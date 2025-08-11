Ethereum-Preis erreicht $4.400, Bullen peilen neue Höchststände an

Wichtige Einblicke

Der Ethereum-Preis hat zum ersten Mal seit Dezember 2021 die 4.000-Dollar-Marke überschritten.

Es kam zu Leerverkäufen in Höhe von 207 Mio. $, was die Rallye zusätzlich beflügelte.

Analysten erwarten eine mögliche Altcoin-Saison und eine baldige Marktrotation von Bitcoin.

Der Ethereum-Preis ist zum ersten Mal seit acht Monaten über 4.000 US-Dollar gestiegen. Dies markiert den größten Meilenstein für die ETH-Bullen und den Altcoin-Markt.

Am Samstag kletterte ETH auf Binance auf bis zu 4.400 $. Dies ist der höchste Stand seit Dezember 2021, nachdem er am Vortag die 4.000-Dollar-Marke durchbrochen hatte.

Damit ist der Wert von seinem Allzeithoch auf unter 900 $ gesunken. Dies weckt die Hoffnung, dass Niveaus von bis zu 6 $ in Reichweite sind.

Rallye durch regen Handel und Liquidationen getrieben

Der jüngste Ausbruch wurde durch starke Handelsaktivitäten und eine Welle von Liquidationen angetrieben. Der Anstieg des Ethereum-Preises wurde durch Short-Liquidationen im Wert von über 207 Mio. USD angeheizt.

Diese erzwungenen Rückkäufe verstärkten den Aufwärtsdruck auf die Rallye. Dieser Nachfrageschub trieb die Preise in die Höhe und löste weiteres Kaufinteresse aus.

Ethereum-Preis durchbricht die 4.000-Dollar-Marke und erreicht zum ersten Mal seit 2021 4.200 Dollar | Quelle: X

Marktanalyst Miles Deutscher bezeichnete dies als „On-Chain-Wohlstandseffekt“. Während ETH steigt, sehen Wale und Kleinhändler nicht realisierte Gewinne und investieren in kleinere, risikoreichere Token.

Deutscher erwartet für die kommenden Monate eine dreistufige Rotation. Die erste ist eine ETH-geführte Mini-Altcoin-Saison, und die zweite ist eine Verschiebung in Richtung Bitcoin.

Dies treibt den Ethereum-Preis in Richtung 120.000 bis 140.000 US-Dollar. Schließlich erwartet Deutscher eine Rotation zurück in ETH und Altcoins für ein mögliches Blowoff-Top.

Ethereum-Kurs legt zu, während die Bitcoin-Dominanz sinkt

Die Erholung des Ethereum-Preises geht einher mit einem Rückgang der Marktdominanz von Bitcoin. Am Freitag fiel die Dominanz von Bitcoin unter 60,7 % und berührte eine wichtige Unterstützungszone.

Laut dem bekannten Analysten Rekt Capital hält Ethereum nun etwa 50-60% des Weges in seinem Makro-Dominanz-Aufwärtstrend.

Rekt Capital äußert sich zum Anstieg der Dominanz von Ethereum | Quelle: X

Während sich die Dominanz von Bitcoin kurzfristig noch erholen könnte, ist Rekt Capital der Meinung, dass sie schließlich zusammenbrechen wird. Er könnte in den niedrigen 40 %- oder sogar hohen 30 %-Bereich fallen. Diese Veränderung könnte bedeuten, dass mehr Kapital in Ethereum und andere Altcoins fließt.

Whale-Investoren sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Rallye. Laut dem Blockchain-Tracker Lookonchain verzeichnete Ethereum am Samstag Wal-Zuflüsse. Dies geschah, da die Anleger versuchten, aus der Stärke von Ethereum gegenüber Bitcoin Kapital zu schlagen.

Die Orderbuchdaten von TheKingfisher zeigten auch eine „massive Wand“ von Long-Liquidationen knapp unter 3.960 $. Einige Händler interpretieren dies als eine Zone der Wiederaufstockung.

„Das ist es, was kluges Geld jagt“, kommentierte TheKingfisher.

FOMO und Stimmungsaufhellung im Einzelhandel

Die Marktintelligenz-Plattform Santiment stellte ebenfalls einen Anstieg der bullischen Äußerungen von Einzelhändlern fest, als ETH die Marke von 4.000 US-Dollar überschritt. Investoren erwähnten Wörter wie „kaufen“ und „bullish“ doppelt so häufig wie „verkaufen“ und „bearish“.

Dies zeigt zwar, dass die Zuversicht steigt, doch Santiment warnte, dass übermäßiges Vertrauen den Aufschwung manchmal bremsen kann, insbesondere wenn die Preise bereits hoch sind.

Michael van de Poppe nennt die Entwicklung von Ethereum eine „wilde Bewegung“ | X

Der Kryptoanalyst Michaël van de Poppe nannte den Sprung des Ethereum-Preises auf 4.200 Dollar eine „wilde Bewegung“. Er warnte jedoch davor, bei solchen Höchstständen zu kaufen, ohne das Risiko zu berücksichtigen. Er wies darauf hin, dass Projekte unter dem Dach von Ethereum bessere prozentuale Renditen bieten könnten, wenn die Rallye anhält.

Zu beachtende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Zwischen dem 8. und 9. August legte ETH um über 6 % zu und wurde zwischen 3.885 $ und 4.194 $ gehandelt. Der erste große Ausbruch erfolgte bei 4.000 $ bei fast dem Dreifachen des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens. Ein zweiter Anstieg ließ die Preise am frühen Samstag auf 4.194 $ steigen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die es bei ETH zu beachten gilt | Quelle: TradingView

Das bedeutet, dass die derzeitige Unterstützung zwischen 4.155 und 4.160 $ liegt und der Widerstand nahe der psychologischen Marke von 4.200 $. Mit anderen Worten: Ein bestätigter Ausbruch über diese Marke könnte die Tür zu Ethereums Allzeithochs öffnen.

Es wird jedoch wahrscheinlich zu einer Konsolidierung kommen, da große Akteure ihre Gewinne sichern. Wenn die Unterstützung bei 4.155 $ hält und der Kaufdruck stark bleibt, könnte ETH nicht nur seine früheren Höchststände zurückerobern. Sie könnte in diesem Zyklus auch neue Rekorde aufstellen.