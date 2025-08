Remittix schießt in die Höhe, während XRP kurz vor dem Ausbruch über die 3-Dollar-Marke steht

Nach einer starken Korrektur nähert sich XRP wieder der 3-Dollar-Marke, aber Analysten sagen, dass der Rückgang nicht lange anhalten könnte. Während XRP jedoch einen Aufschwung anstrebt, richten sich alle Augen auf Remittix. Es ist eine schnell wachsende PayFi-Krypto, die still und leise das Rampenlicht stiehlt.

Mit dem schnell wachsenden Anlegerinteresse entwickelt sich Remittix zu einem echten Durchbruch im Zahlungsverkehr. Hier ist, was den Hype antreibt.

XRP-Preis testet Unterstützung unter 3 $ inmitten der Volatilität

Der XRP-Preis ist kürzlich unter die psychologische 3-Dollar-Marke gefallen, was kurzfristige Händler verunsicherte und eine Spekulationswelle auslöste. Nachdem der Vermögenswert im Juli 3,65 $ erreicht hatte, korrigierte er stark und erreichte 2,80 $, bevor er auf sein aktuelles Niveau von rund 3,01 $ anstieg.

Während einige den Rückgang als bärisch ansehen, betrachten andere ihn als klassischen Retest der Unterstützung vor einem möglichen Ausbruch.

Analysten sagen, dass der Ripple-Preis 3,23 $ zurückerobern muss, damit die Bullen an Fahrt gewinnen. Wenn das passiert, liegen die Aufwärtsziele bei 3,50 $, 3,65 $ und möglicherweise 4,00 $ im August.

Trotz des kurzfristigen Drucks bleibt die langfristige Stimmung in mehreren XRP-News-Threads optimistisch.

Der RSI auf dem 4-Stunden-Chart liegt bei 31, was auf überverkaufte Bedingungen hindeutet. Der tägliche RSI liegt bei etwa 48, einer neutralen Zone, die Raum für einen Aufschwung lässt. Analysten glauben, dass die Bitcoin-Dominanz ein Schlüsselfaktor bleibt.

Wenn BTC.D fällt, könnte XRPBTC wieder ansteigen, was den XRP-Preisprognose-Bullen einen Grund zum Wiedereinstieg geben würde. Weitere kritische Niveaus sind 2,80 $ auf der Unterseite und 3,30 $ auf der Oberseite.

Ein Scheitern, 2,90 $ zu halten, könnte den Ripple-Preis in Richtung 2,70 $ oder sogar 2,45 $ ziehen, was mit dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt übereinstimmt. Wenn das Volumen jedoch über 3,30 $ steigt, könnte XRP seinen Aufwärtstrend schnell wieder aufnehmen.

Mit zunehmender Volatilität und sich verlagerndem Marktfokus befindet sich XRP an einem Wendepunkt. Und während Ripple weiterhin Aufmerksamkeit erregt, stehlen neuere Akteure wie Remittix still und leise das Rampenlicht.

Warum Remittix XRP im Zahlungsverkehr überholen könnte

Händler beobachten den XRP-Preis heute genau. Eine wachsende Zahl hat ihre Aufmerksamkeit jedoch auf einen schnell wachsenden PayFi-Token namens Remittix (RTX) verlagert.

Dieser Low-Cap-Anwärter ist nicht nur Hype. Er löst ein echtes Problem: globale Geldtransfers ohne SWIFT- oder Western Union-Reibungsverluste. RTX ermöglicht es Benutzern, Krypto zu senden und Fiat direkt auf Bankkonten einzuzahlen, ohne Zwischenhändler oder versteckte Gebühren.

Was Remittix so überzeugend macht, ist nicht nur seine Mission, sondern auch die Umsetzung. Über 18 Millionen Dollar wurden bereits in das Projekt investiert, das jetzt 0,0895 Dollar kostet. Mehr als 579 Millionen Token wurden verkauft, und eine Wallet-Beta ist nun offiziell für den 15. September angesetzt.

Diese Art von Zugkraft ist schwer zu ignorieren.

Deshalb wechseln smarte Trader von XRP zu RTX:

Remittix unterstützt direkte Fiat-Einzahlungen in über 30 Währungen

Es verfügt bereits über integrierte KYC- und Fiat-On-Ramps

Große Fintech-Unterstützer akkumulieren RTX still und leise

Analysten tippen darauf, dass es XRP im 4. Quartal übertreffen wird

Da die XRP-Preisprognosen nun wackelig sind und die Dynamik von Remittix schnell zunimmt, glauben viele, dass RTX ein besseres Aufwärtspotenzial und weniger Hindernisse bietet. Da die Wallet-Beta näher rückt, beginnt der Markt zu erkennen, dass Remittix nicht nur ein Konkurrent ist. Es ist ein ernsthafter Ersatz.

