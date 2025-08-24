Sei-Kurs strebt Ausbruch an, da zinsbullisches Momentum an Stärke gewinnt

Wichtige Einblicke

Der Kurs von Sei hält sich derzeit in der Nähe von $ 0,3, während bullische Indikatoren darauf hindeuten, dass ein Comeback bevorstehen könnte.

Die Abflüsse an den Börsen haben sich in den letzten 8 Wochen fortgesetzt und zeigen einen langfristigen Kaufdruck.

Institutionelle Produkte wie Monaco und ETF-Anmeldungen fördern die Akzeptanz von Sei in der Kryptowelt.

Sei Preis hat um $ 0,3 gehalten, auch als viele Krypto-Assets kämpfte. Sei Krypto hat über 45% im Preis in den letzten drei Monaten gewonnen, und etwa 4% in der letzten Woche.

Diese relative Stärke ist ein klassisches Aufwärtssignal für diesen Vermögenswert. Dies liegt vor allem daran, dass die On-Chain-Daten zeigen, dass die Akkumulation erst begonnen hat.

Sei hat seit seinen Mai-Tiefstständen 127% zugelegt | Quelle: TradingView

Händler fragen sich, ob der Sei-Kurs steigen und den Widerstand bei $ 0,35 überwinden kann. Sollte dies der Fall sein, könnte dies höhere Ziele für den Vermögenswert freisetzen. Andererseits könnte eine Ablehnung die Konsolidierungsphase verlängern.

Der Sei-Preis gewinnt an Dynamik, da die Abflüsse an der Börse mehr als 10 Mio. $ erreichen

Sei Crypto hat nun acht Wochen in Folge Börsenabflüsse verzeichnet. Allein in der letzten Woche haben Token im Wert von 10,43 Millionen Dollar die Börsen verlassen. Dies war die zweitgrößte wöchentliche Summe seit den Höchstständen im Juli.

Abflüsse zeigen in der Regel ein starkes Kaufinteresse, da die Token von den Börsen in die langfristige Lagerung verschoben werden. Dieser Trend zeigt, dass die Anleger von der Entwicklung des Sei-Preises überzeugt sind.

Defi TVL und andere Metriken sind für Sei gestiegen | Quelle: DefiLlama

Sei Labs hat seine Reichweite mit der Einführung von Monaco ebenfalls erweitert. Bei Monaco handelt es sich um ein neues Protokoll für den institutionellen Handel.

Währenddessen hat die CBOE vor kurzem einen ETF auf S&P-Basis beantragt. Die steigende Anzahl aktiver Adressen des Netzwerks und ein TVL von fast 626 Millionen Dollar bedeuten, dass für Sei etwas Großes bevorsteht.

Sei Preis und der Bullish EMA Crossover

Auf dem Tages-Chart blinkt die Sei-Kryptowährung bullisch. Der 100-Tage-Exponential-Moving-Average ist dabei, den 200-Tage-EMA zu überschreiten.

Dieser Crossover gilt seit jeher als einer der zuverlässigsten Indikatoren für einen bevorstehenden Aufwärtstrend. Das könnte der Beginn von etwas Großem sein.

Institutionelle und langfristige Händler nutzen die goldenen Kreuze zwischen den 100-Tage/200-Tage-EMAs, um die Marktrichtung zu bestätigen. Wenn das Setup vollständig ist, könnte der Sei-Preis schnell mehr Käufer anziehen.

Ein Crossover zwischen dem 200er und 100er EMA steht kurz bevor | Quelle: TradingView

Dieses zinsbullische Muster stellt jedoch eine große Risikoquelle für Leerverkäufer dar. In der letzten Woche bauten Händler Short-Positionen bei Bitget im Wert von $37,34 Millionen auf. Dem stehen 26,15 Mio. $ an Long-Positionen gegenüber.

Im Detail sind viele von ihnen auch zwischen $0,32 und $0,36 konzentriert. Wenn die Sei Krypto sehr schnell steigt, könnten die Bären bald mit Zwangsliquidationen konfrontiert werden.

Widerstand bei $0,35 ist der entscheidende Faktor

Sei handelt jetzt oberhalb einer wichtigen Unterstützungszone um $0,31. Dieser Bereich hat in der Vergangenheit stark Käufer angezogen und hat den Wert in der letzten Woche hoch gehalten.

Das bedeutet, dass der Sei-Kurs über $0,35 ausbrechen muss, damit die Rallye fortgesetzt werden kann. Es ist erwähnenswert, dass dieses Niveau den Token bereits mehrmals abgelehnt hat. Wenn die Bullen es jedoch in eine Unterstützung umwandeln, liegt das nächste Ziel bei 0,37 $.

Einige Analysten gehen sogar davon aus, dass ein klarer Ausbruch die Tür in Richtung 0,44 $ öffnen könnte. Das wäre ein Anstieg von 40 % gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Wenn Sei crypto die $0,35-Marke durchbricht, könnte der daraus resultierende Ansturm von bärischen Liquidationen den Token schnell nach oben treiben. Andererseits könnte ein Scheitern bei der Überwindung dieser Marke den Bären einen vorübergehenden Vorteil verschaffen.

Was als Nächstes bei Sei Price zu beachten ist

Die Kursaussichten von Sei sind eher aufwärts gerichtet und werden durch mehrere Faktoren gestützt. Kurzfristig sollten Händler das Geschehen um die $0,35-Zone beobachten. Ein Durchbruch dieses Widerstands könnte den Weg für $0,37 oder sogar $0,44 ebnen.

Analyst Ali Martinez prognostiziert einen SEI-Anstieg auf neue Höchststände | Quelle: X

Laut dem renommierten Marktanalysten Ali Martinez könnte SEI eine mögliche Kurserholung in Richtung neuer Höchststände erleben. Sollte Sei jedoch nicht höher steigen, könnte der Token die $0,31-Unterstützung erneut testen, bevor die Bullen eine weitere Rallye versuchen.