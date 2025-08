Wenn Pengu Coin der Shiba Inu dieses Zyklus ist, könnte Remittix (RTX) die Solana dieses Zyklus sein?

Die Meme-Coin-Welle zieht weiterhin durch den Markt, aber eine neue Verschiebung zeichnet sich ab. Während Namen wie PENGU und SHIB die kurzfristige Spekulation dominieren, wenden sich einige Investoren unterbewerteten Token mit realem Einfluss zu.

Hier baut Remittix (RTX) leise an Dynamik auf. Es spiegelt die Art von grundlegender Stärke wider, die SOL zeigte, bevor es im letzten Zyklus explodierte. Es könnte das sein, was in Zukunft eine SOL-ähnliche Performance liefert.

PENGU und SHIB heizen sich auf, aber Trader wollen mehr als nur Hype

Sowohl PENGU als auch SHIB zeigen bullische Setups, die Trader genau beobachten. Im Fall von PENGU verweisen Analysten auf einen Lehrbuch-Fallkeil, zusammen mit RSI-Divergenz und erhöhten Wal-Zuflüssen.

Er wird derzeit knapp unter 0,036 $ gehandelt, mit einem potenziellen Ausbruchspfad in Richtung 0,048 $. Ein Ausbruch durch seine absteigende Trendlinie könnte eine vollständige bullische Fortsetzung auslösen. Wal-Zuflüsse, Berichten zufolge über 3,7 Millionen $ in nur 24 Stunden, geben weitere Gewissheit, dass große Akteure sich für einen Anstieg positionieren.

Inzwischen zieht Shiba Inu Coin mit seinen Double-Bottom- und Cup–Handle-Chartformationen Aufmerksamkeit auf sich. Da SHIB bei etwa 0,00001274 $ liegt, sehen Trader einen Ausbruch auf 0,0000239 $ als möglich an, was einen Gewinn von 36 % bedeuten würde, wenn das Setup aufgeht. Trotz einiger Widerstände bleiben Kleinanleger aktiv, und die wichtige Unterstützung bei 0,0000103 $ hat gehalten.

Solana hält die Spanne, aber die Dynamik hat nachgelassen

Der SOL-Preis hat seit Anfang 2024 zwischen 125 und 180 US-Dollar gehandelt und konnte seinen Juli-Ausbruch nicht aufrechterhalten. Nach einem gescheiterten Versuch, höher auszubrechen, wurde SOL mit einer bärischen Engulfing-Kerze abgewiesen. Er schwebt nun nahe einem Wochentief. Obwohl RSI und MACD keine spezifische Richtung anzeigen, besteht kurzfristig ein erhöhtes Abwärtsrisiko in Richtung des Niveaus von 145 US-Dollar.

Dennoch verfügt Solana über gute Fundamentaldaten und Infrastruktur, und eine Erholung über 145 $ kann den Aufwärtstrend wiederherstellen. Wichtig ist, dass das Fehlen von Dynamik einige Trader dazu veranlasst, auf neuere Token mit einem stärkeren Treiber, wie Remittix, umzusteigen.

Warum wird Remittix (RTX) mit dem frühen Solana (SOL) verglichen?

In seinen frühen Tagen wurde SOL größtenteils übersehen. Heute verarbeitet Solana Milliarden an Volumen und hostet einige der aktivsten Blockchain-Anwendungen. Remittix könnte auf einem ähnlichen Weg sein, aber anstatt im DeFi- oder NFT-Rennen zu konkurrieren, konzentriert es sich auf etwas noch Wesentlicheres: globale Krypto-zu-Fiat-Zahlungen.

Das macht RTX im Moment anders:

Globale Reichweite: Senden Sie Krypto direkt an Bankkonten in mehr als 30 Ländern

Echtzeit-FX-Konvertierung mit transparenten Kursen

Es ist ein Utility-First-Token, der echtes Transaktionsvolumen antreibt

Wallet kommt im 3. Quartal 2025: mobile-first und auf Adoption ausgerichtet

Über 18 Mio. $ gesammelt mit 40 % Token-Bonus live für frühe Käufer

Letzter Gedanke: Der Breakout-Token von 2025 ist vielleicht kein Meme

Während PENGU und SHIB die Meme-Coin-Masse anziehen, beobachten Investoren, die nach der nächsten SOL-ähnlichen Wachstumsgeschichte suchen, Remittix genau. Mit einem bald startenden funktionierenden Produkt, steigenden Kapitalzuflüssen und einem klaren Nutzenaspekt befindet sich RTX in einer einzigartigen Position.

