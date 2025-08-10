Fundamental Global will $5B für Ethereum-Treasury-Strategie beschaffen

Wichtige Einblicke

Fundamental Global hat gerade beantragt, 5 Milliarden Dollar für eine auf Ethereum ausgerichtete Treasury-Strategie aufzubringen.

Das Unternehmen plant, die meisten Mittel für den Kauf und die Beteiligung an ETH zu verwenden.

Mit diesem Schritt etabliert sich Ethereum neben Bitcoin als wichtiger institutioneller Vermögenswert im Treasury-Management.

Die an der Nasdaq notierte Holdinggesellschaft Fundamental Global hat einen bedeutenden Schritt in den Krypto-Bereich angekündigt. Das Unternehmen hat gerade eine S-3-Registrierung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht, um bis zu 5 Mrd. USD aufzubringen. Das Unternehmen plant, diese Multi-Milliarden-Dollar-Einnahme für den Aufbau einer speziellen Ethereum (ETH)-Schatzkammer zu verwenden.

FG Nexus setzt auf Ethereum als strategische Finanzanlage

Dies ist nicht der erste Schritt von Fundamental Global in Richtung Ethereum. Nur wenige Tage vor der jüngsten Einreichung sicherte sich das Unternehmen 200 Millionen Dollar durch eine Privatplatzierung, um mit dem Kauf von ETH zu beginnen.

Das Unternehmen hat nun einen viel größeren Kapitalpool im Visier und zeigt damit seinen Glauben an den langfristigen Wert von Ethereum.

Ein weiteres Unternehmen springt auf Ethereum als Finanzanlage auf | X

Ethereum ist schnell zu mehr als nur einer weiteren beliebten Kryptowährung geworden. Der Vermögenswert spielt eine wichtige Rolle bei Defi, Smart Contracts und der Blockchain-Infrastruktur.

Dies hat ihn zu einem beliebten strategischen Vermögenswert für Institutionen gemacht. Sie hilft Unternehmen, ihre Bestände zu diversifizieren, Rendite zu erzielen und der Konkurrenz voraus zu sein. Das Unternehmen plant, das aufgenommene Kapital für den Kauf, die Beteiligung und die Rendite von ETH über DeFi-Plattformen zu verwenden.

FG Nexus strebt $5B-Aufnahme über flexible Shelf-Offering-Strategie an

Die Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Mrd. USD wird im Rahmen eines Shelf Offerings durchgeführt. Shelf Offerings sind eine Struktur, die es Unternehmen (wie Fundamental Global) ermöglicht, im Laufe der Zeit Aktien in mehreren Tranchen auszugeben.

Das Unternehmen hat bereits eine Partnerschaft mit ThinkEquity im Rahmen eines ATM-Verkaufsabkommens (at-the-market) geschlossen. Dies macht 4 Mrd. USD des Gesamtziels aus.

Dieser Ansatz gibt dem Unternehmen Flexibilität. Es kann den Umfang, den Preis und den Zeitpunkt an die Marktbedingungen anpassen. Außerdem werden die verbleibenden Mittel, die nicht für Ethereum-Käufe verwendet werden, in den allgemeinen Geschäftsbetrieb fließen.

Steigender Ethereum-Preis gibt der Strategie neuen Auftrieb

Der Zeitpunkt der Ankündigung von Fundamental Global ist kein Zufall. ETH wird aufgrund der jüngsten Altcoin-Rallye in der Nähe von 4.000 US-Dollar gehandelt. Es verbessert auch die regulatorische Klarheit im US-Krypto-Raum. In den letzten 24 Stunden ist ETH um 3 % gestiegen, was auf eine starke Anlegerstimmung hindeutet.

Ethereum steigt aufgrund der Nachricht um 3% | Quelle: CoinMarketCap

Bislang ist Fundamental Global in diesem Bereich nicht allein. Andere Unternehmen haben in letzter Zeit Ethereum in ihre Treasuries aufgenommen. Beispielsweise hat SharpLink Gaming rund 200 Millionen Dollar über ein ATM-Angebot aufgenommen, um seine ETH-Bestände zu erweitern.

Das Unternehmen beantragte außerdem eine Aufstockung seines Shelf Offering auf 6 Mrd. $, statt zuvor 1 Mrd. $. Schließlich bauen Firmen wie BitMine und Bit Digital auch ETH-Reserven auf. Diese Schritte zeigen, dass ETH zunehmend als ein Kraftpaket in der Unternehmensfinanzierung der nächsten Generation angesehen wird.

Fundamental Global firmiert inmitten des Ethereum-Vorstoßes um

Neben seiner Ethereum-Strategie befindet sich das Unternehmen auch mitten in einem Rebranding zu FG Nexus Inc. Seine NASDAQ-Tickersymbole lauten nun FGNX und FGNXP.

Bislang hat die Aktie des Unternehmens positiv auf die Ankündigung reagiert. Im nachbörslichen Handel wurde ein Anstieg von 2 % verzeichnet, was zeigt, dass die Anleger die Umstellung auf Kryptowährungen begrüßen. Die Frage ist nun, was als nächstes für Ethereum als Treasury-Asset kommt.

In dem Maße, in dem mehr Unternehmen dem Beispiel von Fundamental Global folgen, wird Ethereum wahrscheinlich auch an der Wall Street immer beliebter werden. Diese Art von institutionellem Interesse an ETH könnte zu weiteren Preissteigerungen führen und ein noch stärkeres Wachstum der Plattform fördern.

Ob andere große Unternehmen versuchen werden, mit dem 5-Milliarden-Dollar-Plan von Fundamental Global gleichzuziehen, bleibt abzuwarten. Ethereum entwickelt sich jedoch zu einem ernsthaften Konkurrenten um einen Platz in den Treasuries der Unternehmen.