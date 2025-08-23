Solana strebt angesichts des starken On-Chain-Wachstums $250-Marken an

Wichtige Einblicke

Der Solana-Preis hält sich derzeit in der Nähe von $180, während Bitcoin und Ethereum weiter schwächeln.

Es wird erwartet, dass Faktoren wie On-Chain-Aktivitäten, DeFi-Ausbau und neue Produkte im Netz die SOL-Nachfrage ankurbeln werden.

Analysten sehen nun den Widerstand bei 200 $ als nächste Marke, die es zu überwinden gilt.

Die Kursentwicklung von Solana war in letzter Zeit beeindruckend, vor allem, da der allgemeine Kryptomarkt zu kämpfen hat. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum haben in letzter Zeit nachgegeben. SOL verteidigt jedoch weiterhin seine Unterstützungswerte um $180.

Diese Stabilität deutet auf eine starke Nachfrage hin, und die Anleger sind besonders interessiert. Die Händler diskutieren nun, ob SOL sich auf einen Ausbruch über 200 $ vorbereitet. Andernfalls wird er in einer längeren Konsolidierung gefangen sein.

Die Preisentwicklung von Solana zwischen $175 und $180 wird entscheidend sein. Seine Entwicklung in den kommenden Wochen wird den allgemeinen Trend bestimmen.

On-Chain-Metriken zeigen starke Dynamik für den Solana-Preis

Die On-Chain-Daten von SOL zeigen nun deutliche Anzeichen einer steigenden Nachfrage. So ist das Transaktionsvolumen in den letzten Tagen um rund 32 % auf mehr als 590 Mio. USD gestiegen.

Die SolScan-Daten zeigen auch, dass die Zahl der aktiven Adressen die 2,9-Millionen-Grenze überschritten hat. Sie haben in den letzten Tagen um rund 5,3 % zugenommen.

Die Zahl der aktiven Adressen im Solana-Netzwerk hat in letzter Zeit zugenommen | Quelle: SolScan

Auch die Gebühren sind um rund 44 % auf etwa 7,68 Mio. USD gestiegen, was auf einen höheren Netznutzen hindeutet. Die Defi-Beteiligung hat in letzter Zeit zugenommen. Der Gesamtwert von Solana liegt jetzt bei fast 9 Mrd. $, nachdem er in den letzten Monaten um fast 50 % gestiegen ist.

Mehr als 3,3 Millionen Wallets sind jetzt im Netzwerk aktiv, ein wichtiges Zeichen für die Beteiligung. Der Memecoin-Markt ist eine weitere Quelle der Stärke für Solana.

Darüber hinaus akkumulieren Einzelhandelsbörsen Solana weiterhin bei Preisrückgängen. Dies hat eine Unterstützungszone zwischen $175 und $180 gebildet. Dies könnte einer der Faktoren sein, die den Solana-Preis in den nächsten Tagen vor tieferen Kursverlusten bewahren.

Solana-Preis stößt auf Widerstand

Der SOL-Preis notiert weiterhin oberhalb eines kritischen Widerstandsbereichs zwischen $177 und $181. Ein Anstieg über 200 $ würde die Stärke des Wertes bestätigen. Andererseits könnte der Solana-Kurs gefangen bleiben, wenn er sich nicht über diesem Preisniveau halten kann.

Der Kurs von Solana steht vor einem Widerstand zwischen $177 und $181 | Quelle: TradingView

Auch die technischen Indikatoren zeigen gemischte Signale. Der Supertrend auf der Wochenbasis ist beispielsweise im Dezember 2023 erstmals rückläufig geworden. Dieses Muster hat in der Vergangenheit zu Konsolidierungsphasen geführt, die SOL unter die 150 $-Marke gedrückt haben.

Der RSI auf Wochenbasis zeigt ebenfalls eine bärische Divergenz, die auf eine mögliche Schwäche hindeutet. Sollte der Kurs von Solana in dieser Woche über der 200 $-Marke schließen, könnte die bärische Ausrichtung entkräftet werden.

Ein entscheidender Ausbruch könnte dem Vermögenswert helfen, die 250 $-Marke zu erreichen. Fällt der Wochenschlusskurs unter 180 $, könnte der Solana-Preis in Richtung 155 $ oder sogar 150 $ zurückfallen.

Institutionelle Bewegungen schaffen Vertrauen

Die Einführung von Solana-Derivaten durch Coinbase, die in den USA reguliert sind, hat die Stimmung unter den institutionellen Händlern ebenfalls deutlich verbessert. Dieser Schritt ist Teil eines größeren Trends, da die Börsen miteinander konkurrieren, um komplexere Handelsinstrumente anzubieten.

Diese Produkte bieten Anlegern neue Möglichkeiten, sich an SOL zu beteiligen. Im Gegenzug sorgen sie für mehr Liquidität auf dem Markt.

Analysten glauben, dass der institutionelle Zugang ein wichtiges Signal ist. Wenn mehr Produkte verfügbar werden, könnte die langfristige Nachfrage nach SOL steigen.

Marktstimmung bleibt gespalten

Einige Analysten warnen, dass der Solana-Kurs auf eine Konsolidierungsphase zusteuern könnte. Dies könnte der Fall sein, wenn sich die rückläufigen technischen Bedingungen bestätigen.

Andere, wie Bitcoinsensus, weisen darauf hin, dass SOL im wöchentlichen Zeitrahmen in einer Tassen- und Griff-Formation gehandelt wird. Es könnte am Rande einer Explosion auf $2.500 stehen.

Solana könnte bald $2.500 erreichen | Quelle: X

Der Krypto-Angst- und Gier-Index zeigt, dass die Marktstimmung in Richtung Angst tendiert. Trotzdem ist Solana unter den Top-Assets relativ stark. Die Anleger schauen nun auf den Wochenschluss, um festzustellen, wie es weitergeht.