BitMine se convierte en la mayor empresa de tesorería de ETH con 4.960 millones de dólares en cartera

Ideas clave

BitMine posee ahora más de 1,15 millones de ETH, lo que equivale a casi 4.960 millones de dólares.

La empresa aumentó sus tenencias de ETH en 2.000 millones de dólares en tan solo una semana, según los especuladores.

Importantes inversores, entre ellos Peter Thiel y ARK Invest, de Cathie Wood, han aumentado sus participaciones en la empresa.

BitMine Immersion ha ampliado sus tenencias de Ethereum a más de 1,15 millones de tokens. En conjunto, este alijo tiene un valor de más de 4.960 millones de dólares y ha afianzado la posición de BitMine como la mayor tesorería corporativa de ETH del mundo.

BitMine también es la tercera mayor criptotesorería del mundo, sólo por detrás de MicroStrategy y Mara Blockchain.

La racha de acumulación de la empresa ha sido impresionante hasta ahora. La semana pasada declaró 833.137 ETH por valor de 2.900 millones de dólares. Esto significa que en siete días añadió 317.000 ETH, por valor de unos 2.000 millones de dólares, a sus reservas.

El crecimiento continuo de la Estrategia ETH

BitMine lanzó su estrategia de tesorería de ETH el 30 de junio. En solo cinco semanas, la firma ha experimentado un ritmo de crecimiento masivo, ya que la empresa afirma que planea comprar hasta el 5% de la oferta total de Ethereum.

Este objetivo, cree, consolidará su estatus de líder en la gestión de la criptotesorería.

Bitmine posee ahora 1,2 MILLONES de ETH, por valor de casi 5.000 millones de dólares | Fuente: X

Según su presidente, Thomas «Tom» Lee (cofundador también de Fundstrat), el carácter limitado de la oferta de ETH podría impulsar masivamente el valor de la criptomoneda con el tiempo.

El respaldo institucional aumenta la confianza

Las agresivas compras de BitMine han atraído el interés de grandes inversores institucionales. Por ejemplo, el multimillonario inversor de capital riesgo Peter Thiel aumentó su participación en julio a más del 9% y ahora posee más de 5,09 millones de acciones.

ARK Invest, de Cathie Wood, también ha sido un comprador activo. Los ETF de ARK compraron colectivamente 22,8 millones de dólares en acciones de BitMine el 28 de julio, que incluían 401.318 acciones de ARK Innovation ETF (ARKK), 128.048 acciones de ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) y 43.487 acciones de ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

Estas compras se produjeron justo después de que ARK invirtiera 182 millones de dólares en la empresa.

El rendimiento de las acciones refleja el optimismo de los inversores

Las acciones de BitMine (NYSE: BMNR) se dispararon un 12% el lunes tras el último anuncio de tenencias de ETH. Esto significa que, desde principios de año, su cotización se ha disparado un 634%, según Google Finance.

Las acciones de BitMine se disparan en todos los plazos | Fuente: Google Finanzas

La acción también se ha convertido en una de las más negociadas en Estados Unidos. Los datos de Fundstrat muestran incluso un volumen medio diario en dólares de 2.200 millones de dólares durante los cinco días de negociación que finalizaron el 8 de agosto.

En resumen, esto sitúa a BitMine por delante de gigantes como JPMorgan y Micron Technology.

Las condiciones del mercado favorecen la acumulación de ETH

El presidente de BitMine, Tom Lee, cree que Ethereum está entrando en una fase similar a la irrupción de Bitcoin en 2017.

Tom Lee muestra su convicción comprando ETH | Fuente: X

Señaló tres factores que han impulsado el crecimiento de ETH hasta ahora. Entre ellos, la aprobación normativa de las stablecoins, el favor de la SEC a la financiación en cadena y el aumento de la adopción por parte de grandes empresas como JPMorgan y Robinhood.

Lee cree que ETH podría subir desde sus actuales 4.189 dólares hasta un máximo de 30.000 dólares si estas tendencias continúan. En el momento de escribir estas líneas, Ethereum se encuentra un 14% por debajo de su máximo histórico.

Según datos de DefiLlama, las tesorerías corporativas de ETH han recaudado más de 10.000 millones de dólares, con BitMine a la cabeza.

Competidores como SharpLink Gaming y Bit Digital también están aumentando sus participaciones. Sin embargo, ninguno ha igualado el ritmo o el tamaño de la acumulación de BitMine.

La empresa ha mantenido ahora su posición como mayor tesorería de ETH. Esto podría influir mucho en la liquidez del mercado en el futuro, así como en la adopción institucional.

Sobre todo si alcanza su objetivo de controlar el 5% de la oferta de Ethereum.