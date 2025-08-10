Trump öffnet 401(k)-Pläne für Kryptowährungen und Immobilien

Wichtige Einblicke

Eine neu verabschiedete Durchführungsverordnung ermöglicht es den Amerikanern, 401(k)-Ersparnisse in Kryptowährungen und andere alternative Vermögenswerte zu investieren.

Der Schritt ist Teil von Trumps Bestreben, die USA als Drehscheibe für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte auszubauen.

Experten warnen jedoch, dass diese Anlagen mit hohen Risiken und Gebühren verbunden sind.

Präsident Donald Trump hat eine neue Durchführungsverordnung unterzeichnet. Diese erlaubt es den Amerikanern, ihre 401(k)-Ruhestandsgelder in Kryptowährungen, Immobilien und andere alternative Anlagen zu investieren.

Dieser Schritt stellt eine bedeutende Veränderung der Art und Weise dar, wie US-Pensionskonten verwaltet werden können. Er könnte auch den 12 Billionen Dollar schweren Markt für Rentenfonds für risikoreiche Anlagen öffnen.

Krypto in 401(k)-Konten

Bislang waren 401(k)-Konten hauptsächlich auf Anlagen wie Aktien, Anleihen und Investmentfonds beschränkt. Trumps Anordnung weist nun jedoch das Arbeitsministerium, das Finanzministerium und die Börsenaufsichtsbehörde (SEC) an, ihre Vorschriften zu aktualisieren.

Dies macht den Weg für alternative Investitionen frei und weckt Optimismus und Besorgnis.

Präsident Trump unterzeichnet offiziell Durchführungsverordnung für Bitcoin und Krypto in 401(k)s | Quelle: X

Die Entscheidung, Kryptowährungen in 401(k)-Pläne aufzunehmen, ist Teil von Trumps Bemühungen. Er will die USA als Drehscheibe für das digitale Finanzwesen etablieren. Während Trump Bitcoin einst als Betrug bezeichnete, hat er sich kürzlich für Kryptowährungen begeistert und Anfang dieses Jahres seinen Token eingeführt.

Im Rahmen der Ankündigung der Durchführungsverordnung kritisierte Trump die „Überregulierung“. Außerdem erklärte er, dass das Ziel darin bestehe, den Amerikanern mehr Auswahlmöglichkeiten für ihre Altersvorsorge und bessere Renditen zu bieten.

Finanzexperten sagen jedoch, dass die Aufnahme von Kryptowährungen in 401(k)-Pläne massive Risiken birgt.

„Kryptowährungen sind volatil und weitgehend unreguliert“, sagte Anil Khurana, Direktor des Baratta Centre der Georgetown University, laut The Guardian. „Die Aufnahme in Rentenportfolios könnte Sparer unnötigen Gefahren aussetzen, vor allem wenn sie nicht vollständig verstehen, wie sie funktionieren.“

Wie alternative Anlagen die Altersvorsorge verändern könnten

Diese Anordnung erlaubt es 401(k)-Plänen, Vermögenswerte wie Private Equity, Immobilien und Kryptowährungen einzubeziehen. Diese Arten von Anlagen sind für institutionelle Anleger nicht neu. Allerdings sind sie in Rentenportfolios selten. Das liegt daran, wie komplex, illiquide und riskant sie im rechtlichen Sinne sein können.

Die Verfügung gibt Vermögensverwaltern wie BlackRock und Vanguard grünes Licht. Sie können nun neue Anlageprodukte entwickeln, die diese alternativen Vermögenswerte enthalten könnten.

BlackRock bereitet bereits die Auflegung eines Rentenfonds vor, der Private-Equity- und Private-Credit-Anlagen enthält. Der Vorstandsvorsitzende Larry Fink sagte kürzlich in einer Telefonkonferenz: „Es gibt ein hohes Prozessrisiko, und das wird die Dinge verlangsamen.

Warum manche Kryptowährungen in 401(k)-Plänen als Schritt nach vorn sehen

Die Befürworter des Vorstoßes argumentieren, dass die Altersvorsorge mehr Entgegenkommen zeigen muss. Die Portfolios entsprechen nicht immer den Zielen der jüngeren Sparer oder derjenigen, die höhere Renditen anstreben.

Daher könnte die Beimischung eines kleinen Anteils an Kryptowährungen oder Immobilien die Art von Wachstum bieten, die sich manche Anleger wünschen. Dies könnte insbesondere bei einem langfristigen Plan wie 401(k) der Fall sein.

„Menschen in ihren 20ern oder 30ern können von einer diversifizierten Strategie profitieren, die alternative Anlagen einschließt“, sagte Ted Rossman, ein leitender Branchenanalyst bei Bankrate, zu ABC News. „[Allerdings] sollte dies mit Vorsicht geschehen und nur, wenn die Anleger die Risiken verstehen.“

Was sind die Risiken einer Investition in Kryptowährungen für den Ruhestand?

Die Einbeziehung von Kryptowährungen in 401(k)-Pläne mag auf den ersten Blick verlockend klingen, vor allem in Boomzeiten. Kryptowährungen sind jedoch dafür bekannt, dass ihre Preise stark schwanken.

„Das sieht furchtbar aus“, sagt Krypto-Kommentator Wally Rashid | Quelle: X

Ganz zu schweigen davon, dass Betrug und Pump-and-Dump-Methoden immer noch weit verbreitet sind. Bestimmte Vermögenswerte auf den Kryptomärkten können manchmal auch unter einem Mangel an Liquidität leiden. Dort kann der schnelle Zugang zu Bargeld ein Problem sein.

Schließlich sind Kryptowährungen im Gegensatz zu Aktien oder Investmentfonds nicht immer leicht zu bewerten. Aufgrund der Risiken könnte diese Anlageklasse für viele langfristige Sparer ungeeignet sein, insbesondere für diejenigen, die kurz vor dem Ruhestand stehen.