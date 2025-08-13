Metaplanet erweitert BTC-Besitz nach dem jüngsten Kauf auf 1,85 Milliarden Dollar

Wichtige Einblicke

Das japanische Unternehmen Metaplanet hat seine Kasse um weitere 518 BTC im Wert von 61,4 Millionen Dollar aufgestockt. Insgesamt hält das Unternehmen nun 18.113 BTC.

Die Bitcoin-Strategie des Unternehmens hat in diesem Jahr eine Rendite von 468,1 % auf BTC erzielt.

Das Unternehmen finanziert seine Käufe ohne große Verschuldung oder Verwässerung, wie es die Strategie vorsieht.

Metaplanet hat mit dem Kauf von weiteren 518 BTC einen weiteren Sprung in die Bitcoin-Wasser gemacht. Er wurde für rund 61,4 Millionen Dollar erworben. Das an der Tokioter Börse notierte Unternehmen gab bekannt, dass der Kauf zu einem Durchschnittspreis von 118.519 $ pro Coin getätigt wurde.

Das bedeutet, dass das Unternehmen über eine Bitcoin-Reserve von insgesamt 18.113 BTC verfügt. Auf der Grundlage der aktuellen Marktpreise ist dies etwa 1,85 Mrd. USD wert.

Metaplanet’s neueste Bitcoin Akquisition Details

Den Angaben zufolge kostete der Kauf von 518 BTC 9,086 Milliarden Yen, was 61,4 Millionen US-Dollar entspricht. Mit diesem jüngsten Kauf hat sich die gesamte Bitcoin-Investition von Metaplanet auf rund 270,364 Milliarden Yen erhöht. Das Unternehmen tätigte diesen Kauf zu einem Durchschnittspreis von 101.911 $ pro Bitcoin.

MetaPlanet erwirbt weitere 518 Milliarden BTC | Quelle: X

Das macht Metaplanet auch zu einem der größten Bitcoin-Inhaber der Welt. Das Unternehmen teilt sich diese Stufe mit fünf anderen Bitcoin-Monolithen wie MicroStrategy und Marathon Digital. Die aggressive Akkumulation des Unternehmens ist Teil seiner Bitcoin Treasury Operations Strategie.

Dieses Programm wurde im Dezember letzten Jahres gestartet. Die Finanzierung dieser Käufe erfolgte bisher durch eine Mischung aus Aktienemissionen, zinslosen Anleihen, Optionsscheinen und Betriebseinnahmen.

Kreative Finanzierungen unterstützen das Wachstum

Der Ansatz von Metaplanet zur Finanzierung seiner Bitcoin-Käufe hat durch seine Kreativität Aufmerksamkeit erregt. Das Unternehmen nutzt kostengünstige Kapitalinstrumente und vermeidet hohe Schulden, während es die Verwässerung der Aktionäre minimiert.

Dieser äußerst disziplinierte Ansatz hat eine aggressive Bitcoin-Akkumulation ohne Kompromisse bei der finanziellen Stabilität ermöglicht. Die Investoren beobachten nun die Strategie und sehen das Unternehmen als eine sehr überzeugende Bitcoin-Proxy-Aktie.

BTC-Rendite zeigt starke Performance

Die BTC-Rendite ist eine der beliebtesten Metriken, um die Strategie von Metaplanet zu verfolgen. Diese Kennzahl misst die prozentuale Veränderung von Bitcoin pro voll verwässerter Aktie, abzüglich der Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien.

Sie zeigt deutlich, wie gut das Unternehmen seine Bitcoin-Bestände ausbaut. Insbesondere vom 1. Juli bis zum 12. August lag die BTC-Rendite des Unternehmens bei 26,5 %. Frühere Ergebnisse waren sogar noch beeindruckender, wobei das vierte Quartal des letzten Jahres 309,8 % und das zweite Quartal 129,4 % erreichte.

Seit Jahresbeginn hat die BTC-Rendite einen beeindruckenden Wert von 468,1 % erreicht. Für das laufende Quartal wurde ein BTC-Gewinn von 3.549 BTC berechnet. Dies entspricht einem BTC ¥-Gewinn von 63,195 Milliarden Yen.

Markteffekte und strategischer Ausblick

Die Bitcoin-Akkumulation von Metaplanet zeugt von großem Vertrauen in die langfristige Stärke des Vermögenswerts. Der Ansatz passt gut zu Unternehmen, die Bitcoin als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung einsetzen.

Branchenanalysten sind der Meinung, dass die Methoden von Metaplanet der langfristigen Strategie von MicroStrategy ähneln, jedoch mit einem größeren Schwerpunkt auf kreativer Kapitalbeschaffung.

Metaplanet setzt auf zinslose Anleihen und Eigenkapitalinstrumente, um die finanzielle Flexibilität zu erhalten. Gleichzeitig verfolgt es eine aggressive Akkumulation. Die Geschäftsführung von Metaplanet hat erklärt, dass die Bitcoin-Akquisitionsstrategie fortgesetzt wird.

Es könnte auch mehr Finanzierungsinstrumente für diese Käufe nutzen, um von den jetzt günstigen Marktbedingungen zu profitieren. Wenn der Bitcoin-Preis weiter steigt, könnte Metaplanet im Unternehmensranking noch weiter nach oben klettern.

Die Rolle von Bitcoin bei der Transformation von Metaplanet

Die Umstellung von Metaplanet auf Bitcoin Ende letzten Jahres war eine große Veränderung der Unternehmensidentität. Das Unternehmen war einst ein auf das Gastgewerbe ausgerichtetes Unternehmen. Jetzt ist es jedoch als einer der größten institutionellen Teilnehmer im Krypto-Bereich anerkannt.

Dies zeigt eine breitere Marktveränderung, bei der Bitcoin eher als strategische Reserve angesehen wird. Metaplanet, das seine Reserven um 518 BTC aufgestockt hat, hat sein Engagement für Bitcoin als Teil seines Geschäftsmodells bekräftigt.

Dieser Schritt macht Metaplanet nun zu einem der aggressivsten Bitcoin-Käufer unter den Unternehmen. Dies hat die Präsenz Japans in Bezug auf die Einführung von Kryptowährungen gestärkt.