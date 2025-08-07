Kehrt das Interesse zurück? Ethereum-Wal kauft 101.131 $ETH im Wert von 361 Mio. $

Wichtige Einblicke

Diese Woche kaufte ein einzelner Ethereum-Wal ETH im Wert von 361 Millionen US-Dollar. Dies könnte die Rückkehr des institutionellen Interesses bedeuten.

Die Transaktion wurde von FalconX und Galaxy Digital abgewickelt, mit sicherer Speicherung durch BitGo.

Während Bitcoin-ETFs in der letzten Handelssitzung starke Abflüsse verzeichneten, gewannen Ether-ETFs über 73 Millionen US-Dollar.

Ein riesiger Ethereum-Wal hat kürzlich innerhalb von zwei Tagen erstaunliche 361 Millionen US-Dollar in ETH gekauft.

Diese Transaktion wurde über FalconX/Galaxy Digital abgewickelt und von BitGo gesichert. Es ist einer der größten ETH-Käufe dieses Jahres. Wie waren die Ethereum-Zuflüsse in Wal-Wallets in letzter Zeit?

Ethereum-Wal-Aktivität zeigt wachsendes Marktvertrauen

Zwischen dem 4. und 6. August kaufte ein Ethereum-Wal erstaunliche 101.131 $ETH zu einem Durchschnittspreis von 3.640 $. Der Gesamtwert dieses Ethereum-Kaufs betrug rund 361 Millionen US-Dollar. Es war ein Schritt eines institutionellen Investors.

Ethereum-Wal gibt 361 Millionen US-Dollar für 101.131 $ETH aus | Quelle: X

ETH wurde auf drei neu erstellte Wallets verteilt, die alle mit den institutionellen Verwahrungsdiensten von BitGo gesichert sind. In Kombination mit FalconX und Galaxy Digital zeigt dieses Setup, dass der Käufer nicht nur investierte.

Sie schienen sich darauf vorzubereiten, die Vermögenswerte in großem Umfang zu verwalten. Eine solche Vorbereitung deutet auf einen ernsthaften Akteur hin, der wahrscheinlich etwas weiß, was Kleinanleger nicht wissen.

Mehr Aufwärtspotenzial in Sicht?

Historisch gesehen erschüttert die Wal-Aktivität nicht nur die Charts. Sie neigt dazu, den Rest des Marktes zu motivieren, diesem Beispiel zu folgen. Wenn große Investoren solche Schritte unternehmen, neigen andere dazu, zu folgen.

Dies erzeugt einen Welleneffekt, und kleinere institutionelle Anleger (oder sogar Kleinanleger) könnten dies als Zeichen des Vertrauens sehen. Ganz zu schweigen davon, dass große Transaktionen das verfügbare Angebot an Börsen reduzieren und ein beträchtlicher Preistreiber sein können.

Analyst Ted Pillows glaubt, dass sich Ethereum derzeit in einer Phase der Impulsgewinnung befindet, bevor es zu einem Aufwärtsschub kommt.

Analyst Ted Pillows prognostiziert ein Comeback für Ethereum | Quelle: X

Der Analyst sagt, dass Ethereum einen weiteren Versuch unternehmen kann, 4.000 US-Dollar erneut zu testen (oder sogar zu durchbrechen). Dies könnte geschehen, sobald es genügend Treibstoff gesammelt hat. Mit anderen Worten, Ethereum könnte kurz vor einem Comeback stehen.

Warum Institutionen Ethereum Bitcoin vorziehen

Dieser riesige Ethereum-Wal-Kauf war nicht das einzige bullische Signal. Bitcoin-ETFs meldeten am 5. August ihren vierten aufeinanderfolgenden Tag mit Abflüssen.

Laut Daten von Farside Investors verlor er fast 200 Millionen US-Dollar. Andererseits verzeichnete der Ethereum-ETF-Markt beeindruckende 73 Millionen US-Dollar.

Ethereum-ETF-Markt verzeichnet 73 Millionen US-Dollar Zuflüsse inmitten von Bitcoin-Abflüssen | Quelle: Farside Investors

Dies deutet weiter darauf hin, dass Anleger von Bitcoin zu Ethereum wechseln, da sie ihren Fokus verlagern. Dafür gibt es auch einen guten Grund. Ethereum ist bekannt für seine TVL-Dominanz. Es betreibt Tausende von DeFi-Apps, NFTs und Smart Contracts.

Es ist auch stärker nutzungsorientiert als Bitcoin. Ethereum 2.0 hat seinen Energieverbrauch verbessert und ist jetzt skalierbarer. Diese Faktoren haben es für die Wale als langfristige Investition attraktiver gemacht.

Darüber hinaus bestätigten jüngste Aktualisierungen der SEC, dass Staking-Aktivitäten unter bestimmten Bedingungen „nicht als Wertpapierangebote gelten“. Dies hat den Anlegern mehr Klarheit verschafft und ihr Vertrauen in Ethereum-bezogene Produkte gestärkt.

Ethereum-Wal-Käufe könnten ein Signal für einen reifenden Markt sein

Der Ethereum-Wal-Kauf im Wert von 361 Millionen US-Dollar ist mehr als nur eine Schlagzeile. Er zeigt, dass der Kryptomarkt reift. Institutionen tauchen nicht mehr nur mit den Zehenspitzen ein.

Stattdessen stürzen sie sich selbstbewusst in Investitionen und verfügen über das Kapital, dies zu tun. Bitcoin sieht sich weiterhin Gegenwind durch Makroökonomie und Anlegerstimmung ausgesetzt. Ethereum gewinnt jedoch langsam an Boden gegenüber dem Krypto-König in Bezug auf die Dominanz.

Das Ethereum-Ökosystem wächst schnell, die Vorschriften werden klarer und institutionelles Kapital folgt dem Signal. Die nächsten Tage könnten eine Preisrichtung für den Vermögenswert vorgeben.

Anleger könnten sogar einen erneuten Versuch sehen, die Preisgrenze von 4.000 US-Dollar zu durchbrechen. Dies könnte geschehen, wenn Ethereum die Kraft sammelt, um wieder nach oben zu rallyen.