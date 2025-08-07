Hyperliquid erreicht Rekordmonat als führende Perpetual-Futures-DEX

Wichtige Einblicke

Hyperliquid erreichte im Juli ein Handelsvolumen von 320 Mrd. $, ein Anstieg von 47 % im Monatsvergleich.

Die Plattform erzielte im Juli 35 % aller Blockchain-Einnahmen, hauptsächlich durch die Gewinnung hochwertiger Nutzer sowohl von Solana als auch von Ethereum.

$HYPE erreichte im Laufe des Monats ein Allzeithoch von 49,75 $. Es hat sich jedoch seitdem abgekühlt, inmitten des Anstiegs der Volatilität und eines Rückgangs des Open Interest.

Nach seiner stärksten Performance hat Hyperliquid seine Position als die leistungsstärkste Perpetual-Futures-DEX gefestigt.

Die dezentrale Börse verzeichnete im Juli ein unglaubliches Handelsvolumen von 320 Milliarden $. Dies stellt einen massiven Anstieg von 47 % gegenüber dem Vormonat dar.

Dieses Wachstum erfolgte inmitten eines im gesamten Monat sehr volatilen Kryptomarktes. Es wurde hauptsächlich durch Altcoin-Handelsaktivitäten angetrieben.

Hyperliquid steigt bei Volumen und Open Interest

Der Erfolg von Hyperliquid im Juli betraf nicht nur das Volumen. Die Plattform verzeichnete auch zum ersten Mal einen Anstieg des Open Interest auf über 15 Milliarden $. Das bedeutet, dass Händler mehr Kapital in aktive Positionen auf der Plattform investierten.

Laut DeFiLlama kontrolliert Hyperliquid nun 11,9 % des Futures-Volumens von Binance. Das ist eine bemerkenswerte Leistung für eine dezentrale Plattform.

Die Juli-Volumina von Hyperliquid zeigten explosives Wachstum | Quelle: DefiLlama

Sein Ruf, Nutzern Trades mit hoher Hebelwirkung anzubieten, war eines seiner attraktivsten Merkmale. Es ist ein Segen für Händler, die mit höherem Risiko und (möglicherweise) höheren Gewinnen umgehen können.

Trotz dieses Erfolgs ist Hyperliquid aus mehreren Gründen unter die Lupe genommen worden. Zunächst einmal ist es eine No-KYC-Plattform. Ihre vollständig On-Chain-Natur macht sie für viele Nutzer attraktiv. Allerdings kommt es auch häufig zu öffentlichen Liquidationen, wenn der Markt schwankt.

Warum Hyperliquid auf dem Perps-Markt weiterhin gewinnt

Ein Hauptgrund, warum Hyperliquid andere DEXs weiterhin übertrifft, ist seine Benutzererfahrung und seine Handelsfunktionen im Vergleich zu anderen Plattformen.

Netzwerke wie Solana hatten mit der Zuverlässigkeit zu kämpfen und verpassten Upgrade-Meilensteine. Hyperliquid hat sich jedoch still und leise einen Ruf erworben, seine Versprechen zu halten.

VanEck sagte, Hyperliquid habe im Juli 35 % aller Blockchain-Einnahmen erzielt. Ein Großteil davon ging zulasten anderer Netzwerke wie Solana, Ethereum und BNB Chain. Analysten von VanEck glauben, dass Hyperliquids Vorteil in seiner Einfachheit und Funktionalität lag.

Die Hyperliquid-Plattform erzielte im Juli 35 % aller Blockchain-Einnahmen | Quelle: X

„„Hyperliquid hat hochwertige Nutzer von Solana abgeworben und gehalten“,“ schrieben Matthew Sigel von VanEck und sein Team.

Die Integration der Plattform mit Phantom Wallet war ein weiterer Hauptgrund für die massive Aufnahme neuer Nutzer. Der In-App-Handel mit Perpetuals über Phantom führte im Laufe des Monats zu einem Volumen von 2,66 Milliarden $.

Des Weiteren wurden Gebühren in Höhe von 1,3 Millionen $ generiert. Insgesamt stieg die Zahl der neuen Nutzer auf der Plattform allein im Juli auf 21.000.

HYPE-Token erreicht Höchststand, dann Rückzug

Der native Token von Hyperliquid, HYPE, war ein weiterer wichtiger Faktor, der der Plattform einen so geschäftigen Monat bescherte. Der Token erreichte am 14. Juli einen Höchststand von 49,75 $, nachdem er Anfang April von nur 10 $ gestiegen war. Er hat sich jedoch seitdem zurückgezogen und wird zum Zeitpunkt des Schreibens, Anfang August, bei etwa 37,38 $ gehandelt.

HYPEs aktuelle Kursentwicklung nach Ablehnung bei 49,75 $ | Quelle: TradingView

Über 70 % der Händler sind immer noch Long auf HYPE. Das bedeutet, dass der Markt immer noch anfällig für plötzliche Rückgänge ist.

Coinglass-Daten zeigten, dass das Open Interest bei HYPE auf 1,46 Milliarden $ gesunken ist. Davon werden immer noch 1,1 Milliarden $ auf Hyperliquid gehalten.

Bekannte Händler beeinflussen die Marktstimmung

Einige große Namen im Krypto-Handel überdenken nun ihr Engagement bei Hyperliquid. Zum Beispiel kündigte der bekannte Händler James Wynn kürzlich an, eine Pause von Perpetual Futures einzulegen.

Nun konzentriert er sich stattdessen auf Meme-Token. Er schloss alle Positionen auf Hyperliquid bis Anfang August.

Wynn zieht sich von Hyperliquid zurück | Quelle: X

Meanwades machte Schlagzeilen, indem er zum Zeitpunkt des Schreibens riskante Positionen wie Wynn einging. Aguila Trades hält derzeit einen 40-fachen BTC-Short, der nun von der Liquidation bedroht ist. Nach dem Höhepunkt soll der Händler allein im Juli über 35 Millionen $ verloren haben.

Andererseits hat ein konservativerer Händler, bekannt als White Whale, Aufmerksamkeit erregt. Er hat diesen Ruhm erlangt, weil er im Vergleich zu den anderen beiden ruhig und methodisch vorgeht.

Hyperliquid fordert die CEX-Dominanz heraus

Zentralisierte Börsen halten derzeit den Löwenanteil des Derivatemarktes. Hyperliquid beweist jedoch, dass eine dezentrale, No-KYC- und On-Chain-Lösung konkurrieren kann.

Hyperliquids Ausrichtung auf Wale, hohe Hebelwirkung und eine starke Benutzererfahrung haben es zur bevorzugten Wahl für ernsthafte Perp-Händler gemacht.

Insgesamt ist sein kumulatives Wachstum in diesem Jahr unbestreitbar. Das Open Interest ist seit Jahresbeginn um 369 % gestiegen, und über 5,1 Milliarden $ USDC wurden auf die Plattform übertragen. Die Frage ist, ob diese Stärke auf den Preis von HYPE übergreifen und einen Anstieg über das lokale Hoch von 49,5 $ verursachen kann.