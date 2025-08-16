Solana Price sieht $248 als Ziel, da sich bullische Muster aufreihen

Wichtige Einblicke

Der Solana-Kurs hat vor kurzem ein goldenes Kreuz sowie ein Tassen- und Henkelmuster gebildet, die beide sehr zinsbullisch sind.

Analysten sehen nun die Bereiche zwischen $240 und $248 als Ziel an, falls der Widerstand bei $187,74 durchbrochen wird.

Trotz der positiven technischen Daten, der Refinanzierungssätze und der DEX-Aktivitäten ist die Stimmung derzeit zurückhaltend.

Der Solana-Preis ist in eine kritische Phase eingetreten. Auf dem Tages-Chart sind jetzt zwei wichtige zinsbullische technische Muster zu erkennen. Den jüngsten Daten von TradingView zufolge sind bei SOL jetzt ein goldenes Kreuz und eine Tassen- und Henkel-Formation im Spiel.

Dies schafft starke technische Unterstützung für einen möglichen Aufschwung. Das bedeutet, dass Händler beobachten, wie sich der Solana-Preis auf wichtige Widerstandsniveaus zubewegt.

Goldenes Kreuz deutet auf höheren Solana-Preis hin

Das letzte Mal, dass SOL ein goldenes Kreuz bildete, war im Oktober des vergangenen Jahres. Damals folgte auf dieses Ereignis ein Kursanstieg von fast 50 % innerhalb von drei Monaten. Dies könnte bedeuten, dass der Solana-Preis in den nächsten Monaten 240 $ erreichen könnte, wenn sich die Geschichte wiederholt.

Solana zeigt eine goldene Kreuzformation auf dem Tages-Chart | Quelle: X

Ein goldenes Kreuz entsteht, wenn der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt steigt. Dieser Crossover signalisiert in der Regel den Beginn eines längerfristigen Aufwärtstrends.

In einer Zeit, in der das institutionelle Interesse zunimmt und die Aktivität auf dem Altcoin-Markt ansteigt, ist Solanas goldenes Kreuz sehr bemerkenswert. Viele Händler glauben, dass dies ein zinsbullischer Auslöser ist, der die Preise erhöhen könnte.

Ausgehend von der historischen Entwicklung könnte der Solana-Preis noch vor Ende August vor einem Aufwärtstrend stehen.

Cup-and-Handle untermauert den Aufwärtstrend des Solana-Preises

Neben dem goldenen Kreuz hat sich im SOL-Chart ein Tassen- und Henkelmuster gebildet. Historisch gesehen zeigt dieses Muster typischerweise die Fortsetzung eines Aufwärtstrends nach einer Konsolidierungsphase.

Chris, ein Analyst, sagt, dass Solana innerhalb einer Tassen- und Henkelformation gehandelt wird | Quelle: x

Analyst Chris hat auf diese Formation aufmerksam gemacht. Die Grafik zeigt die Basis der Tasse beim Solana-Preis von 126,40 $ und den Widerstand der Halslinie bei 187,74 $.

Die Tiefe der Tasse deutet darauf hin, dass bei einem Ausbruch eine mögliche Bewegung von 48% nach oben möglich ist. Daraus ergibt sich ein potenzielles Aufwärtsziel von etwa 248 $, das etwas höher liegt als die Vorhersage des goldenen Kreuzes.

Wenn zwei zinsbullische Muster zusammen auftreten (wie in diesem Fall), deutet dies oft auf eine höhere Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs hin. Händler sehen dies in der Regel als Bestätigung, ihre Positionen zu halten oder aufzustocken.

Unterstützungsniveaus und Risiken

Trotz der positiven Entwicklung gibt es bestimmte Kursniveaus, die SOL halten muss, um weiter aufwärts zu steigen. Den Charts zufolge liegt dieses Preisniveau für SOL bei 156 $ bzw. der Unterkante des Griffs im Muster.

Mit anderen Worten, ein Rückgang unter diesen Punkt könnte die zinsbullischen Vorhersagen zunichte machen und zu einer tieferen Korrektur führen. Die Marktstimmung im gesamten Kryptosektor, regulatorische Änderungen oder starke Bewegungen des Bitcoin-Preises könnten die Bewegungen von SOL ebenfalls beeinflussen.

Futures-Markt zeigt vorsichtigen Optimismus

Nach Angaben von Coinglas liegen die Finanzierungssätze für SOL-Futures derzeit bei 12 % auf Jahresbasis. Dies liegt genau an der Grenze zwischen neutraler und optimistischer Stimmung.

Gleichzeitig zeigt sie aber auch einen gewissen Optimismus. Sie ist weit entfernt von den übermäßig aggressiven Ansätzen, die während früherer Solana-Ausbrüche zu beobachten waren.

Die Refinanzierungssätze von Solana waren stark, aber nicht überhitzt | Quelle: Coinglass

Dies ist jedoch keine schlechte Nachricht. Es zeigt, dass eine Rallye so gesund wie möglich sein wird, wenn sie eintritt. Wenn sich die Marktpreise ohne unangemessene Long-Positionen erholen, ist das Risiko plötzlicher Liquidationen geringer.

Langfristig könnte dies der Stabilität zugute kommen. Die Verschuldung ist unter Kontrolle. Zumindest im Moment.

DEX-Volumen spiegelt langsamere Aktivität wider

Ein weiterer Bereich, der Solana Sorgen bereitet, ist das DEX-Volumen. Daten von DefiLlama zeigen, dass das wöchentliche DEX-Volumen in der dritten Woche in Folge auf rund 15,6 Mrd. USD gesunken ist.

Das DEX-Volumen von Solana ist in letzter Zeit gesunken | Quelle: DefiLlama

In den letzten 30 Tagen hat Solana 113,7 Milliarden Dollar an DEX-Geschäften abgewickelt. Das ist knapp unter den 116,2 Mrd. USD von Ethereum. Dieser Vergleich berücksichtigt jedoch nicht die Layer-2-Aktivität von Ethereum.

Dies führte im gleichen Zeitraum zu weiteren 91,7 Milliarden Dollar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Solana-Preis in jeder Hinsicht in einer starken Position befindet. Er ist eher für eine nachhaltige Rallye als für eine unangemessen überhitzte Rallye prädestiniert.