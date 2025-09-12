SEI erwartet Kursanstieg, nachdem 21Shares einen Spot-SEI-ETF beantragt hat

Wichtige Punkte:

Der SEI-Kurs sprang auf 0,31 $, bevor er wieder auf 0,29 $ abstürzte, nachdem 21Shares bei der SEC einen SEI-Spot-ETF beantragt hatte.

Die Analysten sehen ein kurzfristiges Ziel von 0,345 $ und langfristige Prognosen von bis zu 1 $.

Trotz der Anmeldung steht SEI sowohl auf dem Kassa- als auch auf dem Terminmarkt unter starkem Verkaufsdruck.

Der SEI-Kurs stieg am 29. August in Richtung 0,31 $, nachdem 21Shares bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Spot-SEI-ETF beantragt hatte. Die Ankündigung erneuerte das Interesse an dem Altcoin, der vor kurzem auf etwa 0,28 $ abgestürzt war.

Es wird erwartet, dass diese Einreichung positive Entwicklungen für das SEI-Netzwerk mit sich bringt. Sie bringt den Token der institutionellen Annahme näher.

Warum der SEI-ETF ein Wendepunkt sein könnte

Erstens würde ein Spot-SEI-ETF den CF-SEI-Dollar-Referenzkurs nachbilden und die Kursentwicklung des Tokens widerspiegeln. Dem Antrag zufolge wird Coinbase Custody als Verwahrer fungieren. Außerdem wird der Fonds als passives Produkt ohne Hebelwirkung oder Derivate arbeiten.

21 Shares beantragt einen neuen Sei ETF | Quelle: X

Ein weiteres attraktives Merkmal ist die Option, Einsatzprämien einzubeziehen. Wenn dies genehmigt wird, könnte ein Teil der SEI im ETF durch Einsätze noch mehr Rendite für die Anleger generieren. Der Sponsor muss jedoch sicherstellen, dass keine rechtlichen oder steuerlichen Risiken damit verbunden sind.

Die SEC hat sich in letzter Zeit zurückhaltend gegenüber Staking-Funktionen in ETFs gezeigt. Die Ethereum-Spotprodukte von Grayscale mit ähnlichen Funktionen warten noch auf die Genehmigung, und eine Entscheidung wird bis Oktober erwartet. SEI ETF wird wahrscheinlich mit dem gleichen Gegenwind konfrontiert sein, aber die Dinge scheinen günstig zu sein.

Analysten erwarten SEI-Kursausbruch

Die Marktanalysten sind optimistisch für SEI. Ali Martinez betonte, dass SEI, solange es sich über 0,288 $ hält, kurzfristig auf 0,345 $ steigen könnte.

Andere glauben, dass SEI sein Hoch von $0,70 aus dem Jahr 2024 wieder erreichen könnte, wenn die Stärke weiter anhält. Martinez bemerkte in einem separaten Beitrag, dass ein Wochenschluss über $0,38 $SEI direkt auf $1 schicken könnte.

Ali meint, dass SEI die Kraft hat, 1 $ zu erreichen, je nach Wochenschluss | Quelle: X

Sei hat starke Fundamentaldaten, die diese Preisaktion unterstützen. Im Juni verzeichnete die Kryptowährung einen 368%igen Anstieg der Gebühreneinnahmen, und ihr TVL stieg auf 611 Millionen Dollar.

Bärischer Druck trübt den kurzfristigen Ausblick

Trotz des Optimismus hat SEI Mühe, Kaufinteresse zu wecken. Die Daten von Coinalyze zeigen beispielsweise, dass das Verkaufsvolumen an neun aufeinanderfolgenden Tagen größer war als das Kaufvolumen.

Am 29. August verzeichnete SEI ein Verkaufsvolumen von 32,59 Mio. $ gegenüber 26,8 Mio. $ an Käufen. Dies führte zu einem negativen Delta von fast -6 Millionen. Dieser anhaltende Verkaufsdruck war ein Anker für den SEI-Kurs, der ihn bis Redaktionsschluss auf 0,28 $ zurückfallen ließ.

Stimmung am Futures-Markt wird bärisch

Auch der Terminmarkt zeigt, dass das Vertrauen in SEI schwindet. So geht aus den Daten von Coinglass hervor, dass das offene Interesse in den letzten Monaten von 63 Mio. USD auf 54 Mio. USD (d.h. um 9 Mio. USD) gesunken ist.

Das offene Interesse an SEI ist in letzter Zeit zurückgegangen | Quelle: Coinglass

Dies deutet darauf hin, dass die Händler ihre Positionen schließen. Gleichzeitig sank der aggregierte Finanzierungssatz für alle Börsen auf -0,01 %. Sie zeigt eine Tendenz zu Short-Positionen. Dies deutet darauf hin, dass die Händler bald mit weiteren Kursrückgängen rechnen.

Während der 21Shares ETF-Antrag die Aufmerksamkeit auf SEI gelenkt hat, ist der kurzfristige Preis des Tokens immer noch unter Druck. Wenn der ETF stärkere Zuflüsse für den Vermögenswert erzeugt, könnte SEI wieder in Richtung $0,34 ansteigen und sogar höhere Niveaus erreichen.

Sollte sich jedoch die rückläufige Stimmung sowohl am Kassa- als auch am Futures-Markt fortsetzen, könnte SEI Schwierigkeiten haben, seinen Stand zu halten. Händler sollten die $0,288 als wichtigste Unterstützungsmarke im Auge behalten, während die $0,345 der nächste Widerstand ist, den es zu durchbrechen gilt.