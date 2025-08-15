Kettengliedpreis schießt in die Höhe, Bullen sehen neue Höchststände über $24

Wichtige Einblicke

Der Preis für Kettenglieder hat einen wichtigen Widerstand überwunden und gewinnt an Stärke, um neue Höchststände zu erreichen.

Die jüngste Partnerschaft des Protokolls mit der Intercontinental Exchange (ICE) hat die Akzeptanz bei institutionellen Kunden erhöht.

Händler sehen in der $25-Marke den nächsten wichtigen Widerstand, bevor der Preis in Richtung $35 und darüber hinaus steigt.

In dieser Woche drängt der Kettengliedpreis nach oben, insbesondere nachdem er eine langfristige absteigende Trendlinie durchbrochen hat. Diese Entwicklung hat bei den Händlern für viel Optimismus gesorgt. Diese Händler erwarten sowohl kurz- als auch langfristig weitere Kursgewinne.

LINK profitiert von der allgemeinen Rallye auf dem Kryptomarkt, wobei die Stärke von Bitcoin und Ethereum die Stimmung bei den Altcoins hebt.

Chainlink-Preis steigt aufgrund der ICE-Partnerschaft und des TVS-Rekords von 93 Mrd. $

Am Dienstag, den 12. August, stieg der Preis von Chainlink um 10,5 % und erreichte einen Höchststand von 24,20 $. Seit Februar ist dies das höchste Preisniveau und liegt damit vor allen anderen Top-20-Kryptowährungen.

Der Aufschwung kam nach zwei wichtigen Ankündigungen. Dazu gehören eine strategische Datenpartnerschaft mit Intercontinental Exchange (ICE) und ein neues Allzeithoch bei Total Value Secured (TVS).

Die Zusammenarbeit mit Chainlink hat für viel Wirbel gesorgt, da ICE weltweit über 300 Börsen betreibt. Außerdem bietet sie Finanzdaten für mehrere Anlageklassen an.

Chainlink geht Partnerschaft mit ICE ein | Quelle: X

LINK ist eine Partnerschaft mit ICE eingegangen, um Devisen- und Edelmetalldaten auf die Kette zu bringen. Diese Integration nutzt den Consolidated Feed von ICE, um die Datenströme von Chainlink für über 2.000 Blockchain-Anwendungen zu verbessern.

Dieses Upgrade bedeutet, dass über 2.000 Anwendungen, Banken und Vermögensverwalter auf sichere Kursdaten direkt auf der Blockchain zugreifen können. Dies ermöglicht es Entwicklern, tokenisierte Vermögenswerte, automatisierte Abwicklungssysteme und andere fortschrittliche Produkte über genaue Marktdaten zu erstellen.

Die Ankündigung erfolgte zeitgleich mit der Bekanntgabe, dass Chainlink über Hunderte von DeFi-Protokollen hinweg einen Gesamtwert von 93 Milliarden US-Dollar gesichert hat.

Technische Indikatoren unterstützen zinsbullische Aussichten für den Kettengliedpreis

Der Chainlink-Preis handelt innerhalb eines langfristigen aufsteigenden Kanals und nähert sich nun der oberen Mittellinie. Der jüngste Wochenschlusskurs über $21,68 bestätigte den Ausbruch aus einer Konsolidierungszone. Außerdem wurde der vorherige Widerstand zur Unterstützung.

Chainlink ist in letzter Zeit gestiegen und steht kurz davor, die 25,19 $-Marke zu durchbrechen: TradingView

Auf den Charts hat sich außerdem ein Doppel-Boden-Muster gebildet, das zeigt, dass der Abwärtsdruck nachlässt. Der Kurs hat sich bisher über die Mittellinie des Gaußschen Kanals bewegt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich der Trend in den zinsbullischen Bereich verlagert hat.

Der nächste bedeutende Widerstand liegt laut Fibonacci-Retracement-Tool bei 25,19 $ und wurde zuletzt im März getestet. Mit anderen Worten: Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte kurzfristig eine Erholung in Richtung $27 auslösen.

Darüber hinaus zeigen technische Modelle ein mittelfristiges Ziel zwischen $35 und $36, mit einem langfristigen LINK-Kursziel. Der Token könnte 50 $ erreichen, wenn die anhaltende Stärke anhält.

Devisenabflüsse zeigen langfristiges Halten

Laut dem Analysten Ali zeigen On-Chain-Daten, dass innerhalb von 48 Stunden 2 Millionen LINK-Token von den Börsen abgezogen wurden. Historisch gesehen deuten die Abflüsse an den Börsen darauf hin, dass Händler Vermögenswerte in private Wallets verschieben, um sie langfristig zu halten.

Dieser Trend verbessert das verfügbare Angebot auf den Handelsplattformen und kann den Aufwärtstrend verstärken, wenn der Kaufdruck zunimmt.

Anleger ziehen ihr Vermögen von den Börsen ab | Quelle: X

Auch die Aktivität auf dem Derivatemarkt ist nach der ICE-Ankündigung in letzter Zeit sprunghaft angestiegen. Daten von Coinglass zeigen, dass das Handelsvolumen an einem einzigen Tag um 33 % auf 3,8 Mrd. USD gestiegen ist. Auf der anderen Seite erreichte das offene Interesse einen neuen Wert von 1,4 Mrd. USD.

Kann LINK 50 Dollar erreichen?

Kurzfristige Prognosen zeigen einen möglichen Anstieg auf bis zu 26,46 $, wenn der Aufwärtstrend anhält. Mittelfristig sehen die Analysten 31 bis 32 $ als erreichbare Ziele für den Chainlink-Kurs.

Dies gilt insbesondere dann, wenn die institutionelle Akzeptanz zunimmt und die DeFi-Integration weiter vertieft wird. Langfristig gesehen ist die obere Begrenzung des aktuellen aufsteigenden Kanals mit dem Bereich von 35 bis 36 USD gut vereinbar.

Die Marktbedingungen könnten günstig bleiben, und LINK behält seine derzeitige Wachstumsrate bei. Wenn dies der Fall ist, ist es möglich, innerhalb der nächsten 12 Monate in Richtung $48 bis $50 zu steigen.