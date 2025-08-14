Dogecoin Kursziel $0.50 als doppelter Boden nimmt Form an

Wichtige Einblicke

Der Dogecoin-Preis hat auf dem Tages-Chart ein Doppel-Boden-Muster gebildet, das auf $0,50 zusteuert.

Die Netzwerkaktivität nimmt weiter zu, und die Akkumulation von Walen könnte den Aufwärtstrend noch verstärken.

Die primären Widerstandsniveaus bei $0,30 und $0,40 könnten die nächsten Kurse bestimmen.

Der Dogecoin-Preis zeigt nach einer wochenlangen Seitwärtsbewegung ein bullisches Umkehrsignal. Laut der technischen Analyse des Analysten Trader Tardigrade bildet DOGE ein Doppelbodenmuster aus. Dies wurde auf dem Tages-Chart mit einem möglichen Aufwärtsziel von $0,50 aufgezeichnet.

Doppelter Boden signalisiert möglichen Anstieg des Dogecoin-Preises in Richtung $0,50

Laut der Prognose von Trader Tardigrade ist dieses Setup ein klassisches Signal, dass der Verkaufsdruck nachlassen könnte. Der Analyst könnte damit Recht haben. Sollte dies der Fall sein, könnte der Dogecoin-Preis kurz vor einem neuen Kaufinteresse von Händlern und Langzeitbesitzern stehen.

DOGE wird über $0,22 gehandelt und hat ein tägliches Handelsvolumen in Milliardenhöhe. Aus diesem Grund beobachtet der Markt, ob das Muster bei starkem Volumen nach oben ausbricht.

Ausblick für Dogecoin von Trader Tardigrade | Quelle: X

Die von dem Analysten erwähnte Doppelbodenformation ähnelt dem Buchstaben „W“. Sie tritt in der Regel nach dem Ende eines Abwärtstrends auf. Historisch gesehen bildet sie sich, wenn der Kurs eine wichtige Unterstützungsmarke zweimal testet, bevor er wieder ansteigt.

Im Fall von DOGE wurden die Tiefststände zweimal in der gleichen Preiszone getestet, was diese Struktur erklärt. Ein Ausbruch über die Halslinie, insbesondere bei höherem Volumen, würde das Muster bestätigen.

Sollten sich die technischen Vorhersagen bestätigen, wird der Dogecoin-Preis in der Nähe der $0,50-Marke liegen. Das würde einen Anstieg von mehr als 100 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeuten.

Dogecoin Preis steht vor wichtigen Widerstand vor $ 0,50 Ausbruch

Bevor das Ziel von 0,50 $ erreicht werden kann, muss DOGE zwei wichtige Widerstandsmarken überwinden. Der erste liegt bei $0,30, während eine stärkere Zone um $0,40 auf den zweiten folgt.

In der Vergangenheit hat DOGE starke Kurserholungen erlebt, sobald diese Niveaus durchbrochen wurden. In vergangenen Hausse-Zyklen führten ähnliche Handels-Setups zu Anstiegen von über 100 % innerhalb von Tagen.

Händler sollten jedoch das Handelsvolumen im Auge behalten. Wenn Ausbrüche bei geringen Volumina stattfinden, entpuppen sie sich in der Regel als Scheinbewegungen und können zu starken Rückschlägen führen.

Dogecoin-Kursaussichten und RSI-Werte | Quelle: TradingView

Inzwischen nähert sich der Relative Strength Index (RSI) auf dem Tages-Chart der 50-Marke. Mit anderen Worten: Ein Anstieg über diese Marke könnte neue Stärke für DOGE bestätigen.

Auch die gleitenden Durchschnitte unterstützen diese Aussage. Das Stunden-Chart zeigt beispielsweise, dass der 200 EMA eine starke Unterstützungszone darstellt.

Die On-Chain-Daten zeigen, dass das Transaktionsvolumen stark angestiegen ist. Damit verzeichnet das Paar DOGE/USDT eine Handelsaktivität von über 500 Millionen Dollar. Der Dogecoin-Preis ist dafür bekannt, eine starke Korrelation zu Bitcoin zu haben.

Dennoch war die Stimmung auf dem Markt überwiegend positiv. Wenn Bitcoin das Preisniveau von 122.000 $ überschreitet, könnte DOGE der nächste sein.

Kurzfristige Handelsmöglichkeiten

Das doppelte Bodenmuster könnte eine wichtige Gelegenheit für Spot- und Futures-Händler sein. Der Leverage-Handel mit den Paaren DOGE/BTC und DOGE/USDT könnte höhere Renditen bieten, wenn der Ausbruch des Dogecoin-Preises anhält.

Aggressive Händler könnten bei 0,35 $ Teilgewinne mitnehmen und die Positionen für einen möglichen Anstieg auf 0,50 $ halten. Vorsichtigere Händler hingegen könnten Stop-Loss-Orders knapp unterhalb der Nackenlinie platzieren, um ihr Abwärtsrisiko zu begrenzen.

Auch wenn die technischen Voraussetzungen gut sind, liegt das Ziel von 0,50 $ noch in weiter Ferne. Dies bedeutet, dass DOGE ein größeres Volumen und eine weitere Marktstärke benötigt, um seine Position zu halten.

Die unmittelbare Unterstützung liegt bei $0,20, mit einer tieferen Unterstützung bei $0,10, falls die Stimmung rückläufig wird. Händler sollten auf einen starken Tagesschlusskurs oberhalb der Nackenlinie des Chartmusters achten.

Eine Volumenspitze von über 1 Milliarde DOGE pro Tag verleiht dem Ausbruch zusätzliche Glaubwürdigkeit. Zusammen bestätigen diese beiden Signale, dass die Kursbewegung echt ist und kein falscher Ausbruch.