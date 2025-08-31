Stellar (XLM) könnte auf $0,33 fallen, bevor es auf $1 ansteigt

Wichtige Einblicke

Der Preis von XLM ist innerhalb eines Monats um 11 % gefallen und befindet sich nun in der Nähe einer fragilen Unterstützung.

Die soziale Dominanz ist um fast 70 % eingebrochen, ein Muster, das mit früheren Korrekturen zusammenhängt.

Ein sich abzeichnendes „Todeskreuz“ könnte XLM bis auf $0,24 drücken, wenn die Bullen nicht die Schlüsselwerte zurückerobern.

Der XLM-Kurs stand in letzter Zeit trotz der Zuwächse auf dem allgemeinen Markt stark unter Druck. Während Bitcoin und andere Altcoins im August gestiegen sind, hat Stellar das Gegenteil gemacht.

Im vergangenen Monat fiel XLM um 11 %, und allein in den letzten 24 Stunden ging es um weitere 4,2 % nach unten. Dieser Rückgang war schlimmer als der Gesamtrückgang des Marktes von 2 %. Er wirft bei den Händlern die Frage auf, ob eine Erholung möglich ist.

Zusammenbruch der sozialen Dominanz zeigt Schwäche

Eines der stärksten Warnzeichen für Stellar ist der Rückgang seiner sozialen Dominanz. Diese Kennzahl zeigt an, wie viel der gesamten Krypto-Diskussion auf einen bestimmten Token konzentriert ist.

Bei Stellar ist diese Zahl von 1,71 % Mitte Juli auf heute nur noch 0,51 % eingebrochen. Das ist ein Rückgang von fast 70% in weniger als zwei Monaten. Die Geschichte zeigt, dass Rückgänge in der sozialen Dominanz in der Regel mit Preiskorrekturen einhergehen.

Zu Beginn dieses Jahres kam es zu einem ähnlichen Rückgang des Geredes, bevor der XLM-Preis um 30 % von 0,35 $ auf 0,25 $ einbrach. Dies gesagt, Händler sind genau beobachten, um zu sehen, wenn die Geschichte wiederholt sich.

Das sich abzeichnende Todeskreuz verstärkt die bärische Tendenz

Die technischen Charts verstärken nun das rückläufige Bild. Auf dem 4-Stunden-Chart ist der 50-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) dabei, unter den 100-Tage-EMA zu kreuzen. Händler bezeichnen dies als „Todeskreuz“, das einige historische Auswirkungen auf den Kurs des Vermögenswerts hat.

Dieser Crossover zeigt an, dass die kurzfristige Stärke der Bullen im Vergleich zum längeren Trend nachgelassen hat. Wenn dies während einer Marktschwäche geschieht, führt es oft zu einem stärkeren Rückgang. Für Stellar würde die Bestätigung dieses Crossovers die rückläufigen Signale der sozialen Dominanz bestätigen.

Ein bevorstehendes Todeskreuz auf XLM bedroht die Kursentwicklung | Quelle: TradingView

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird der XLM-Kurs derzeit bei $0,39 gehandelt, knapp über der schwachen Unterstützung bei $0,38. Sollte dieses Niveau scheitern, liegt die nächste Unterstützung bei $0,36. Diese Unterstützungen liegen eng beieinander, was sie anfällig macht.

Wenn die Unterstützungen so dicht beieinander liegen, kann eine starke Bewegung mehrere Ebenen gleichzeitig durchbrechen. Sollte dies der Fall sein, könnte der Kurs auf 0,24 $ fallen. Dies würde eine Korrektur von fast 40 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten.

Bullisches Szenario bleibt im Raum stehen

Trotz der bärischen Nervosität glauben einige Analysten, dass es Raum für eine Umkehr gibt. Die Chartmuster deuten darauf hin, dass sich das Todeskreuz bildet. Wenn jedoch bestimmte Niveaus halten, könnte eine inverse Kopf-Schulter-Formation einen Ausbruch einleiten.

Die Unterstützung liegt bei fast 0,36 $ und ist mit dem 0,618 Fibonacci-Retracement-Level aufgereiht. Die Struktur könnte vervollständigt werden, wenn der Kurs in diesen Bereich eintaucht und sich dort hält. Ein bestätigter Ausbruch über $0,50 würde Ziele bei $0,62, $0,82, $0,94 und $1,10 eröffnen.

Allerdings muss Stellar den Widerstand bei $0,43-$0,45 zurückerobern, damit dieser zinsbullische Fall Gestalt annimmt. Ohne diese Bewegung werden die Bären wahrscheinlich die Kontrolle über die Preise übernehmen.

Ali fordert einen weiteren Rückgang vor einem Wiederanstieg | Quelle: X

Analysten wie Ali Martinez glauben, dass die Bullen immer noch die Kontrolle haben. Allerdings könnten die Bären für eine Weile die Kontrolle übernehmen müssen. Ein Analyst von X schlug vor, dass Stellar ein letztes Mal auf 0,33 $ zurückfallen könnte. Danach wird ein Wiederanstieg in Richtung der $1-Marke erwartet.

Indikatoren zeigen gemischte Signale

Die Momentum-Indikatoren zeichnen ein eher neutrales Bild. So liegt der Relative Strength Index (RSI) bei 44. Dies bedeutet, dass er leicht unter dem Mittelwert von 50 liegt.

Dies deutet darauf hin, dass das Momentum zwar schwach ist, XLM aber noch nicht überverkauft ist. Ein Einbruch in Richtung 30 würde auf verstärkte Verkäufe hindeuten, während ein Anstieg über 50 auf eine Rückkehr der Käufer hindeuten könnte.

Der MACD bewegt sich ebenfalls im neutralen Bereich mit Werten nahe Null. Dies deutet auf eine Konsolidierung hin, auch wenn ein Aufwärtskreuzen darauf hinweisen könnte, dass der Abwärtsdruck nachlässt.