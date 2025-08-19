Krypto in Thailand: TouristDigiPay-Einführung soll Tourismus ankurbeln

Wichtige Einblicke

Thailand hat gerade TouristDigiPay als Krypto-Zahlungs-Sandbox für Touristen eingeführt.

Im Rahmen dieses Programms können Besucher Kryptowährungen in thailändische Baht für QR-Code-Zahlungen umwandeln.

Es wird erwartet, dass TouristDigiPay den jüngsten Einbruch im thailändischen Tourismus abmildern wird.

Thailand ist das neueste Land, das Kryptowährungen einführt, um den Tourismus anzukurbeln. Allerdings ist das nicht gerade ein Zeichen von Anständigkeit. Die Entscheidung, Krypto-Zahlungen für Touristen zu ermöglichen, fällt in eine Zeit, in der die Touristenströme zurückgehen.

Die thailändische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat kürzlich die Einführung von TouristDigiPay bekannt gegeben.

TouristDigiPay ist eine neue Zahlungssandbox, die es ausländischen Besuchern ermöglicht, Kryptowährungen in thailändische Baht umzutauschen.

Die Initiative wird ab dem vierten Quartal des Jahres für 18 Monate laufen, und Touristen werden in der Lage sein, Kryptoüberweisungen direkt an Händler zu tätigen.

Wie TouristDigiPay funktioniert

Dem Vorschlag zufolge werden Händler zwar direkt Baht erhalten, direkte Zahlungen mit Kryptowährungen sind jedoch tabu. Das Projekt ermöglicht es Besuchern jedoch, ihre digitalen Vermögenswerte bei Reisen in Thailand zu verwenden.

Das Programm wird mit Unterstützung des Finanzministeriums, der Bank of Thailand (BOT), des Amtes für Geldwäschebekämpfung (AMLO) und des Ministeriums für Tourismus und Sport entwickelt.

Thailand erwägt Krypto-Zahlungssystem für Touristen | Quelle: X

Es kombiniert Thailands regulierten Kryptohandel mit dem bestehenden, von der Zentralbank verwalteten E-Geld-System.

Vor dem Handel mit Kryptowährungen müssen die Besucher zunächst eine Überprüfung der Kundenidentität (Know Your Customer, KYC) und der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (Customer Due Diligence, CDD) durchführen.

Diese Anforderungen, die von der AMLO durchgesetzt werden, sollen Geldwäsche verhindern und die Sicherheit der Transaktionen gewährleisten.

Touristen werden lizenzierte E-Geld-Konten nutzen, um für Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Transaktionen werden auch in thailändischen Baht über QR-Code-Systeme durchgeführt, die im ganzen Land verwendet werden.

Es wird auch monatliche Ausgabenlimits und Beschränkungen für direkte Bargeldabhebungen geben, um die Risiken zu verringern.

Warum sich Thailand der Kryptowährung zuwendet

Der Tourismus ist ein wichtiger Bestandteil der thailändischen Wirtschaft. Allerdings sind die Besucherzahlen im letzten Jahr zurückgegangen.

In der ersten Jahreshälfte konnte das Land 16,8 Millionen Touristen begrüßen, gegenüber 17,7 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der stärkste Rückgang kam aus China, das traditionell eine der größten Besucherquellen Thailands ist.

Auch die chinesischen Touristenankünfte gingen um rund 34 % zurück, während der ostasiatische Markt einen Rückgang von 24 % verzeichnete.

Gleichzeitig haben Länder wie Japan und Vietnam dank günstigerer Währungen und besserer Reisekosten an Attraktivität gewonnen.

Die Behörden hoffen, dass die neue TouristDigiPay-Initiative Thailand wettbewerbsfähiger machen wird, indem sie kryptoaffine Reisende anspricht.

Das Land flexibilisiert die Ausgaben und versucht, das Erlebnis der Besucher zu verbessern und sie gleichzeitig zum Geldausgeben zu animieren.

Was sind einige der Probleme?

Das System kann für die thailändische Wirtschaft von großem Nutzen sein, wenn es genehmigt wird, bringt aber auch einige Probleme mit sich.

Beispielsweise müssen Touristen zunächst die KYC- und AML-Verfahren durchlaufen, was für diejenigen, die Bequemlichkeit suchen, schwierig sein kann.

Darüber hinaus sieht die TouristDigiPay-Initiative auch Obergrenzen für die Ausgaben vor, die je nach Händler zwischen 50.000 und 500.000 Baht monatlich liegen.

Dies könnte sich für ausgabefreudige Besucher als schwierig erweisen.

Außerdem könnte das Verbot direkter Krypto-Zahlungen einige Nutzer abschrecken, die Krypto lieber ohne Umrechnung ausgeben.

Schließlich können Touristen, die mit digitalen Geldbörsen oder QR-basierten Systemen nicht vertraut sind, auch Probleme mit dem Onboarding haben.

Lektionen aus anderen Ländern

Thailand ist nicht das einzige Land in Asien oder dem Rest der Welt, das versucht hat, Kryptowährungen in den Tourismus zu integrieren.

Bhutan zum Beispiel ist bereits eine Partnerschaft mit Binance Pay eingegangen, um Besuchern die Bezahlung mit Kryptowährungen zu ermöglichen. El Salvador, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat, erlebte unmittelbar nach der Einführung der Kryptowährung einen Aufschwung im Kryptotourismus.

Schließlich sind die Vereinigten Arabischen Emirate auch eine Partnerschaft mit Crypto(dot)com eingegangen, um Passagieren die Möglichkeit zu geben, Flüge und Einkäufe während des Fluges mit Kryptowährungen zu bezahlen. Diese Beispiele zeigen, dass es bei kryptobasierten Reisen Chancen, aber auch Fallstricke gibt.

Bhutan kooperiert mit Binance Pay für Zahlungen an Touristen | Quelle: X

Der stellvertretende Premierminister und Finanzminister Pichai Chunhavajira wird in Kürze weitere Einzelheiten über das TouristDigiPay-Programm bekannt geben. Es wird jedoch erwartet, dass die Einführung in den wichtigsten Touristenzentren beginnt, bevor sie ausgeweitet wird.

Wenn Thailand die richtige Balance zwischen Regulierung und Bequemlichkeit findet, könnte TouristDigiPay die Art und Weise, wie Touristen ihre Ausgaben im Land tätigen, verändern.