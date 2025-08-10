BlackRock podría solicitar un ETF de XRP tras la victoria legal de Ripple

Ideas clave

Ripple recibió recientemente una victoria judicial después de que la SEC retirara su apelación.

Esto elimina las principales barreras legales para un ETF de XRP, y los expertos creen que BlackRock podría solicitar pronto un ETF de XRP.

La confianza del mercado y el volumen de operaciones en XRP han ido en aumento después de que se cerró el caso.

La demanda de varios años de Ripple contra la SEC de EE. UU. ha llegado oficialmente a su fin. Además, la industria de las criptomonedas ya está mirando hacia el futuro. Ahora se ha establecido la claridad legal para XRP.

Los analistas de mercado están centrando su atención en la posibilidad de un ETF de XRP. Y BlackRock podría estar liderando la carga.

La victoria legal de Ripple podría abrir la puerta a que grandes instituciones como BlackRock amplíen su oferta de productos de criptomonedas. Algunos expertos incluso creen que es solo cuestión de tiempo antes de que una solicitud de ETF de XRP llegue al escritorio de la SEC.

ETF de XRP: la claridad legal alimenta el optimismo del mercado

Ripple y la SEC presentaron una solicitud para desestimar todas las apelaciones restantes el 7 de agosto. Esto puso fin oficialmente a uno de los mayores casos judiciales en la historia de las criptomonedas.

Esa decisión ahora significa que se confirma que XRP no es un valor en las transacciones minoristas. Este es un aspecto muy importante para los exchanges y los gestores de fondos.

Nate Geraci cree que un ETF de XRP está en camino | Fuente: X

Esta nueva claridad ha cambiado el ambiente en el mercado. Nate Geraci es el presidente de The ETF Store. Cree que el momento es perfecto para que BlackRock presente un ETF de XRP bajo su marca iShares.

Geraci argumentó que no tiene sentido que BlackRock se centre únicamente en Bitcoin y Ethereum en el futuro. “Lo asumiré si me equivoco. En mi opinión, no tiene ningún sentido que ignoren los activos criptográficos más allá de BTC y ETH”, escribió Geraci.

Geraci cree que BlackRock podría haber estado esperando a que terminara la demanda antes de actuar. Ahora que lo ha hecho, se ha abierto el camino para un mayor crecimiento y hay un camino claro por delante.

Múltiples empresas ya están en el gestor de activos que mira a XRP. Empresas como bitwise, grayscale, 21Shares, ProShares, WisdomTree y Franklin Templeton ya han solicitado el lanzamiento del ETF de XRP.

Este creciente interés demuestra que las instituciones creen que el entorno regulatorio finalmente está dando la bienvenida a XRP. Sin embargo, si BlackRock entra en la carrera, el juego podría cambiar por completo para XRP y sus inversores.

La empresa ya gestiona iShares Bitcoin Trust (IBIT) e iShares Ethereum Trust (ETHA). Además, tiene más de 10 billones de dólares en activos bajo gestión. Esto significa que su participación podría generar una atención masiva (por no hablar de dinero) en XRP.

Eric Balchunas no espera que BlackRock se una | Fuente: X

El analista de ETF Eric Balchunas, sin embargo, es más cauteloso. No cree que BlackRock se apresure a presentar una solicitud. También señaló que la empresa podría estar contenta con sus productos criptográficos actuales. Aún así, admitió que esta perspectiva se basa principalmente en “sensaciones” más que en pruebas sólidas.

El precio y el volumen de XRP se disparan después de que termina la demanda

El mercado respondió rápidamente a la conclusión de la demanda. XRP saltó más del 13% en 24 horas. Ahora está superando a otras criptomonedas importantes por un amplio margen.

Los datos de CoinMarketCap muestran que el precio de XRP superó los 3,30 dólares en las últimas 24 horas. Además, su capitalización de mercado alcanzó los 22.000 millones de dólares.

La actividad comercial también explotó. Los exchanges surcoreanos informaron de un aumento del 1.211% en el volumen de XRP. La plataforma Deribit también vio a los operadores abrir más de 100.000 contratos de opciones para XRP.

El precio de XRP se dispara después de que termina la demanda | Fuente: CoinMarketCap

Este aumento no se trata solo de ganancias a corto plazo. Con la amenaza legal eliminada, los inversores ahora ven a XRP como una opción para la exposición a largo plazo.

Polymarket muestra un 88% de posibilidades de ETF de XRP para fin de año

Según los datos de Polymarket, los operadores actualmente ven un 88% de posibilidades de que se apruebe un ETF de XRP para diciembre. Ese es un gran impulso con respecto a las caídas anteriores. Esto se produjo después de los comentarios negativos de la comisionada de la SEC, Caroline Crenshaw.

Balchunas, sin embargo, señaló que Crenshaw vota constantemente en contra de todos los ETF relacionados con las criptomonedas y generalmente es superada en número. Basándose en esto, cree que las probabilidades de aprobación del ETF de XRP son actualmente fuertes, e incluso están más cerca del 95%.

Balchunas dice que las probabilidades de aprobación del ETF están más cerca del 95% | Fuente: X

Este tipo de optimismo encaja bien con la reciente resolución del caso Ripple. Sin la incertidumbre legal, los reguladores ahora enfrentan menos obstáculos al evaluar las solicitudes de ETF que involucran a XRP.