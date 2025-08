Dogecoin, Ethereum und Remittix (RTX) könnten die Altcoin-Saison im dritten Quartal anführen

Das Altcoin-Momentum nimmt schnell zu, da institutionelles Kapital beginnt, aus Bitcoin-ETFs in nutzungsbasierte Vermögenswerte umzuschichten. Da der Altcoin Season Index auf 47 klettert und sich der wichtigen Schwelle von 50 nähert, glauben Marktbeobachter, dass das dritte Quartal die bisher explosivste Altcoin-Saison einläuten könnte.

Analysten nennen starke ETF-Zuflüsse, die steigende Dominanz von Ethereum „und das wachsende Interesse von Privatanlegern als wichtige Anzeichen. Sie deuten darauf hin, dass die nächste große Altcoin-Rallye im Gange sein könnte. Die ETF-Zuflüsse von Ethereum“ haben 6 Milliarden US-Dollar überschritten. Dies hat die Voraussetzungen für einen Ausbruch im dritten Quartal bei Top-Altcoins und neuen Utility-ERC-20-Projekten wie Remittix geschaffen. Lassen Sie uns eintauchen.

Dogecoins Q3-Setup zeigt trotz August-Historie vielversprechende Ansätze

Dogecoin wird um 0,20 $ mit einer Marktkapitalisierung von 30 Milliarden $ gehandelt. Dieser Meme-Coin verteidigt wichtige Unterstützungsniveaus, auch wenn der August typischerweise Volatilität mit sich bringt. Große Inhaber verschieben DOGE von Börsen. Dies ist ein entscheidendes Signal dafür, dass eine Akkumulation im Gange sein könnte.

Technische Indikatoren heben die Fibonacci-Niveaus von 0,202 $ und 0,218 $ als entscheidend für die Aufwärtsbewegung des Dogecoin-Preises hervor.

Historisch gesehen entwickelt sich Dogecoin in Halbierungsjahren gut, mit einem Plus von 20 % und 34,2 % im August 2017 und 2021. Aktuelle On-Chain-Trends zeigen eine steigende Aktivität langfristiger Inhaber und sinkende Börsenguthaben, was oft Bullenphasen vorausgeht.

DOGE entwickelt sich von einem Meme-Coin zu einem Utility-Token, der für Zahlungen verwendet wird. Daher positionieren seine starke Marke und sein wachsender Anwendungsfall ihn gut für Kapitalzuflüsse während der Altcoin-Saison.

Ethereums Weg zu 5.000 $ wird stärker

Ethereum hält sich über 3.650 $ mit einem wöchentlichen Gewinn von 5,19 %, angetrieben durch ETF-Zuflüsse von über 6 Milliarden $.

Der ETH-Preis steigt über den Widerstand. Technische Indikatoren stimmen auch mit der Meinung der Analysten über eine lange Rallye auf rund 4.000 $ und 5.000 $ überein.

Institutionelle Anleger betrachten Ethereum nicht mehr als Investitionsmöglichkeit. Sie betrachten es als taktische Portfolioallokation mit einer Mischung aus Bitcoin. Das liegt daran, dass beide Krypto-Giganten die Grundlagen von Web3 bilden.

Remittix’s Q3 Wallet-Beta könnte einen Ausbruch auslösen

Remittix (RTX) positioniert sich schnell als die Top-Krypto mit niedrigen Gasgebühren des Quartals. Es hat über 18,1 Millionen US-Dollar gesammelt, um ein reales Krypto-zu-Bank-Zahlungsnetzwerk aufzubauen, das über 30 Länder umfasst.

Das kommende Q3-Beta-Wallet soll am 15. September starten. Dieses Wallet bietet eine mobile-first UX, sofortige FX-Konvertierung und Multi-Chain-Unterstützung für Ethereum und Solana. Damit markiert es einen großen Sprung in der PayFi-Benutzerfreundlichkeit.

Wie Remittix die Messlatte für Defi-Krypto höher legt

Echter Anwendungsfall : Grenzenlose Krypto-zu-Bank-Überweisungen

: Grenzenlose Krypto-zu-Bank-Überweisungen Mobile-First Wallet : Kommt im 3. Quartal mit Echtzeit-FX-Funktionen

: Kommt im 3. Quartal mit Echtzeit-FX-Funktionen Bonus Live : 50 % Token-Bonus während des Vorverkaufs verfügbar

: 50 % Token-Bonus während des Vorverkaufs verfügbar Starke Vorverkaufs-Traktion : Bisher über 18,1 Millionen US-Dollar gesammelt

: Bisher über 18,1 Millionen US-Dollar gesammelt Community-Vorteile: 250.000 US-Dollar Giveaway + Empfehlungsprämien

Das Momentum nimmt durch ein 250.000 US-Dollar USDT-Giveaway weiter zu, das über 38.000 Einträge angezogen hat. Dies hat einem fundamental starken Ökosystem virale Sichtbarkeit verliehen.

Gepaart mit einem großzügigen 50 % Vorverkaufsbonus wird RTX zu einer der vielversprechendsten Krypto-Investitionen in der Frühphase des dritten Quartals. Während die Altcoin-Saison an Fahrt gewinnt, sticht Remittix mit realem Nutzen und institutioneller Infrastruktur hervor, was es zur besten langfristigen Krypto-Investition macht.

