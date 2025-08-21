Tenzro und der Aufbau der Grundlage für vertrauenswürdige und dezentralisierte KI

Wichtige Einblicke

Tenzro bietet eine sichere, konforme und unverzichtbare Infrastruktur, um dezentralisierte KI in Regierungen, Unternehmen und regulierte Branchen zu bringen.

Es basiert auf einer besonderen Kombination aus Sicherheit auf Hardware-Ebene, verifizierbarem Computing und Post-Quantum-Kryptografie. Dadurch hebt es sich von der Konkurrenz ab.

Das Unternehmen hat bereits reale Pilotprojekte in den Bereichen Klimafinanzierung, Kulturforschung und KI-Verifizierung in Unternehmen durchgeführt.

Diese Infrastruktur ist nicht nur theoretisch, sie funktioniert auch effizient.

In den letzten drei Jahren hat die künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie Menschen arbeiten und sogar miteinander interagieren, verändert. Doch so leistungsfähig diese Technologie auch ist (und geworden ist), fehlen der KI immer noch einige sehr wichtige Aspekte.

Dazu gehören u. a. Vertrauen und Compliance. Privatpersonen, Unternehmen und sogar Regierungen brauchen intelligente KI, die mit den regulatorischen Standards konform ist.

Dies ist der Ort, an dem Tenzro ins Spiel. Wie funktioniert diese neue Plattform als Infrastruktur-Backbone für dezentralisierte KI? Das wollen wir herausfinden.

KI von Grund auf neu definieren

Tenzro kombiniert mehrere fortschrittliche Aspekte wie verteiltes Rechnen und Blockchain-Abrechnung, um sicherzustellen, dass KI mit Vertrauen eingesetzt werden kann. Die Plattform verfügt bereits über laufende Projekte in Bereichen wie Klimafinanzierung, Tokenisierung von realen Vermögenswerten und Kulturforschung. Tenzro macht nicht nur Versprechungen, sondern zeigt bereits, wie sichere KI vom Reißbrett in die Realität umgesetzt werden kann.

Die meisten KI-Unternehmen konzentrieren sich auf Anwendungen wie Chatbots und Automatisierungstools. Tenzro geht jedoch einen anderen Weg. Es baut die Basisschicht auf, die es KI ermöglicht, sicher in Defi-Umgebungen zu arbeiten.

Der Rahmen des Unternehmens stützt sich auf mehrere Säulen, darunter:

Hardware-basierte Überprüfung für Vertrauen auf tiefster Ebene

für Vertrauen auf tiefster Ebene Benutzerdefinierte Konsensprotokolle , die speziell für verteilte KI-Workloads entwickelt wurden

, die speziell für verteilte KI-Workloads entwickelt wurden Post-Quantum-Kryptographie zum Schutz vor künftigen Bedrohungen

zum Schutz vor künftigen Bedrohungen Zero-Trust-Architektur für die sichere Datenmigration von Cloud-Clustern auf Benutzergeräte

Indem Tenzro das Problem der KI-Infrastruktur frontal angeht, stellt es sicher, dass KI in verschiedenen Branchen skaliert werden kann, insbesondere in solchen, in denen Compliance und Verantwortlichkeit nicht verhandelbar sind.

Die Lösung des AI-Erdungsproblems

KI kann sehr leistungsfähig sein, wenn sie zur Mustererkennung eingesetzt wird. Sie neigt jedoch dazu, mit dem zu kämpfen, was Forscher das „Erdungsproblem“ nennen . Darunter versteht man den Aspekt der KI, der sie daran hindert, die reale Welt auf sinnvolle Weise zu verstehen und dabei den Kontext zu berücksichtigen.

Tenzro Labs geht dieses Problem direkt an, indem es Forschungsarbeiten in verschiedenen Bereichen durchführt:

Umweltdaten und Ökosystem

Tierverhalten und Psychologie

Menschliche Kognition und Entscheidungsfindung

Kunst und kulturelles Wissen

Tenzro entwickelt die Werkzeuge, um Wissen aus verschiedenen Bereichen zu sammeln und zu kodieren. Auf diese Weise soll die KI nicht nur intelligenter, sondern auch wirklich realitätsnah werden. Dies wird sich zwangsläufig auf Branchen auswirken, die auf die eine oder andere Weise auf vertrauenswürdige, kontextbezogene KI angewiesen sind: Seien es Umweltüberwachungsbehörden oder die Kreativbranche.

Praktische Anwendungen in Aktion

Tenzro ist nicht einfach ein Forschungsprojekt. Es wird in diesem Moment in die Praxis umgesetzt. Einige interessante Beispiele sind:

Mangrovenüberwachung in Abu Dhabi

Tenzro nutzt GPU-gestützte Edge-Hardware und Bodensensoren, um KI-Analysen in Echtzeit für die Überprüfung von Emissionsgutschriften zu demonstrieren. Darüber hinaus werden Transaktionen über das Canton Network abgewickelt, um zu zeigen, wie die Klimafinanzierung von KI und überprüfbaren Daten profitieren kann.



Der Boli-Ledger wurde von den Gründern von Tenzro entwickelt und kombiniert in Echtzeit verifizierbare KI mit RWA-Tokenisierung. Der Ledger treibt die Boli Economy an und zeigt, wie Token-Ökonomien KI-Verifikation für Vertrauen und Compliance nutzen können.



Tenzro war auch an kreativen Projekten wie dem KI-gesteuerten Kunstwerk „Becoming Van Gogh“ und einem Szenario beteiligt, bei dem ein staatliches Unternehmen den Stack von Tenzro zur Transaktionsverifizierung eingesetzt hat.

Diese Pilotprojekte zeigen, dass die Vision von Tenzro nicht nur theoretisch ist. Sie wird bereits in verschiedenen Bereichen getestet, unter anderem in Behörden und Unternehmen.

Sicherheit und Konformität auf Regierungsniveau

Einer der größten Vorteile von Tenzro ist sein Fokus auf regulierte Branchen. Regierungen und Institutionen auf der ganzen Welt können nicht riskieren, ungeprüfte KI einzusetzen. Tenzro verfügt über eingebaute Frameworks für die Einhaltung von Vorschriften und etabliert sich als führender Anbieter für KI-Infrastrukturen in sensiblen Umgebungen.

Die Integration dieser Technologien stellt sicher, dass jeder KI-Prozess nachverfolgt und überprüft werden kann, bevor er schließlich als vertrauenswürdig eingestuft wird. Dies ist besonders wertvoll in Bereichen wie Finanzen, Klimaüberwachung, Gesundheitswesen und öffentliche Infrastruktur.

Warum zeichnet sich Tenzro aus?

Die Künstliche Intelligenz (KI) wird im Laufe der Jahre wahrscheinlich immer mehr an Boden gewinnen. Während dies geschieht, ist Tenzro führend, indem es die sichere und dezentralisierte Basisschicht der Zukunft bereitstellt.

Diese Schicht stellt sicher, dass KI überprüfbar und konform ist und auf realem Wissen basiert. Tenzro legt den Grundstein für die nächste Ära intelligenter KI, die nicht nur sicher, sondern auch vertrauenswürdig ist.