Ethereum-Preis nähert sich $4.400, Bullen peilen neuen Rekord an

Wichtige Einblicke

Der Ethereum-Preis hält sich nun über $4.300, wobei starke institutionelle Zuflüsse die technische Entwicklung unterstützen.

Auf der technischen Seite könnte Ethereum einen möglichen Lauf in Richtung $5.000 vor sich haben.

In der Nähe der Widerstandsniveaus nehmen die Gewinnmitnahmen der kurzfristigen Anleger zu, aber die zinsbullischen Ziele sind weiterhin gültig.

Der Ethereum-Preis hat sich am 12. August über der Marke von 4.300 $ gehalten. Er nähert sich dem Widerstand von $4.400. ETH wird um 4.360 $ gehandelt, wobei sowohl institutionelle als auch private Käufer starkes Interesse zeigen.

Dieser stetige Anstieg kommt nach einer 18%igen Rallye des Ethereum-Preises in der letzten Woche. Laut den Daten von Coinglass wurden innerhalb eines einzigen Tages bereits 184 Mio. $ an Short-Positionen aufgelöst. Auch das offene Interesse an Futures liegt jetzt bei 51,6 Mrd. $.

Institutionelle Nachfrage stärkt die Ethereum-Preisrallye

Daten von SosoValue zeigen, dass börsengehandelte Ethereum-Produkte zwischen dem 4. und 8. August Nettozuflüsse in Höhe von 326,8 Millionen US-Dollar verzeichneten. Dies ist einer der stärksten wöchentlichen Zuflüsse für ETH-Produkte in diesem Jahr.

Soso Value Daten zeigen starke bullische Zuflüsse für ETH | Quelle: X

Auch die großen Inhaber steigen ein. So kontrolliert Bitmine, der größte Ethereum-Treasury-Inhaber, jetzt über 1,15 Millionen ETH im Wert von rund 4,96 Milliarden US-Dollar. Der Vorsitzende des Unternehmens, Thomas Lee, sagt, dass das Unternehmen einen Anteil von 5 % des gesamten ETH-Angebots anstrebt.

Asiatische Märkte treiben Ethereum-Preis auf lokale Höchststände

Der Ethereum-Preis hat in Japan und Südkorea Allzeithochs erreicht. In Japan erreichte der Vermögenswert 639.455 Yen und durchbrach seinen Höchststand vom Dezember. In Südkorea hingegen überschritt er die Marke von 5,97 Millionen Won.

Diese Zuwächse sind interessant, weil der Yen und der Won in letzter Zeit gegenüber dem US-Dollar an Stärke gewonnen haben. Analysten sind der Ansicht, dass dies eher auf eine echte Nachfrage auf den lokalen Märkten als auf währungsbedingte Preisänderungen hindeutet.

Günstige politische Veränderungen tragen ebenfalls zur Aufwärtsentwicklung bei. Eine kürzlich erlassene Verordnung der US-Regierung erlaubt Kryptowährungen in 401(k)-Rentenplänen. Dies könnte dem Markt Zuflüsse in Billionenhöhe bescheren.

Technisches Setup des Ethereum-Kurses

Der Hauptwiderstand für ETH liegt derzeit bei 4.430 $. Ein sauberer Durchbruch darüber könnte den Weg in Richtung 4.827 $ öffnen, dem Allzeithoch der letzten Hausse.

Einige Analysten sagen sogar voraus, dass der Ethereum-Preis in diesem Zyklus 5.000 oder sogar 7.000 US-Dollar erreichen könnte. So verwies der Krypto-Händler Ali Martinez kürzlich auf die Analyse der Preisbande.

Ali sagt, dass ETH $5.000 erreichen kann | Quelle: X

Er merkte an, dass $5.241 das nächste Ziel sein könnte, wenn ETH $4.300 entscheidend überwindet. Die Unterstützung liegt derzeit bei etwa $3.909. Fällt der Ethereum-Kurs unter diese Marke, wäre der nächste Wert bei 3.700 $ zu finden. Dort war die bisherige Kaufaktivität stark.

Schicht 2 und DeFi-Erweiterung

Die Layer-2-Lösungen von Ethereum zeigen ein stetiges Wachstum in Bezug auf den abgeschlossenen Gesamtwert und die Anzahl der Transaktionen. Es wird erwartet, dass diese Erweiterung die Skalierbarkeit verbessert und die Gaskosten senkt. Es wird erwartet, dass das Netzwerk dadurch für Entwickler und Nutzer noch attraktiver wird.

Upgrades haben auch die Validator-Belohnungen und die Effizienz der Gasgebühren verbessert, was zu mehr Staking-Aktivität anregt. Die Staking Ratio steigt weiter an und bietet ein stetiges Einkommen für langfristige Ethereum-Investoren.

Zunehmende Gewinnmitnahmen

On-Chain-Daten von Glassnode zeigen jedoch, dass kurzfristige ETH-Besitzer aggressiver Gewinne mitnehmen als langfristige Besitzer. Die Gewinnrealisierung liegt jetzt im Durchschnitt bei 553 Millionen Dollar täglich, gemessen an einem gleitenden Sieben-Tage-Durchschnitt.

Quelle: x

Langfristige Besitzer, d.h. solche, die ETH seit mehr als 155 Tagen besitzen, nehmen Gewinne auf einem ähnlichen Niveau wie im Dezember mit. Dies deutet darauf hin, dass die derzeitige Verkaufswelle hauptsächlich von Käufern ausgeht, die ihre Gewinne nach dem jüngsten Anstieg sichern.

Der Ethereum-Preis liegt immer noch etwa 12,7 % unter seinem Allzeithoch. Die Liquidationsdaten von Coinglass zeigen, dass Positionen in Höhe von 2,23 Mrd. $ gefährdet sein könnten, wenn sich der Preis 4.700 $ nähert.

Kurzfristiger Ausblick für den Ethereum-Preis

ETH hat in letzter Zeit mehrfach die 4.300 $-Marke getestet. Analysten sind derzeit geteilter Meinung, ob die nächste Bewegung ein akouaveragesllback sein wird.

Laut dem Santiment-Analysten Brian Quinlivan können Nachrichten über große institutionelle Käufe manchmal kurzfristige Verkäufe aufgrund von FOMO-getriebenen Zugängen auslösen. Allerdings ist die Gesamtzahl der ETH, die von Unternehmen mit Krypto-Schatzkammern gehalten werden, inzwischen auf 3,04 Millionen ETH im Wert von etwa 13 Milliarden US-Dollar gestiegen.