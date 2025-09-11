BlackRock lidera los ETF de Ethereum por delante de los de Bitcoin

Puntos clave

Los ETF de Ethereum registraron más de 1.200 millones de dólares en entradas esta semana, y ETHA de BlackRock lideró la carga.

Los ETF de Bitcoin también han registrado entradas, pero su fortaleza ha ido a la zaga de la de Ethereum durante seis semanas consecutivas.

La demanda institucional muestra el dominio de Ethereum más allá de una simple moneda digital.

Los ETF de Ethereum están ganando impulso frente a sus homólogos de Bitcoin. En las últimas seis semanas, los fondos vinculados a Ethereum han atraído mayores flujos de entrada, mientras que los ETF de Bitcoin han tenido un rendimiento desigual.

Seis semanas consecutivas de entradas

Sólo el 28 de agosto, los ETF de Ethereum al contado recibieron 39,2 millones de dólares en entradas. Esto se produjo después de un aumento masivo de 307 millones de dólares el día anterior.

Esta fuerte demanda hizo que las entradas semanales superaran los 1.200 millones de dólares, según datos de SoSoValue. En comparación, los ETF de Bitcoin registraron entradas de 179 millones de dólares el mismo día y de 388,6 millones esta semana.

Los ETF de Ethereum al contado han obtenido buenos resultados últimamente | Fuente: Soso Value

Es la sexta semana consecutiva que los ETF de Ethereum superan a los de Bitcoin a la hora de atraer capital institucional. Esta tendencia muestra hasta qué punto ha cambiado el sentimiento de los inversores y la confianza en los casos de uso de Ethereum.

Los datos del auge de Ethereum

A finales de agosto, los ETF de Ethereum habían recibido 13 640 millones de dólares en entradas acumuladas y ahora gestionan 30 170 millones de dólares en activos. Esto significa que ahora poseen el 5,44% de la capitalización bursátil total de Ethereum.

Los ETF de Bitcoin son mayores con diferencia y cuentan con 54.190 millones de dólares en entradas junto con 144.570 millones de dólares en activos gestionados. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de Ethereum es difícil de ignorar.

Los ETF de Bitcoin al contado también han registrado fuertes entradas | Fuente: Soso value

Por ejemplo, entre el 21 y el 27 de julio, los ETF de Bitcoin sólo registraron entradas de 72,3 millones de dólares, mientras que los ETF de Ethereum sumaron 1.840 millones. La semana siguiente, los fondos de Bitcoin registraron 642,9 millones de dólares en salidas, frente a los 154,3 millones de dólares de ganancias de Ethereum.

Incluso durante las semanas turbulentas, Ethereum ha mostrado resultados más estables.

BlackRock sigue a la cabeza

Según datos de Farside Investors y Soso Value, BlackRock domina los mercados de ETF de Bitcoin y Ethereum. Su fondo IBIT, por ejemplo, lidera los productos de Bitcoin con 83.540 millones de dólares en activos tras una entrada de 50,87 millones de dólares el 27 de agosto.

En cuanto a Ethereum, su fondo ETHA cuenta con 17.190 millones de dólares y añadió 262,63 millones ese mismo día. Fidelity y Grayscale van a la zaga, pero siguen participando activamente.

El fondo ETHA de BlackRock fue el más rentable el 28 de agosto | Fuente: X

Esta presencia institucional ha reforzado la confianza en ambos activos. Sin embargo, la mayor afluencia a los productos de Ethereum indica que las prioridades de los inversores están cambiando.

El papel técnico de Ethereum en la construcción de plataformas blockchain puede hacerlo más atractivo para los fondos que buscan valor a largo plazo.

Los ETFs de Bitcoin aún mantienen su escala

A pesar de la fortaleza de Ethereum, los ETF de Bitcoin siguen siendo mucho mayores en términos absolutos. Siguen atrayendo una gran atención y siguen dominando todos los activos de ETF gestionados.

El 28 de agosto, los ETF de Bitcoin obtuvieron 179 millones de dólares en entradas netas, marcando su cuarto día consecutivo de ganancias. Para muchos inversores, el Bitcoin sigue siendo la primera opción de exposición a las criptomonedas, especialmente como cobertura frente a la incertidumbre macroeconómica.

La Reserva Federal mantiene una política prudente en materia de tipos de interés y los mercados de renta variable muestran signos de tensión. Con ello, la posición de Bitcoin como oro digital sigue fortaleciéndose.

Los ETF de Ethereum señalan un cambio en la dinámica del mercado

Los ETF de Ethereum llevan seis semanas seguidas superando a los ETF de Bitcoin. Esta es una señal de que la dinámica del mercado está cambiando y de que los inversores institucionales se están diversificando cada vez más en activos que ofrecen algo más que un simple depósito de valor.

El dominio de la red en DeFi, staking y contratos inteligentes también la distingue como uno de los contendientes más fuertes a largo plazo de Bitcoin.

Bitcoin sigue dominando en tamaño y reconocimiento. Sin embargo, las constantes entradas de Ethereum demuestran su atractivo para quienes apuestan por la infraestructura blockchain. Los ETF de Ethereum podrían responder a la pregunta sobre el equilibrio de poder en las inversiones en criptomonedas si continúa esta fortaleza.