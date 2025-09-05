Solana-Kurs steigt inmitten mehrerer bullischer Signale auf über $200

Wichtige Einblicke

Solana scheint wieder in Aktion zu sein und hat sich gerade über 200 $ erholt.

Die technische Analyse zeigt einen Widerstand bei $ 213 und ein mögliches Aufwärtspotenzial in Richtung $ 228 oder sogar $ 255.

Faktoren wie das steigende Handelsvolumen, die Auflösung von Leerverkäufen und das Interesse der institutionellen Anleger lassen Solana weiterhin im Rampenlicht stehen.

Der Solana-Preis hat kürzlich zum ersten Mal seit Anfang August die 200 $-Marke überschritten. Dieser Aufwärtsschub ist auf technische Stärke und andere Faktoren zurückzuführen.

In den letzten zwei Monaten ist der Solana-Kurs um mehr als 37 % gestiegen. Der jüngste Anstieg über 200 $ hat die Sommerrallye bestätigt. Es stellt sich auch die Frage, ob der Token die folgenden Widerstandsniveaus durchbrechen kann.

Technische Niveaus des Solana-Kurses im Auge behalten

Die Charts zeigen, dass der Kursverlauf von Solana zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels solide aussieht. In den letzten zwei Wochen hat der Token wichtige Meilensteine überschritten. Dazu gehören das 23,6%-Fibonacci-Retracement bei $199,57 und der 30-Tage-SMA bei $182,09.

Auch die Indikatoren bestätigen den Aufwärtstrend, wie aus den Charts hervorgeht. Der MACD beispielsweise zeigt einen zinsbullischen Crossover. Andererseits bewegt sich der Relative Strength Index (RSI) im neutralen Bereich bei 55.

Solana hat die $211-Marke überschritten und peilt neue Höchststände an | Quelle: X

Dies bedeutet, dass Solana weiter steigen kann, ohne in den überkauften Bereich zu geraten. Die kurzfristigen Aussichten für diesen Vermögenswert zeigen auch, dass der nächste bedeutende Widerstand bei $213 liegt. Schließt Solana oberhalb dieses Niveaus, haben Händler $228 als nächstes Ziel im Auge.

Umgekehrt liegt die Unterstützung jetzt bei 196 $ und noch tiefer bei 185 $. Dies bedeutet, dass diese Niveaus erneut getestet werden könnten, wenn der Preis sich nicht über $ 200 konsolidiert.

Altcoin-Rotation lässt Solana im Fokus bleiben

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird Bitcoin bei etwa 110.000 $ gehandelt und Ethereum bewegt sich um 4.700 $. Aufgrund dieser Aussichten verlagern Händler nun Kapital in Altcoins wie Solana.

Die Anleger verlagern ihren Fokus auf volatilere Token. Diese Vermögenswerte bieten ein größeres kurzfristiges Aufwärtspotenzial. Die Rotation spiegelt die wachsende Risikobereitschaft auf dem Markt wider.

Das offene Interesse an Krypto-Perpetuals ist inzwischen auf 936 Mrd. USD gestiegen und unterstützt diesen Trend. Vor allem Solana hat von dieser Rotation profitiert. Außerdem stürzen sich die Händler in Futures- und Kassapositionen, um so viel Wert wie möglich abzuschöpfen.

Die SEC hat derzeit eine Pause für Solana ETFs eingelegt | Quelle: X

Allerdings gibt es derzeit einen Gegenwind. Die US-Börsenaufsicht SEC hat die Entscheidungen über mehrere Altcoin-ETF-Anträge bis Oktober verschoben.

Bitcoin- und Ethereum-ETFs ziehen bereits Milliarden an institutionellen Geldern an. Solana wartet jedoch noch auf die Genehmigung, die eine neue Nachfragewelle auslösen könnte.

Leerverkäufe heizen die Rallye an

Daten von Coinglass zeigen, dass Solana-Investoren vor kurzem von einer Welle von Short-Liquidierungen betroffen waren, als Solana die Marke von 200 $ überschritt. Mehr als 754.000 $ an Short-Positionen wurden ebenfalls aufgelöst, verglichen mit 638.000 $ an Long-Positionen.

Solana Liquidationen waren in letzter Zeit besonders stark | Quelle: Coinglass

Börsen wie Hyperliquid und Bybit verzeichneten die stärksten Liquidationen. Dies zeigt, wie viele Händler bei wichtigen Widerständen gegen Solana gewettet hatten. Jetzt, wo diese Positionen aufgegeben wurden, wird der Weg nach oben für die Bullen wahrscheinlich einfacher werden.

Analysten sehen Solana bei $213 und darüber hinaus.

Die Marktanalysten sind sich immer noch uneins darüber, wie hoch Solana in dieser Rallye steigen kann. Die meisten sind sich jedoch einig, dass $213 das nächstgelegene Schlachtfeld ist. Krypto-Analyst Lark Davis wies darauf hin, dass Solana dreimal bei $205 abgelehnt wurde.

Die höheren Tiefststände und der Kaufdruck haben einen Ausbruch über diese Zone bewirkt. Die $255-Zone ist jedoch das nächstgrößere technische Ziel.

Lark Davis sagt, dass 255 $ das nächste Ziel ist | Quelle: X

Andere Analysten sind sich einig, dass das Handelsvolumen diese Ansicht unterstützt. Das tägliche Handelsvolumen von Solana ist um mehr als 45 % auf über 12 Mrd. $ angestiegen. Dies würde bedeuten, dass die Anleger ihre Mittel in den Vermögenswert stecken und auf einen weiteren Anstieg setzen.

Technische Indikatoren unterstützen Stabilität

Neben der Preisentwicklung zeigen auch die Indikatoren weiterhin Stärke. Auf den Tages-Charts hat das MACD-Histogramm ins Positive gedreht und bestätigt die Stärke der Bullen.

Der RSI bleibt neutral-bullisch bei 55 bis 58. Dies lässt Raum für weitere Aufwärtsbewegungen, bevor überkaufte Bedingungen erreicht werden.

Auch die On-Chain-Signale sehen gut aus. Das Handelsvolumen nimmt stetig zu, und Solana erholt sich stark von seiner aufsteigenden Trendlinie. Diese sauberen Erholungen zeigen, dass jedes Mal, wenn der Preis einbricht, aktive Käufe stattfinden, was den Aufwärtstrend weiter stärkt.