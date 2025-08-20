ETH-Kurs steht vor $2K-Test-Spekulationen, Analysten diskutieren über Ausblick

Wichtige Einblicke:

Analysten sehen den Bereich um $2.000 als die wichtigste Unterstützung für Ethereum an.

Laut einem aktuellen Interview bezweifelt der CEO von Canary Capital den langfristigen Anstieg von ETH und favorisiert stattdessen Bitcoin.

Die Marktdaten zeigen, dass ETH-Leerverkäufer inmitten der Aufwärtsbewegung zu kämpfen haben.

Ethereum (ETH) steht wieder einmal im Mittelpunkt der Marktdebatte, und Analysten weisen auf die 2.000-Dollar-Zone als eine der wichtigsten Unterstützungen hin, die es zu beachten gilt.

Insbesondere der Analyst @ThinkingUSD teilte am 18. August mit, dass ETH bald wieder in Richtung $2.000 zurückgehen könnte.

Warum $2.000 für ETH-Händler wichtig sind

Ethereum hat $2.000 als starke Unterstützungszone gehalten, insbesondere im aktuellen und im vorherigen Zyklus.

Während der Korrektur im Jahr 2023 prallte die ETH an diesem Niveau ab, bevor sie wieder an Stärke gewann. Aus diesem Grund betrachten Händler diesen Bereich nun als den wichtigsten Abwärtsbereich für das Risikomanagement.

ETH hat in vergangenen Zyklen wiederholt $2.000 als Unterstützung getestet, sagt @ThinkingUSD | Quelle: X

Die 2.000-Dollar-Marke ist mehr als nur eine runde Zahl. Dieses Preisniveau hat sowohl auf technischer als auch auf psychologischer Ebene Gewicht.

Laut der Preisentwicklung von Ethereum neigen ETH-Käufer dazu, dieses Preisniveau zu verteidigen, was es zu einem natürlichen Schlachtfeld zwischen Bullen und Bären macht.

Technische Händler verweisen weiterhin auf Indikatoren wie den Relative Strength Index als Grund für die Kursentwicklung von Ethereum.

Insbesondere, wenn sich ETH überkauften Niveaus nähert, könnte dies für einen Pullback sprechen.

Auf der anderen Seite führt ein Anstieg des Handelsvolumens bei den Paaren ETH/USDT und ETH/BTC tendenziell zu einer höheren Volatilität.

Dennoch würden viele Händler einen Rückgang in Richtung 2.000 $ als Chance sehen. Langfristig orientierte Anleger könnten darin einen günstigen Einstieg sehen, während Händler mit Hebelwirkung im Falle eines Zusammenbruchs ein hohes Liquidationsrisiko haben.

Bitcoin-Stärke überschattet Ethereum

Die gemischten Aussichten für Ethereum kommen daher, dass Bitcoin weiterhin die Aufmerksamkeit der Institutionen auf sich zieht, obwohl er in der letzten Woche den Kampf gegen Ethereum verloren hat.

Laut Steven McClurg, dem CEO von Canary Capital, in einem kürzlichen CNBC-Interview, könnte Bitcoin bis zum Ende des Jahres zwischen 140.000 und 150.000 Dollar erreichen.

Seiner Meinung nach sind die Nachfrage nach börsengehandelten Fonds und große institutionelle Mittelzuflüsse die Hauptursachen für diese Preisbewegung.

„Ich bin kein großer Fan von Ethereum, nur weil es eine ältere Technologie ist“, sagte McClurg. Er argumentierte, dass schnellere und billigere Protokolle die ETH überholt haben.

McClurg ist nicht der einzige, der an der Stärke von Ethereum zweifelt. Einige Kritiker bezeichnen die jüngste Rallye des Vermögenswerts weiterhin als „kurzlebig“.

Sie verweisen auf die Konkurrenz durch Netze wie Solana und Sui, die niedrigere Gebühren und einen höheren Durchsatz bieten.

Dennoch hält Ethereum an seiner Stärke fest , so Greg Magadini, Director of Derivatives bei Amberdata, der sich gegen das Etikett „old tech“ wehrt.

Er verglich die Dominanz von Ethereum mit dem Ökosystem von Apple und sagte, dass die Loyalität der Entwickler und die Netzwerkeffekte einer der Aspekte sind, die ETH eine dauerhafte Stärke verleihen.

Magadini glaubt, dass ETH gegenüber Bitcoin zulegen könnte, und sagt sogar voraus, dass ETH/BTC bald 7% erreichen wird. Das bedeutet, dass ETH zwischen $8.000 und $10.000 gehandelt werden könnte, wenn BTC die Ziele von McClurg erreicht.

ETH-Leerverkäufer haben zu kämpfen

Während einige Analysten einen Rückzug erwarten, setzen viele Händler auf Short-Positionen gegen Ethereum.

Einem Beitrag des Krypto-Kommentators Quinten Francois vom 18. August zufolge haben die Ethereum-Shorts ein neues Allzeithoch erreicht. Dies bedeutet, dass immer mehr Anleger zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gegen Ethereum wetten.

Diese Positionen, auch wenn es viele sind, bringen keine guten Ergebnisse.

Immer mehr Investoren wetten gegen Ethereum | Quelle: X

Ein weiterer Beitrag des Kryptoanalysten @rovercrc am 17, die Top 10 ETH Short-Positionen sind tief im roten Bereich.

@rovercrc warnte Händler vor Leerverkäufen in einem Bullenmarkt und stellte fest, dass die Stärke des Marktes weiterhin aggressive Leerverkäufe bestraft.

Dies zeigt das allgemeine Thema auf den Kryptomärkten, wo das Timing den Unterschied ausmacht. Baisse-Aufrufe können mit technischen Indikatoren gut funktionieren. Allerdings kann das Momentum einige kurzfristige Signale außer Kraft setzen.

Momentan scheint ETH in der Schwebe zu sein zwischen klarer zinsbullischer Stärke und Warnungen vor einem Rückschlag.