más de 900 millones de dólares en custodia.

Las entradas institucionales en la red Cardano han sido fuertes últimamente | Fuente: X

Los analistas creen que a las instituciones les atrae la liquidez, una infraestructura sólida y el valor a largo plazo. Cardano cumple estos requisitos, y sus comisiones por transacción son de las más bajas de las criptomonedas.

La cadena de bloques Cardano sigue procesando millones de transacciones diarias, y la actividad de desarrollo ha aumentado.

Patrones de precio de Cardano y configuración técnica

Según los gráficos, el precio del activo se mueve dentro de un patrón de canal ascendente. Esta estructura suele preceder a las continuaciones alcistas, y el nivel de ruptura se sitúa ahora en torno a 0,91 dólares.

En otras palabras, si ADA supera esa barrera, los analistas esperan que el token pruebe entre 1,01 y 1,10 dólares.

Cardano operando dentro de un canal ascendente muestra que los toros están en control | Fuente: TradingView

Sin embargo, el soporte en $0.83 se ha vuelto importante para el activo. Cualquier ruptura por debajo de este nivel de precios invalidaría el patrón alcista y podría arrastrar a la ADA de nuevo hacia el nivel de precios de 0,70 dólares.

Las posiciones largas se han acumulado fuertemente entre 0,83 y 0,85 dólares. Una ruptura a partir de aquí también podría desencadenar una compresión de posiciones largas. Si esto sucede, podría añadir volatilidad al mercado y empeorar cualquier movimiento a la baja.

El crecimiento de la cadena añade fuerza a largo plazo

Las métricas de la red de Cardano muestran que el activo sigue siendo fuerte. Solo este año, la blockchain procesó más de 112 millones de transacciones. Las comisiones medias por transacción se mantuvieron por debajo de 0,25 dólares. Cardano es una de las redes más baratas de usar a escala.

Los analistas creen que la próxima prueba importante para ADA se sitúa entre 0,84 y 1,00 dólares. Si la criptodivisa mantiene con éxito este nivel de precios, mantendría intacta la tendencia alcista. Además, una ruptura confirmada por encima de 1,20 $ podría abrir el camino a la resistencia en torno a 1,50 $.

Por el momento, ADA se encuentra en un punto de inflexión. Las ballenas se están acumulando por alguna razón, y las señales en la cadena muestran signos de un empuje hacia arriba. Todo esto significa que los ingredientes para un movimiento más grande están en su lugar, a pesar de la lentitud de ADA.

La volatilidad a corto plazo no puede ser ignorada, especialmente si los largos apalancados comienzan a deshacerse. Los compradores pueden defender los niveles de precios actuales de Cardano, y la criptomoneda supera con éxito los 0,91 $. Las posibilidades de recuperar $1 mejorarán por un amplio margen.