Robinhood fügt Toncoin zu den U.S. Listings hinzu, da das Handelsvolumen stark ansteigt

Wichtige Einblicke

Robinhood unterstützt jetzt den Toncoin-Handel in den USA, noch vor Coinbase

Das Handelsvolumen von Toncoin stieg dank der institutionellen Unterstützung durch Verb Technology um 60 % an

Die mit Telegram verknüpfte Blockchain erfährt einen Anstieg der Akzeptanz und eine höhere Liquidität

Robinhood hat Toncoin (TON) in seine US-Krypto-Handelsplattform aufgenommen. Amerikanische Kleinanleger haben nun direkten Zugang zu The Open Network.

Die Auflistung wurde am 28. August live geschaltet und ist Teil des Vorstoßes von Robinhood, sein Angebot an digitalen Vermögenswerten zu erweitern. Die Plattform hat kürzlich andere Altcoins eingeführt, darunter SUI, FLOKI, ONDO und PENGU.

Toncoin gewinnt nach Robinhood Listing

Dieser Schritt macht Robinhood zu einer der ersten großen US-Plattformen, die Toncoin auflisten. Die Plattform hat auch ihren größeren Konkurrenten Coinbase überholt, der den TON-Kassahandel noch nicht hinzugefügt hat.

Für Kleinanleger bedeutet die neue Notierung mehr Handelsoptionen und ein Engagement auf einer der am schnellsten wachsenden Blockchain-Plattformen.

Robinhood listet Toncoin vor Coinbase | Quelle: X

Toncoin reagierte schnell auf die Ankündigung und stieg in den Stunden nach der Notierung um etwa 5 %. Das Handelsvolumen stieg um 60 % auf 280 Mio. USD und zeugte von einem starken Anlegerinteresse. Marktdaten zufolge stabilisierte sich der Toncoin-Preis bei etwa 3,17 $, wobei sich bei 3,25 $ ein Widerstand bildete.

Der Nachfrageschub zeigt, wie mächtig die Listung auf der Plattform für die Liquidität und das Marktvertrauen sein kann. Indem Robinhood den Toncoin verfügbar macht, bietet es seinen Nutzern nicht nur einen weiteren Vermögenswert. Es trägt auch dazu bei, die Präsenz des Coins auf dem US-Kryptomarkt zu stärken.

Institutionelle Unterstützung für Toncoin bringt neuen Schwung

Eine der größten Geschichten hinter dem Toncoin-Anstieg ist die umfangreiche Beteiligung von Institutionen. Das börsennotierte Unternehmen Verb Technology gab bekannt, dass es TON im Wert von 713 Millionen Dollar gekauft hat.

Verb Technology hat vor kurzem Toncoin in seine Schatzkammer aufgenommen | Quelle: X

Das Unternehmen wollte sich ursprünglich rund 5 % des Toncoin-Angebots sichern. Das Ausmaß des Kaufs zeigt jedoch die Überzeugung der Institutionen von der Zukunft des Vermögenswerts.

Diese Art der Unterstützung treibt nicht nur die Preisentwicklung an. Sie zeigt auch einen Wandel in der Sichtweise traditioneller Unternehmen auf Blockchain-verknüpfte Token. Ein solches Wal-Investment zeigt, dass Toncoin zunehmend als Teil von Krypto-Portfolios ernst genommen wird.

Die Rolle von Telegram beim Wachstum von Toncoin

Toncoin ist der native Token von The Open Network (TON), einer Blockchain, die ursprünglich mit Telegram verbunden war. Jetzt, da Telegram über 1 Milliarde Nutzer weltweit hat, genießt die Blockchain einen seltenen Vorteil:

Es hat sofortigen Zugang zu einer riesigen Nutzerbasis. In den letzten Monaten hat Telegram seine Krypto-Partnerschaften erweitert. Es bietet nun TON-basierte Dienste wie In-App-Zahlungen und Web3-Anwendungen an.

Diese Integrationen schaffen echte Anwendungsfälle für Toncoin, die über den spekulativen Handel hinausgehen. TON wird durch die Verknüpfung von Messaging und Blockchain zur bevorzugten Plattform. Dies könnte Privatkunden und institutionelle Anleger anziehen.

Robinhoods Krypto-Strategie

Die Aufnahme von Toncoin passt in die Strategie von Robinhood, sein Angebot an digitalen Vermögenswerten zu erweitern. Die Plattform hat ihr Krypto-Menü unter einem günstigeren regulatorischen Klima in den USA stetig erweitert.

Neben TON hat Robinhood auch Altcoins wie Bonk (BONK), Stellar (XLM), Peanut the Squirrel (PNUT) und Pudgy Penguins (PENGU) hinzugefügt.

Jedes neue Angebot bietet den Nutzern von Robinhood eine größere Auswahl und hilft der Plattform, mit Rivalen wie Coinbase und Kraken zu konkurrieren. Die Erweiterung des Kryptoangebots bedeutet, dass das Unternehmen seine Mission, den Zugang zu den Finanzmärkten zu verbessern, vorantreibt.

Was das für den Kryptomarkt bedeutet

Die Aufnahme von Toncoin in die US-Plattform von Robinhood ist Teil eines größeren Trends auf den Finanzmärkten. Institutionen und Plattformen weben die Blockchain-Technologie langsam in ihre Mainstream-Dienste ein.

Die U.S. On-Chain Economic Data Initiative schlägt Wellen in der Kryptopolitik. Sie plant die Veröffentlichung makroökonomischer Daten direkt auf öffentlichen Blockchains für mehr Transparenz.

Die USA planen, makroökonomische Daten auf die Kette zu bringen | Quelle: X

Bewegungen wie diese zeigen, dass die Blockchain nicht länger als Randtechnologie behandelt wird. Stattdessen wird sie zu einem wichtigen Bestandteil der Finanzinfrastruktur.

Die wachsende Akzeptanz von Toncoin beschleunigt seine Präsenz im Mainstream-Finanzwesen. Die Unterstützung von Robinhood unterstreicht die sich vertiefende Verbindung zwischen traditionellen und dezentralen Systemen.