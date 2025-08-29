Chainlink-Kurs vor dem Ausbruch, LINK gewinnt institutionelles Vertrauen

Wichtige Einblicke

Der Preis für Kettenglieder testet den langfristigen Widerstand, der seit 2021 Bestand hat.

Die institutionelle Nachfrage nach LINK war in letzter Zeit stark, was dem Vermögenswert Auftrieb geben könnte.

Analysten wie Ali erwarten einen Anstieg in Richtung 73 $ oder höher, wenn der Widerstand gebrochen wird.

Der Kurs von Chainlink testet einen mehrjährigen Widerstand, der seit 2021 jeden Erholungsversuch blockiert hat. Die Stärke von LINK ist trotz der gemischten Marktstimmung in letzter Zeit stabil geblieben.

Damit bewegt sich der Vermögenswert mit jedem Zyklus nach oben. Jetzt beobachten Händler, ob der Token endlich einige seiner stärksten Barrieren überwinden kann.

Kettengliedpreis durch steigende Tiefststände gestützt

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird LINK bei 27,8 $ gehandelt, nachdem er in den letzten 24 Stunden um 6 % gestiegen ist. Die Rallye kam direkt nach dem Federal Reserve Chair Jerome Powell’s dovish Kommentare hob den gesamten Krypto-Markt.

Bitcoin stieg um 3,5 Prozent, Ethereum und der Rest des Marktes folgten dem Beispiel. Analysten haben festgestellt, dass der Chainlink-Preis seit Monaten höhere Tiefs bildet. Er hat eine wichtige Unterstützung im Bereich von $8 bis $10.

Diese Zone wurde zum Sprungbrett für die jüngste Rallye und zeigte eine starke Marktnachfrage. Einige Marktbeobachter sind der Ansicht, dass der nächste Kursanstieg bis auf 73 $ oder sogar noch höher gehen könnte, wenn LINK den Widerstand überwinden kann.

Analyst prognostiziert einen letzten Schub für LINK | Quelle: X

Laut dem Marktanalysten Ali Martinez hat der Chainlink-Kurs „noch einen weiteren Test vor Valhalla“. Natürlich würde ein Aufwärtssprung dieses Ausmaßes den Wert deutlich über sein bisheriges Allzeithoch treiben.

Es ist jedoch zu beachten, dass diese Entwicklung Risiken birgt. Der Widerstand ist hart, und die technischen Analysten warnen, dass Rückschläge möglich sind.

Institutionelle Nachfrage steigert den Preisausblick für Kettenglieder

Chainlink hat außerdem sein Ansehen bei Institutionen durch die ISO 27001- und SOC 2 Typ 1-Zertifizierung gestärkt. Diese international anerkannten Standards bestätigen, dass Chainlink die strengsten Compliance-Anforderungen erfüllt.

Unternehmen und Regierungen, die sich mit Blockchain-Nutzungsfällen befassen, können sich darauf verlassen, dass LINK sicher ist. Außerdem öffnet es den Weg für die Einführung in Branchen, die verifizierte Daten benötigen.

Chainlink erhält neue Zertifizierungen | Quelle: X

Der Zertifizierungsprozess, der von Deloitte geprüft wurde, umfasste Preisfeeds, Proof-of-Reserve-Dienste und das Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Chainlink hat diese Anforderungen erfüllt und ist nun die erste Blockchain-Orakel-Plattform, die dies geschafft hat.

Die institutionellen Anleger haben bisher darauf reagiert. Das Handelsvolumen verfünffachte sich während der jüngsten Rallye des Chainlink-Preises. Große Käufe treiben den Ausbruch über mehrere Widerstandsniveaus voran.

Kettengliedreserve und technische Analyse

Ein weiterer Faktor, der dies unterstützt, ist die Chainlink-Reserve, die LINK-Tokens aus den Protokolleinnahmen kauft. Die Reserve hat kürzlich 41.000 LINK im Wert von etwa 1 Million Dollar gekauft.

Damit stieg ihr Bestand auf über 150.770 Token. Im Vergleich zum Gesamtangebot war dies ein bescheidener Wert. Die Reserve ist jedoch einer der größten Geldgeber für die Marktstabilität von LINK. Sie zeigt, dass Chainlink sich nicht nur auf die Annahme, sondern auch auf die Schaffung von Werten konzentriert.

ChainLink zeigt Unterstützung bei $24.15 | Quelle: TradingView

Die Daten von TradingView zeigen, dass die Unterstützung bei 24,15 $ liegt, was durch ein hohes Handelsvolumen bestätigt wird. LINK hat die Widerstände bei $25,00, $25,50 und $26,00 überwunden, bevor er in den aktuellen Bereich aufgestiegen ist.

Gleichzeitig stieg das Handelsvolumen während des Ausbruchs auf 12,84 Millionen Stück. Das war das Fünffache des 24-Stunden-Durchschnitts. Dieser Sprung bestätigte, dass Institutionen beteiligt waren, eine weitere Quelle der Stärke für die Rallye…

Momentum-Indikatoren deuten ebenfalls darauf hin, dass der Chainlink-Kurs wahrscheinlich weiter steigen wird. Analysten prognostizieren höhere Höchststände für LINK, wenn der Kaufdruck anhält.

Derzeit beobachten Händler und Anleger $27 bis $28 als wichtige Preispunkte für LINK. Ein bestätigter Ausbruch von hier aus könnte neue Ziele in Sichtweite bringen.

Gleichzeitig würde eine Ablehnung wahrscheinlich die Unterstützung um $24 testen. Was auch immer als Nächstes passiert, wird bestimmen, wie es mit dem ChainLink-Kurs weitergeht.