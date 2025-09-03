Dogecoin Ausblick: Whale Bewegungen, Schlüssel Unterstützung, und Sakura Auswirkungen

Wichtige Einblicke

Ein DOGE-Transfer in Höhe von 106 Millionen Dollar an Binance war eine der Hauptursachen für die jüngste Volatilität der Anlage.

Dogecoin-Wale reduzieren ihre Bestände, während andere zu akkumulieren scheinen.

Das Projekt Sakura könnte Dogecoin auf Proof-of-Stake umstellen und seine Zukunft beeinflussen.

Dogecoin geriet kürzlich ins Rampenlicht, nachdem ein einziger Wal 900 Millionen Token im Wert von über 106 Millionen Dollar auf Binance übertragen hatte.

Dieser Schritt hat bei den Anlegern Besorgnis ausgelöst. Viele befürchten, dass dies einen Ausverkauf auslösen könnte. Die Preise fielen innerhalb weniger Stunden drastisch von 0,25 $ auf 0,23 $.

Walübertragungen und Marktreaktionen

Große Transaktionen neigen dazu, die Stimmung der Anleger zu beeinflussen, ob zum Guten oder zum Schlechten. Die Geldbörse, die hinter dem fraglichen Transfer steht, war lange Zeit inaktiv. Dies deutet darauf hin, dass der Anleger gerade seine Strategie geändert hat.

Die DOGEcoin-Wale verkaufen weiterhin ihre Münzen. Quelle: x

Darüber hinaus war der Zustrom von DOGE zu Binance eine der Hauptursachen für die Ängste der Anleger. Die Aktivität auf dem Futures-Markt hat diese Besorgnis gezeigt, wobei das offene Interesse an Dogecoin-Kontrakten in einer einzigen Sitzung um 8 % fiel.

Doch das Bild ist nicht einseitig. Aus den Daten der Handelskette geht hervor, dass die Wale im August über 680 Millionen DOGE angehäuft haben. Dies zeigt, dass einige große Marktteilnehmer ihr Engagement reduzieren, während andere die Delle aufkaufen. Das Ergebnis ist, dass der Markt jetzt zwischen Verteilung und Akkumulation gefangen ist.

Stimmung schwächt sich ab, da Wale ihre Bestände reduzieren

Bislang wurden die Aussichten für den Dogecoin-Preis durch einen Rückgang der Walbestände getrübt. Adressen mit 10 Millionen bis 100 Millionen DOGE halten nun etwas mehr als 16 % des Angebots, gegenüber fast 17 % im Juli.

Dieser Rückgang zeigt, dass der Markt insgesamt vorsichtig geworden ist und viele Anleger eine risikoärmere Haltung einnehmen. So wie es aussieht, gerät auch die DOGE unter Druck.

Gleichzeitig ist auch die Aktivität am Terminmarkt zurückgegangen. Das offene Interesse fiel von 5,35 Mrd. $ im Juli auf etwa 3,54 Mrd. $ Ende August. Dies bedeutet, dass weniger Händler bereit sind, aggressiv zu wetten.

On-Chain-Aktivität und Nutzernachfrage

Ein weiterer Grund zur Sorge ist der starke Rückgang der Netzaktivität. Die täglich aktiven Adressen sind seit Juni stark zurückgegangen. Sie fielen von über 500.000 auf unter 50.000 bis Ende August.

Die täglich aktiven Adressen von Dogecoin sind in letzter Zeit zurückgegangen | Quelle: Glassnode

Dieser Rückgang der Nutzeraktivität zeigt, dass weniger Menschen das Dogecoin-Netzwerk nutzen, um Werte zu versenden. Ohne diese starke Nachfrage nach Kryptowährungen als Tauschmittel wird der Preis wahrscheinlich weiter leiden.

Trotzdem hält Dogecoin eine wichtige technische Zone bei $0,21. Dieses Niveau deckt sich mit den 100-Tage- und 200-Tage-EMAs und bildet eine wichtige Unterstützungsgruppe für die Bullen.

Wenn dieser Wert hält, erwarten Händler, dass Dogecoin mehr Raum für eine Erholung hat. Ein Durchbruch darunter könnte jedoch einen Weg in Richtung $0,18 oder sogar $0,16 eröffnen.

Projekt Sakura und die Zukunft von Dogecoin

Trotz der Höhen und Tiefen des Marktes hat die Dogecoin Foundation das Projekt Sakura vorgestellt. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, DOGE von seinem aktuellen Proof-of-Work-Modell auf Proof-of-Stake umzustellen, so wie es das Ethereum-Netzwerk getan hat.

Timothy Stebbing sagte, dass die Änderung die allgemeine Netzwerksicherheit erhöhen würde. Sie hilft, das Risiko von 51 Prozent Angriffen zu senken. Es würde auch Dogecoin mit seinem langfristigen Ziel, eine internationale Währung zu werden, einrichten.

Der Vorschlag hat in den letzten Wochen eine Debatte ausgelöst. Befürworter argumentieren, dass das Staking institutionelles Interesse wecken und DOGE nachhaltiger machen könnte. Auf der anderen Seite sagen Kritiker, dass ein PoS-Dogecoin von der ursprünglichen Vision der Münze als Proof-of-Work-Netzwerk abweicht.

Wenn Project Sakura jedoch umgesetzt wird, könnte es die Rolle von Dogecoin als Memecoin und Top-Kryptowährung völlig verändern. Es würde dem Vermögenswert helfen, über seinen Ruf als Memecoin hinauszuwachsen.

Technischer Ausblick und Ausbruch

Aus technischer Sicht wird Dogecoin derzeit innerhalb eines symmetrischen Dreiecksmusters bei $0,22 gehandelt. Der obere Widerstand liegt bei $0,25, während die Basis bei $0,165 liegt.

Solche Konsolidierungsphasen kommen in der Regel vor starken Ausbrüchen. Hält sich DOGE über $0,21 und bricht nach oben aus, erwarten Analysten, dass sich der Wert in Richtung $0,44 bewegt, was einem Gewinn von 170% entspricht.

Könnte Dogecoin vor einem neuen Boom stehen? | Quelle: X

Analysten wie Trader Tardigrade weisen auch darauf hin, dass für Anleger die „letzte Gelegenheit zum Investieren“ gekommen sein könnte, bevor der Preis in die Höhe schießt.

Gelingt es jedoch nicht, die Unterstützung zu verteidigen, könnte der Preis in den Bereich von $ 0,18 bis $ 0,16 fallen. Händler bleiben vorsichtig, aber wachsam und beobachten diese Niveaus genau auf Signale für die nächste große Bewegung.