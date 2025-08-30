Dogecoin strebt $0,24 inmitten von wachsendem ETF-Buzz und Marktoptimismus an

Wichtige Einblicke

Der Dogecoin-Preis ist über $0,22 geklettert und bewegt sich auf $0,24 zu.

Grayscale hat vor kurzem den ersten Dogecoin-ETF beantragt, was den Optimismus erhöht hat.

Die Marktstimmung hat sich nach Powells Zinssenkungsankündigungen bislang verbessert.

Der Preis von Doegcoin zeigt stetige Anzeichen von Wachstum, vor allem da die Bullen nun die $0,24-Zone anpeilen. DOGE scheint nach dem Durchbruch der $0,2192-Zone an Fahrt zu gewinnen.

Wenn das aktuelle Preisniveau stabil bleibt, sind die Händler optimistisch. Sie erwarten, dass der Memecoin bis zum Ende der Woche in den Bereich von $0,2350 bis $0,24 steigen wird.

Technische Ansicht von DOGE

Auf dem Stundenchart hat sich der Dogecoin über den Widerstand von $0,2192 bewegt, als wir diesen Artikel schrieben. Dies bedeutet, dass ein Tagesabschluss um dieses Niveau die Chance auf einen weiteren Test nach oben unterstützt.

Händler haben nun $0,2350 als nächsten Stopp und $0,24 als nächste kurzfristige Obergrenze im Visier. Das längerfristige Chart zeigt, dass sich DOGE oberhalb der Unterstützung von $0,2086 hält.

Ein sauberer Abprall von diesem Bereich hat die Käufer bisher ermutigt. Wenn die Kerzen ohne lange obere Dochte schließen, könnte sich noch vor Monatsende ein Weg in Richtung $0,25 eröffnen.

Analyst fordert höhere Höchststände für DOGE | Quelle: TradingView

Der Analyst Trader Tardigrade stellte kürzlich fest, dass der Memecoin auf dem Drei-Tage-Chart starke zinsbullische Anzeichen aufweist. Es könnte bald einen Schub in Richtung neuer Höchststände geben.

Die Dogecoin-ETF-Aufregung

Eine der größten Entwicklungen, die das Interesse an Dogecoin antreibt, ist der neue ETF-Antrag von Grayscale. Das Unternehmen hat kürzlich den ersten Dogecoin-ETF beantragt und damit einen historischen Schritt nach oben für Memecoins markiert.

Wird das Produkt genehmigt, können Anleger direkt in DOGE investieren. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat bereits eine Frist im Oktober für Entscheidungen über mehrere Krypto-ETFs gesetzt, darunter auch diesen.

Nach Angaben von Bloomberg-Analysten liegen die Chancen für eine Genehmigung derzeit bei 90 %. Auf Prognosemärkten wie Polymarket liegt die Chance dagegen bei 68 %.

Diese hohen Erwartungen haben der $DOGE-Gemeinschaft so viel Energie gegeben, die sie braucht. Eine ETF-Zulassung würde nicht nur DOGE validieren, sondern könnte auch den allgemeinen Memecoin-Markt beleben.

Marktreaktion auf Powells Zinssenkungsankündigungen

Die Märkte erhielten weiteren Auftrieb, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell eine mögliche Zinssenkung im September angedeutet hatte. Seine Rede in Jackson Hole sorgte für einen Stimmungsumschwung und machte einen Einbruch bei Kryptowährungen und Aktien Anfang des Monats wieder wett.

Der Dpgecoin reagierte darauf mit einem Sprung von 7 % nach oben. Durch diese Bewegung entstand auch ein Doppelbodenmuster. Dies wird oft als ein zinsbullisches Umkehrsignal angesehen.

$DOGE zeigt Anzeichen einer möglichen Trendwende | Quelle: TradingView

Die Momentum-Indikatoren zeigen, dass der Dogecoin noch Raum nach oben hat. Der Relative Strength Index (RSI) liegt derzeit bei 51. Er lässt viel Raum, bevor der Vermögenswert den überkauften Bereich erreicht. Dies spricht für weitere Gewinne, wenn die Käufe anhalten.

Der MACD ist ebenfalls zinsbullisch geworden, da die MACD-Linie oberhalb des Signals verläuft. Die Histogrammbalken weiten sich ebenfalls aus, was auf eine zunehmende Stärke der Bullen hinweist. Ein deutlicherer Anstieg könnte eintreten, wenn DOGE den Widerstand der roten Trendlinie überwindet.

Was Händler beachten sollten

Dogecoin Preis hat mehrere Ebenen zu überwachen. Zum Beispiel ist die Unterstützung bei $0,20 einer der kritischsten Aspekte des Kursgeschehens. Auf der Oberseite ist der Wert von 0,24 $ ein realistisches kurzfristiges Ziel. Darüber hinaus würde ein Tagesschlusskurs in der Nähe von 0,25 $ eine stärkere Erholung bis September bestätigen.

Wenn man bedenkt, wie viel Spannung und makroökonomische Unterstützung derzeit bei den ETFs herrschen, hat DOGE Gründe, weiterhin Aufmerksamkeit zu erregen. Das Handelsvolumen ist mittelfristig rückläufig. Ohne starke Katalysatoren sind deutliche Aufwärtsbewegungen unwahrscheinlich.

Ausblick für Dogecoin Preis

Der Dogecoin-Kurs dürfte in nächster Zeit weiter zulegen. Er hat derzeit starke technische Daten, ETF-Spekulationen und makroökonomische Bedingungen, die ihn unterstützen und Käufer begünstigen.

Dennoch muss sich der Dogecoin über dem Preisniveau von $0,20 halten und die $0,24-Marke durchbrechen, um seinen nächsten Anstieg zu bestätigen. Wenn sich die Stärke bis in den September hinein fortsetzt und die Chancen für eine ETF-Zulassung hoch bleiben, könnte die $0,25-Marke in Sichtweite kommen.

Das wäre ein bedeutender Schritt für den Meemcoin. Denn er etabliert sich in den Augen institutioneller Anleger als mehr als nur eine Meme-Münze.