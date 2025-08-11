Wie könnte Trumps „Phantom-Fed-Chair“-Plan Powells Griff schwächen?

Wichtige Einblicke

Trump hat seine Suche nach dem Fed-Vorsitzenden kürzlich von drei Finalisten auf etwa zehn Kandidaten ausgeweitet.

Dieser Strategiewechsel könnte dazu führen, dass Trump einen „Phantom-Fed-Vorsitzenden“ ernennt. Dieser Vorsitzende wird Jerome Powell untergraben, bevor seine Amtszeit nächstes Jahr endet.

Die Märkte konzentrieren sich mehr auf die Leitlinien des neuen Vorsitzenden Monate im Voraus.

Donald Trumps Suche nach dem nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve hat in letzter Zeit eine überraschende Wendung genommen. Nach Angaben von Regierungsvertretern ist Trumps Liste auf etwa zehn Namen angewachsen, anstatt bei den ursprünglichen drei Finalisten zu bleiben.

Das Spannende daran ist jedoch nicht die längere Kandidatenliste. Es ist die Idee eines „Phantom-Fed-Chair“. Das Konzept des Briefes wurde kürzlich vom Kobeissi-Brief in einem aktuellen X-Beitrag diskutiert.

Dies deutet darauf hin, dass der US-Präsident seine Wahl für den nächsten Fed-Vorsitz weit vor dem Zeitplan bekannt geben könnte. Und das Ziel wäre, den Einfluss des derzeitigen Vorsitzenden auf die Märkte zu verringern, bevor seine Amtszeit endet.

Wie die Fed ihre Macht ausübt

Denken Sie daran, dass die Autorität der Federal Reserve nicht nur in der Festlegung der Zinssätze oder der Verwaltung ihrer Bilanz liegt. Ihr mächtigstes Instrument ist vielmehr die Forward Guidance.

Unter Forward Guidance versteht man die Fähigkeit, die Markterwartungen durch öffentliche Erklärungen zu beeinflussen. Einfacher ausgedrückt: Die Märkte reagieren sofort, wenn der Fed-Vorsitzende Jerome Powell Monate im Voraus eine Zinsänderung andeutet.

Die Anleger „preisen“ diese Erwartungen ein, noch bevor eine Änderung der Politik erfolgt. Diese Art der Beeinflussung des Marktes durch bloße Äußerungen verleiht der Fed so viel Einfluss, selbst wenn sie nicht handelt.

Die Mechanismen eines „Phantom-Fed-Chair“

Dem Schreiben von Kobeissi zufolge könnte Trump eine Strategie des „Phantomvorsitzes“ planen. In diesem Zusammenhang könnte der US-Präsident seine Wahl für den Fed-Vorsitz öffentlich bekannt geben, noch bevor die Amtszeit des derzeitigen Vorsitzenden endet.

In diesem Fall würden sich die Märkte wahrscheinlich stärker auf die Ansichten des neuen Vorsitzenden konzentrieren. Diese Verschiebung könnte eintreten, obwohl Powells Amtszeit voraussichtlich bis zum nächsten Mai dauern wird.

Trump könnte einen Phantom-FED-Vorsitzenden ernennen | Quelle: X

Solange Powell noch Fed-Vorsitzender ist, könnten seine Reden und Leitlinien über 90 % ihrer Wirkung verlieren. Die Händler würden stattdessen jeden Kommentar, jedes Interview und jeden öffentlichen Auftritt kritisieren.

Sie würden Powells Ansichten mit denen des designierten Kandidaten vergleichen und wahrscheinlich dessen Vorgaben folgen. Powell würde offiziell immer noch das Amt innehaben.

Der neue Vorsitzende würde jedoch in den Augen des Marktes de facto zum Sprachrohr der Geldpolitik werden.

Ausgedehnte Suche nach dem nächsten Fed-Vorsitzenden

Auf Trumps ursprünglicher Liste standen der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats Kevin Hassett, Fed-Gouverneur Christopher Waller und der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh. Auf der erweiterten Liste stehen nun jedoch der ehemalige Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, und der erfahrene Wirtschaftsberater Marc Sumerlin.

Finanzminister Scott Bessent ist derzeit mit der Suche betraut. Das bedeutet, dass er sich mit jedem Kandidaten treffen, die Liste eingrenzen und Trump die Topkandidaten präsentieren wird. Trump wird dann die Finalisten persönlich interviewen, bevor er seine Entscheidung trifft.

Der Finanzminister Scott Bessent ist für die Suche zuständig | Quelle: X

Die Rolle von Bessent ist interessant, weil Trump ihn einst für den Posten in Betracht zog. Bessent entschied sich jedoch für einen Verbleib im Finanzministerium. „Ich liebe Scott, aber er will bleiben, wo er ist“, sagte Trump Anfang dieser Woche gegenüber CNBC.

Wer steht auf der Liste und was ist ihr Hintergrund?

James Bullard ist der erste auf der Liste. Bullard war der frühere Präsident der St. Louis Fed und ist jetzt Dekan der Wirtschaftshochschule der Purdue University. Er hat Waller bereits für einen Sitz im Vorstand der Fed empfohlen und erklärt, dass er den Vorsitz übernehmen würde, falls er angeboten wird.

Der nächste Kandidat ist Marc Sumerlin, der ehemalige stellvertretende Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats unter George W. Bush. Christopher Waller, der derzeitige Fed-Gouverneur, der Bessent in einem Interview beeindruckt hat, ist ein weiterer Kandidat. Einige Insider bezweifeln jedoch, dass er ausgewählt werden wird.

Kevin Warsh, ehemaliger Fed-Gouverneur und langjähriger Anwärter auf den Fed-Vorsitz, ist neben Kevin Hassett, einem Wirtschaftsberater und ehemaligen NEC-Direktor, ein weiterer Kandidat.

Wenn Trump seinen Kandidaten lange vor dem Ende der Amtszeit von Powell ernennt, könnten die Märkte schnell sehr volatil werden. Die Händler müssten dann die offizielle Haltung der derzeitigen Fed mit der wahrscheinlichen Richtung unter der neuen Führung in Einklang bringen.

Diese Änderung könnte auch Fragen zur Unabhängigkeit der Federal Reserve aufwerfen. Kritiker argumentieren, dass die öffentliche Absetzung von Powell Monate vor seinem Ausscheiden die Geldpolitik politisiert und die Glaubwürdigkeit der Fed untergräbt.