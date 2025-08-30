Ethereum Treasury Trend steigt, da Unternehmen von Bitcoin abschwenken

Wichtige Einblicke

Öffentliche Unternehmen halten inzwischen über 12 Milliarden Dollar an Ethereum-Schatzanweisungen, was mehr als 2 % des ETH-Angebots entspricht.

Unternehmen wie BitMine Immersion Technologies und SharpLink Gaming führen die Rallye an.

Rendite und DeFi-Wachstum sind einige der Gründe für den Anstieg von Ethereum in den Unternehmensbilanzen.

Ethereum-Treasuries werden vor allem in diesem Jahr zu einem wichtigen Bestandteil des Unternehmenslebens.

Jahrelang war MicroStrategy einer der größten Schlagzeilenmacher mit seinen auf Bitcoin fokussierten Reserven. Es scheint jedoch, dass sich die Gezeiten nun ändern. Immer mehr börsennotierte Unternehmen horten nun Ethereum als ihren wichtigsten Vermögenswert.

Der anhaltende Trend zum Schatzamt

Laut The Block halten börsennotierte Unternehmen inzwischen ETH im Wert von mehr als 12 Milliarden Dollar. Dies entspricht über 2 % des Gesamtangebots.

Wenn man ETFs und private Fonds hinzurechnet, liegt die institutionelle Kontrolle nun bei mehr als 10 % der zirkulierenden ETH. Das Ausmaß dieses Schwenks zeigt, wie sehr der Status von Ethereum im Laufe der Jahre gewachsen ist:

Nicht nur als digitale Währung, sondern als strategische Unternehmensreserve.

Führende Unternehmen bauen Ethereum-Treasuries

Nach Angaben von StrategicETHReserve ist BitMine Immersion Technologies (BMNR) derzeit der Anführer der Ethereum-Treasury-Bewegung. Das Unternehmen hat sein Treasury-Programm erst vor wenigen Monaten gestartet und hält mittlerweile mehr als 1,7 Millionen ETH.

Dieser Vorrat ist etwa 7,9 Milliarden Dollar wert, und BitMine hat öffentlich erklärt, dass es plant, 5 % des Ethereum-Angebots zu sichern.

SharpLink Gaming (SBET) begann mit ETH fast zur gleichen Zeit im Juni, indem es Ethereum zu seiner Haupt-Schatzreserve machte. Es hat mehr als 740.000 ETH im Wert von etwa 3,2 Milliarden Dollar erworben und ist nach BitMine der zweitgrößte Anbieter.

Zu den weiteren Akteuren gehören BTCS Inc. (BTCS), das im Rahmen seiner Blockchain-first-Geschäftsstrategie über 70.000 ETH hält, und Bit Digital (BTBT), das vollständig vom Bitcoin-Mining zum Ethereum-Staking übergegangen ist, nachdem es sich über 120.000 ETH gesichert hat.

EthZilla plant, 10.000.000 $ für den Kauf von ETH aufzubringen | Quelle: X

Schließlich sammelte ETHZilla Corporation (ETHZ) mehr als 102.000 ETH an, während es ein Aktienrückkaufprogramm startete, während GameSquare Holdings (GAME) massive ETH-Reserven zur Unterstützung seiner Web3- und NFT-Projekte bereitstellte.

Ethereum-Preisausblick inmitten von Unternehmensakkumulationen

Ethereum erreichte kürzlich neue Höchststände bei $4.884, bevor es Anzeichen von Ermüdung zeigte.

In dieser Zeit stellten Analysten beim RSI auf dem Tages-Chart bärische Divergenzen fest, die auf eine kurzfristige Korrektur in Richtung $4.100 hindeuteten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegen die wichtigsten Unterstützungsniveaus für Ethereum bei $4.400-$4.450, während ein Anstieg über $4.800 eine neue Dynamik bestätigen würde.

Die Daten auf der Kette zeigen, dass der Futures-Handel überhitzt ist, insbesondere nach der Rede des FED-Vorsitzenden Jerome Powell in Jackson Hole. Nichtsdestotrotz stützt die langfristige Nachfrage nach Staatsanleihen die langfristige Stärke des Vermögenswerts.

Mags sieht Ethereum bei $15.000 in diesem Zyklus | Quelle: X

Analyst Mags stellte kürzlich fest, dass Ethereum mittel- bis langfristig gute Chancen hat, in Richtung der $15.000-Zone zu steigen.

Der Analyst merkte an, dass Ethereum im letzten Zyklus, als es über sein vorheriges ATH ausbrach, um +211% anstieg und seinen Höchststand in der 3.618 Fibonacci Zone erreichte.

Er sagt, dass sich derselbe Trend erneut abspielt, dieses Mal mit demselben Fibonacci-Retracement-Level bei 15.650 $. Mit anderen Worten: Ethereum hat eine faire Chance, $15 zu erreichen, wenn sich die Geschichte wiederholt.

Der Analyst merkte auch an, dass ETH, selbst wenn es nur zur Hälfte in Richtung dieses Niveaus ansteigt, irgendwo zwischen $10.146-$11.600 landen könnte. Mags schloss mit der Aussage, dass konservative Ziele für ETH derzeit bei der 1.618 Fib-Erweiterungsebene bei $7.500 liegen.

Der Weg für Ethereum-Treasuries ist vorgezeichnet

Der Anstieg der Ethereum-Treasuries zeigt, dass sich die Unternehmensfinanzierung massiv verändert und die Unternehmen nicht nur nach einer Absicherung gegen die Inflation suchen. Sie nehmen ETH wegen seines Ökosystems und seiner Rendite aktiv an.

Es gibt immer noch einige Herausforderungen, denen man sich bewusst sein muss, darunter die Volatilität der Märkte und regulatorische Änderungen. Die Richtung ist jedoch klar.

In dem Maße, in dem immer mehr Unternehmen Ethereum annehmen, wird die Kryptowährung in den kommenden Jahren wahrscheinlich an Dominanz gewinnen.