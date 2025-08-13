XRP August-Analyse: Bulls Ziel $3.8 nach Ausbruch, was weiter?

Wichtige Punkte

Der Kurs von XRP ist nach dem juristischen Sieg von Ripple gegen die SEC gerade um rund 11 % gestiegen.

3,15 $ hat sich als eine der wichtigsten Unterstützungszonen herauskristallisiert, während 3,24 – 3,27 $ als kurzfristiger Widerstand fungieren.

Analysten glauben, dass XRP vor einem Ausbruch in Richtung 3,8 $ stehen könnte, mit mittelfristigen Zielen bis zu 5 $.

Der Preis von XRP hat nach dem Abprallen von der Unterstützungszone bei 3,15 $ etwas an Fahrt gewonnen. Diese Kursentwicklung kam nach der Abweisung des Verfahrens der US-Börsenaufsichtsbehörde gegen Ripple Labs.

Seit dem 11. August ist XRP innerhalb von 24 Stunden um 11 % gestiegen und bewegte sich von etwa 2,90 $ auf einen Höchststand von 3,27 $, bevor er bei 3,22 $ schloss.

Diese Rallye wurde durch einen Anstieg des institutionellen Handelsvolumens angeheizt, das um 208 % auf 12,40 Mrd. $ anstieg. Wie hoch kann XRP von hier aus noch steigen?

XRP hält sich gut, da die institutionelle Nachfrage steigt

Institutionelle Händler haben sich zu einer der größten treibenden Kräfte hinter der jüngsten Rallye von XRP entwickelt. Das offene Interesse an XRP-Derivaten stieg um rund 15 % auf 5,90 Mrd. $, was eine aggressive Positionierung der großen Marktteilnehmer zeigt.

XRP-Kurs erholt sich stark, nachdem er die Unterstützungszone von 3,15 $ verteidigt hat | Quelle: TradingView

Insbesondere während des frühen Handels fiel XRP bei hohem Volumen kurzzeitig von etwa 3,24 $ auf 3,16 $, und die Käufer griffen schnell ein, um den Bereich zwischen 3,15 und 3,16 $ zu verteidigen.

Diese Erholung verursachte einen Schub bei XRP, der ihm half, den Widerstand bei 3,22 $ zu durchbrechen und sich bis zum Handelsschluss über 3,24 $ zu halten.

Bislang betrachten die Analysten die Marke von 3,15 $ als kurzfristige Unterstützung. Solange diese Preisuntergrenze hält, dürfte die Tendenz im Wesentlichen zinsbullisch bleiben.

Technisches Setup zeigt kommenden Aufwärtstrend

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat XRP seine Position oberhalb einer wichtigen aufsteigenden Trendlinie zurückerobert. Dies zeigt, dass die jüngste Preisstruktur intakt ist. Es zeigt auch, dass XRP genug Treibstoff hat, um weiter zu steigen.

Sollte XRP jedoch die Marke von 3,4 US-Dollar durchbrechen, erwarten Analysten, dass die Kryptowährung um 20 % in Richtung 3,8 US-Dollar steigt.

Dieses Niveau stellt die nächste wichtige Widerstandszone dar, in der die Kurse unter weiteren Verkaufsdruck geraten könnten.

Bislang hat das Ende des Rechtsstreits von Ripple das Vertrauen der Anleger in XRP als Vermögenswert gestärkt.

Die Finanzabteilungen der Unternehmen und institutionellen Anleger schichten Gelder in die Kryptowährung um und schaffen damit die perfekten Voraussetzungen für einen weiteren Aufwärtstrend.

Bulls Eye $3.8 und mehr

Laut dem Krypto-Analysten Lingrid ist XRP für einen Anstieg auf 3,8 $ gut gerüstet. Bislang liegt die Hauptkaufzone zwischen 3,1 und 3,2 $, wobei 3,4 $ als Ausbruchsmarke fungiert. Wenn bestätigt, könnte dies den Weg für weitere Gewinne mit dem Vermögenswert zu öffnen.

Einige institutionelle Research-Abteilungen setzen sich mittelfristig sogar noch höhere Ziele.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels werden Preisprognosen im Bereich von 4,50 bis 5,00 US-Dollar diskutiert, und wenn der Aufwärtstrend anhält, könnte XRP vor einer Rallye zu neuen Höchstständen stehen.

Andererseits wies Whale Alert kürzlich auf eine Welle institutioneller Verkäufe hin, bei der eine einzige Wallet 16.698.207 XRP im Wert von 53 Millionen zu Coinbase transferierte.

Risiken für den zinsbullischen Ausblick

Trotz der starken Entwicklung von XRP warnen Händler vor mehreren Abwärtsrisiken. Insbesondere ein Rückgang unter 3,00 $ würde das zinsbullische Setup ungültig machen und den Verkäufern die Kontrolle zurückgeben.

Die schwächere Marktstimmung könnte auch die Aufwärtsbewegung begrenzen, insbesondere in der Nähe des Widerstands bei 3,8 $.

Sollte es zu einer Ablehnung bei 3,8 $ kommen, könnte dies zu Gewinnmitnahmen und einem Pullback in Richtung der Unterstützungszone bei 3,15 $ führen.

Ali sagt, XRP könnte auf bis zu $11 steigen | Quelle: X

Insgesamt hat der jüngste Ausbruch von XRP aus einer zinsbullischen Flagge auf dem Wochenchart nach den Erkenntnissen des Analysten Ali Martinez nun die Türen für einen möglichen Kursanstieg in Richtung 11 US-Dollar geöffnet.

Analysten achten darauf, ob sich XRP über dem Preisniveau von 3,27 $ halten kann. Ein bestätigter Ausbruch könnte zu einer schnellen Rallye in Richtung 3,50 $ und sogar 3,8 $ führen.