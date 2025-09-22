Toncoin-Preis kämpft in der Nähe von $3,00 als Bären verschärfen Griff

Wichtige Einblicke

Der Toncoin steht weiterhin unter Verkaufsdruck innerhalb einer absteigenden Handelsspanne.

Die Marke von 3,25 $ ist einer der wichtigsten Widerstände, der seine Stärke in die eine oder andere Richtung lenken könnte.

Die Unterstützung bei $3,00 ist wichtig; ein Durchbruch nach unten könnte $2,95 und darunter freilegen.

Der Toncoin-Preis befindet sich seit Wochen in einem Abwärtstrend. Der Token wird in der Nähe von 3,10 $ gehandelt und stößt ständig auf Ablehnung an wichtigen Widerständen. Seit Anfang August haben die Verkäufer den Markt kontrolliert, und die Bullen finden wenig Zugkraft.

Die wiederholten Ablehnungen von fast $3,20 und $3,25 zeigen, wie sehr der Toncoin unter Druck steht.

Jeder Aufschwung lässt schnell nach und macht den Kurs anfällig für eine weitere Abwärtsbewegung. Aus diesem Grund ist die 3,00 $-Unterstützung die wichtigste zu verteidigende Linie geworden.

Warum der Toncoin-Preis schwach bleibt

Das Hauptproblem für Toncoin ist das absteigende Kanalmuster. Jeder Versuch, die Kryptowährung nach oben zu treiben, ist auf den Widerstand der gleitenden Durchschnitte und der oberen Begrenzung des Kanals gestoßen.

Toncoin bewegt sich innerhalb eines aufsteigenden Kanals in den Charts | Quelle: TradingView

Die jüngsten Aktivitäten zeigen, dass der Token zwischen $3,08 und $3,15 gehandelt wird. Diese enge Spanne zeigt Unentschlossenheit, aber auch, dass das Momentum schwächer wird.

Ohne einen kräftigen Schub von Käufern könnte der Toncoin-Preis Gefahr laufen, in den unteren Teil seines Kanals zu rutschen.

Auch in den Gesprächen mit den Händlern zeigt sich das gleiche Thema der schwachen Zuflüsse und der zögerlichen Stimmung.

Die On-Chain-Daten verzeichneten am 2. September nur rund 575.000 $ an Zuflüssen. Dies ist nicht annähernd genug, um die stetigen Abflüsse der letzten Monate auszugleichen.

Insgesamt wird die Aufwärtskraft begrenzt bleiben, bis größere Akteure wieder in Toncoin investieren.

Technisches Bild für Toncoin Preis

Das Vier-Stunden-Chart zeigt ebenfalls ein bärisches Setup. Toncoin notiert unter seinem 20-Tages-EMA bei $3,13 und seinem 50-Tages-EMA bei $3,16.

Der 100-Tages-EMA bei 3,21 $ und der 200-Tages-EMA bei 3,25 $ bilden ebenfalls eine dichte Mauer des Widerstands. Dieses Cluster hat wiederholt Erholungsversuche gestoppt.

Ali bietet einen Ausblick auf Toncoin | Quelle: X

Analyst Ali meint, dass TON innerhalb eines symmetrischen Dreiecks gehandelt wird und eine Kursbewegung von 50 % in beide Richtungen bevorstehen könnte.

Den Charts zufolge liegt die Unterstützung zwischen 3,05 $ und 3,08 $, einer Zone, in der sich die Käufer eingefunden haben. Mit anderen Worten, ein Durchbruch unter diesen Bereich setzt $2,95 frei, und von dort aus könnten $2,85 ins Spiel kommen.

Auch die Momentum-Indikatoren bestätigen die Schwäche. Der Relative Strength Index (RSI) liegt derzeit bei 49, was auf Unentschlossenheit hindeutet. Jede Bewegung unter 45 würde stärkere Verkäufe bestätigen, während ein Sprung über 55 ein erstes Zeichen der Entspannung wäre.

Der Marktkontext erhöht den Druck

Die allgemeine Krypto-Stimmung ist gemischt. Bitcoin und Ethereum haben sich nach den Schwankungen der vergangenen Woche stabilisiert. Viele Altcoins bleiben jedoch träge.

Konservative Anleger könnten es vorziehen, auf eine offensichtliche Trendwende zu warten. Ein entscheidender Ausbruch über die 3,25 $-Marke wäre ein starkes Argument für Käufer.

Aggressive Händler könnten die Unterstützung bei $3,02 und $2,96 als mögliche Einstiegszonen betrachten. Ein Stop-Loss unter $2,90 könnte jedoch zur Risikokontrolle in Betracht gezogen werden. Ein Abprallen von überverkauften Niveaus könnte von kurzer Dauer sein, wenn das Volumen die Bewegung nicht bestätigt.

Swing-Händler sollten den RSI beobachten. Fällt er unter 35, könnte sich ein überkaufter Aufschwung entwickeln. Erholungen im Bereich zwischen $3,25 und $3,30 sollten jedoch mit Vorsicht genossen werden, da die Verkäufer diesen Bereich wiederholt verteidigt haben.

Im Moment ist der Weg des geringsten Widerstandes nach unten gerichtet. Wenn sich die Zuflüsse nicht verbessern und die Stimmung nicht umschlägt, wird der Toncoin-Preis wahrscheinlich bald wieder die Unterstützung von 3,00 $ testen.