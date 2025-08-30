Galaxy Digital und Partner planen $1B Solana Treasury

Wichtige Einblicke:

Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital planen nun, 1 Milliarde Dollar für eine Solana-Schatzkammer aufzubringen.

Der Plan sieht die Bildung der größten Reserve für Solana vor, wobei Cantor Fitzgerald als federführende Bank fungiert.

Die Solana-Stiftung hat bisher ihre Unterstützung zugesagt. Eine Entscheidung wird bereits im September erwartet.

Nach Berichten von Bloomberg ist Galaxy Digital führend bei der Schaffung einer Solana-Schatzkammer in Höhe von 1 Milliarde Dollar.

Die Initiative, die von Jump Crypto und Multicoin Capital unterstützt wird, wird eine der größten Reserven schaffen, die es je für einen einzelnen Altcoin gab.

Wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, wird es die Art und Weise, wie die Institutionen an Solana herangehen, völlig verändern. Es wird auch das Vertrauen in die Anlage in den nächsten Jahren stärken.

Das Schatzamt ist nicht für den kurzfristigen Handel konzipiert. Stattdessen ähnelt es den traditionellen Treasury-Strukturen von Unternehmen, in denen Vermögenswerte über Jahre hinweg gehalten werden.

Warum das Solana-Schatzamt wichtig ist

Ein spezielles Solana-Treasury würde Institutionen ein Engagement in SOL-Token ermöglichen und die Liquidität auf dem Markt stärken. Durch die Bündelung von Kapital auf diese Weise versucht Galaxy Digital, die Handelszyklen zu stabilisieren und die Verfügbarkeit des Tokens zu unterstützen.

Unternehmen planen jetzt einen 1-Milliarden-Dollar-Zug auf Solana | Quelle: X

Solana hat sich bereits einen Namen in Bezug auf Defi gemacht. Dies gilt auch für Bereiche wie Verbraucheranwendungen und tokenisierte Vermögenswerte. Die günstigen und schnellen Transaktionen ziehen weiterhin Entwickler und Nutzer an, was bedeutet, dass eine Schatzkammer dieser Größenordnung ihre Position als wichtige Plattform weiter verbessern könnte.

Die Solana-Stiftung mit Sitz in Zug, Schweiz, hat angekündigt, dass die Unterstützung des Vorschlags und die Stiftung selbst, die die Initiative unterstützt, eine wichtige Quelle für den Optimismus der Investoren sind.

Institutioneller Appetit auf Solana

Institutionelle Schatzkammern für Kryptowährungen wie Solana entwickeln sich zu einem Trend in der Kryptoindustrie. Auf Ethereum fokussierte Schatzkammern haben bereits ETH im Wert von mehr als 20 Mrd. USD angehäuft.

Dies war einer der Hauptgründe dafür, dass Ethereum sein fast vierjähriges Hoch durchbrach.

Diesmal wenden sich Galaxy Digital und seine Partner an Solana, und das gleiche Schema könnte sich wiederholen.

Indem diese Unternehmen ihre Reserven in SOL konzentrieren, können sie nicht nur von einem möglichen Preisanstieg profitieren, sondern auch dazu beitragen, das Ökosystem in Zeiten der Volatilität zu stabilisieren.

Solana ist derzeit die sechstgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Außerdem hat sich ihr Wert seit April verdoppelt, auch wenn sie immer noch unter ihrem Allzeithoch gehandelt wird. Dennoch könnte die Möglichkeit einer so großen Anhäufung von Schätzen den Preis stützen, wenn die Nachfrage weiter ansteigt.

Was sind die Risiken eines Solana-Schatzamtes?

Der Vorschlag zeugt zwar von großem Vertrauen in den Vermögenswert, doch gibt es einige Dinge zu beachten.

Die Akkumulation nach dem Treasury-Stil bindet die Unternehmensperformance direkt an den Markt. Das bedeutet, dass bei einem Abwärtstrend die Großaktionäre gezwungen sein könnten, zu verkaufen. Dies würde einen noch stärkeren Abwärtsdruck auf den Vermögenswert ausüben, und der Zyklus würde sich wiederholen.

Kritiker haben darauf hingewiesen, dass ähnliche Strategien bei Ethereum und Bitcoin die Anleger beunruhigt haben, wenn es um die Marktstabilität geht.

Der CEO von Galaxy, Michael Novogratz, hat zum Beispiel davor gewarnt, dass das Umfeld für neue Geldgeber schwieriger sein könnte als erwartet.

Novogratz sagt, der Krypto-Schatzboom hat seinen Höhepunkt erreicht | Quelle: X

Dennoch ist die Treasury-Strategie eine der erfolgreichsten Strategien für die Einführung von Kryptowährungen gewesen. Sie hat in den letzten Jahren auch viel dazu beigetragen, dass Unternehmen neue Wege zu digitalen Vermögenswerten beschritten haben.

Was Sie erwartet

Es wird erwartet, dass der Solana-Treasury-Plan schnell vorankommt. Eine Entscheidung wird voraussichtlich bis September getroffen werden. Wird die Reserve genehmigt, würde sie den Umfang des größten bestehenden Solana-Pools mehr als verdoppeln.

Dies geschieht inmitten einer Welle des Interesses an Solana-fokussierten Schatzanweisungen. Vor allem die an der Nasdaq notierte Mercurity Fintech Holding hat sich Anfang des Jahres 200 Mio. USD für eine ähnliche Strategie gesichert.

Die Classover Holding wiederum kündigte ein Geschäft in Höhe von 550 Millionen Dollar mit Solana Growth Ventures an. Beide Schritte zeigen, dass das Vertrauen der Institutionen in die Zukunft von Solana gestiegen ist.

Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital stellen sich nun in den Mittelpunkt dieser Bewegung.