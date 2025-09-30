SEI Kursvorhersage: Kann SEI den Widerstand brechen und $0,65 erreichen?

Wichtige Einblicke

Der SEI hält sich oberhalb einer wichtigen Unterstützung und zeigt Anzeichen von Stärke.

Analysten sehen den Widerstand zwischen $0,40 und $0,45 als nächste große Hürde an.

Ein Ausbruch könnte SEI zu Höchstständen bei $0,60 und möglicherweise sogar $0,65 führen.

SEI hat sich von den Unterstützungsniveaus stark erholt und bewegt sich nun in einer „make it or break it“-Kurszone. Analysten haben nun die kommenden Widerstandsniveaus im Visier. Die Frage ist, ob SEI seine Position halten und auf höhere Kursziele zusteuern kann.

Der Wert wird derzeit im Bereich von $0,30 gehandelt und bewegt sich zwischen der Unterstützung bei $0,25-$0,26 und dem Widerstand bei $0,40-$0,45.

Diese Zone wird über die nächste größere Bewegung des Tokens entscheiden. Wenn Käufer den Widerstand durchbrechen können, glauben Analysten, dass Ziele bei $0,60 und sogar $0,65 ins Spiel kommen könnten.

Höheres Tief zeigt Stärke des SEI-Preises

Eines der interessantesten Signale für SEI ist die Bildung eines höheren Tiefs um $0,2161. Diese Struktur hat in der Vergangenheit den Beginn von Aufwärtstrends markiert und das Interesse von Händlern geweckt.

Der renommierte Analyst Michaël van de Poppe bezeichnete diese Entwicklung als ein zinsbullisches Signal. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag stellte er fest, dass SEI um mehr als 100 % steigen könnte, wenn es die Widerstandszone bei $0,40 überwinden kann.

Van de Poppe merkte an, dass Sei oberhalb seines 20-Wochen-EMA handelt, was ebenfalls ein starkes zinsbullisches Signal ist.

Sollte dieser Widerstand oberhalb von $0,40 überwunden werden, könnte der daraus resultierende Aufwärtstrend Ziele bei $0,5686 und schließlich bei $0,60 erreichen.

Gleichzeitig behalten Händler den Abwärtstrend genau im Auge. Sollte SEI die Unterstützung bei $0,25 verlieren, wird eine Rückkehr in den Bereich von $0,21 wahrscheinlich.

Dies macht die aktuelle Preisspanne zu einer sehr wichtigen Zone sowohl für Bullen als auch für Bären.

Technischer Ausblick begünstigt Bullen

SEI zeigt auch auf längeren Zeitskalen Stärke. Der Token hat sich, wie von van de Poppe erwähnt, über seinem gleitenden 20-Wochen-Durchschnitt gehalten. Diese dynamische Unterstützung hat als zuverlässige Basis fungiert und stärkt das Vertrauen der Händler.

Bei 0,216 $ ist eine starke Nachfrage zu verzeichnen, die SEI ein Fundament gibt, das trotz mehrfacher Tests gehalten hat. Auf der Oberseite wird die nächste wichtige Widerstandszone bei $0,65 gesehen.

Sei notiert knapp über seinem 20-Wochen-EMA | Quelle: TradingView

Ein Ausbruch in Richtung dieses Niveaus würde jedoch einen Gewinn von fast 100 % gegenüber den aktuellen Kursen bedeuten.

Auch die Analyse des Handelsvolumens spricht für eine Aufwärtsbewegung. Die Akkumulationsmuster deuten darauf hin, dass sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren ihre Zelte in Erwartung einer bevorstehenden Rallye aufschlagen.

Diese Art von Verhalten tritt in der Regel vor starken Kursbewegungen nach oben auf.

Risiken eines bärischen Musters

Nicht alle Signale sind jedoch aufwärts gerichtet. Einige Analysten haben das Vorhandensein einer möglichen Kopf-Schulter-Formation auf dem Tages-Chart von SEI festgestellt. Dieses Muster deutet auf eine rückläufige Tendenz hin und könnte eine Trendwende einleiten, wenn es sich bestätigt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts handelt SEI unter seinem 9-Tages-EMA und seinem 50-Tages-SMA. Dies ist ein Zeichen für kurzfristige Schwäche, trotz seiner Position über dem 20-Wochen-EMA.

SEI bleibt unter seinen 50- und 9-Wochen-EMAs | Quelle: TradingView

Sollte die Nackenlinie des Musters durchbrochen werden, könnte SEI in Richtung $0,22-$0,20 zurückfallen. Sollten die Käufer jedoch kräftig zugreifen, bleibt ein Rückprall auf $0,30-$0,32 möglich.

Dies bedeutet, dass Händler auf der Hut sein sollten. Die nächsten Handelstage könnten darüber entscheiden, ob sich das rückläufige Muster fortsetzt oder durch neuen Kaufdruck entkräftet wird.

Ausblick für den SEI-Preis

SEI befindet sich derzeit an einem Wendepunkt. Seine Widerstandsfähigkeit auf den Unterstützungsniveaus und die Bildung eines höheren Tiefs geben den Bullen Grund zum Optimismus.

Ein Ausbruch über $0,40 würde die Entwicklung wahrscheinlich beschleunigen und die Ziele von $0,60-$0,65 in Reichweite bringen.

Es gibt jedoch einige Risiken, die zu beachten sind. Ein Durchbruch unter 0,25 $ könnte das Steuer wieder an die Bären übergeben. Im Moment hängt der Kurs von SEI jedoch stark von seiner Fähigkeit ab, die Unterstützung zu halten und den Widerstand zu überwinden.